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ألكاراز يقود إسبانيا لتجاوز التشيك في كأس ديفيز

9/12/2024 3:02:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - قاد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالميا منتخب بلاده إلى تخطي نظيره التشيكي 2-0 في فالنسيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لكأس ديفيز للتنس.
وتغلب ألكاراز على توماس ماشاك المنسحب في الشوط الأول من المجموعة الثالثة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 6-7 (3-7) و6-1.
وواجه الإسباني مقاومة شديدة في المجموعة الأولى من التشيكي، ورغم كسر إرساله سريعا في الشوط الأول، رد ماشاك الكسر في الشوط الثاني، قبل أن يحافظ كل منهما على إرساله في الأشواط التالية، إلى أن حسم التشيكي الأمور في شوط كسر التعادل 7-3.
وفاز حامل لقب بطولتي ويمبلدون ورولان غاروس هذا العام بالمجموعة الثانية بسهولة 6-1، مستفيدا من كسرين لإرسال منافسه، قبل انسحاب الأخير للإصابة خلال الشوط الأول من المجموعة الثالثة.
وحسم أصحاب الأرض المواجهة 2-0، بعدما كان روبيرتو باوتيستا-أوغوت فاز على ييري ليهيتشكا 7-6 (7-1) و6-4 في المباراة الأولى. ويحاول ألكاراز قيادة منتخب بلاده إلى لقبه السابع في البطولة.
وفي المجموعة عينها، تخطت أستراليا نظيرتها فرنسا 2-1. وينتظر أن تكون أستراليا وتشيكيا التقتا في وقت متأخر من أمس، وتلتقي فرنسا وإسبانيا اليوم.
وضمن المجموعة الأولى التي تستضيف منافساتها مدينة بولونيا الإيطالية، حسمت حاملة اللقب إيطاليا مواجهة البرازيل 2-0.
وتخطى ماتيو بيريتيني منافسه جواو فونسيكا 6-1 و7-6 (7-5) في المباراة الأولى، قبل أن يحسم ماتيو أرنالدي الأمور بصعوبة بالغة على حساب تياغو مونتيرو 7-5 و6-7 (4-7) و7-6 (7-5) في مباراة متكافئة ومثيرة جدا استغرقت 3 ساعات و42 دقيقة.
وضمن المجموعة عينها فازت بلجيكا على هولندا 2-1، والتقت هولندا مع البرازيل في وقت متأخر من أمس، فيما تلعب إيطاليا مع بلجيكا اليوم.
بدورها، تخطت الولايات المتحدة وألمانيا كل من تشيلي وسلوفاكيا تواليا بالنتيجة عينها 3-0، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في مدينة جوهاي الصينية. ولعبت ألمانيا مع تشيلي أمس، والولايات المتحدة المدججة بـ32 لقبا، قياسيا مع سلوفاكيا اليوم.
من جانبها، فازت بريطانيا على فنلندا 2-0، وكندا على الأرجنتين 2-1، ضمن المجموعة الرابعة في مدينة مانشستر. ولعبت كندا مع فنلندا أمس، فيما يلتقي صاحب الأرض مع الأرجنتين اليوم.
ويخوض كل منتخب 3 مواجهات في دور المجموعات، علما أن كل مواجهة تتضمن ثلاث مباريات، منها 2 في منافسات الفردي، إضافة إلى واحدة تكون حاسمة في منافسات الزوجي إذا اقتضت الحاجة. ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات الأربع إلى ربع النهائي "فاينل 8"، المقرر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمدينة ملقة الإسبانية. -(وكالات)

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