ألكاراز يقود إسبانيا لتجاوز التشيك في كأس ديفيز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - قاد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالميا منتخب
بلاده إلى تخطي نظيره التشيكي 2-0 في فالنسيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لكأس ديفيز للتنس.
وتغلب ألكاراز على توماس ماشاك المنسحب في الشوط الأول من المجموعة الثالثة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 6-7 (3-7) و6-1.
وواجه الإسباني مقاومة شديدة في المجموعة الأولى من التشيكي، ورغم كسر إرساله سريعا في الشوط الأول، رد ماشاك الكسر في الشوط الثاني، قبل أن يحافظ كل منهما على إرساله في الأشواط التالية، إلى أن حسم التشيكي الأمور في شوط كسر التعادل 7-3.
وفاز حامل لقب بطولتي ويمبلدون ورولان غاروس هذا العام بالمجموعة الثانية بسهولة 6-1، مستفيدا من كسرين لإرسال منافسه، قبل انسحاب الأخير للإصابة خلال الشوط الأول من المجموعة الثالثة.
وحسم أصحاب الأرض المواجهة 2-0، بعدما كان روبيرتو باوتيستا-أوغوت فاز على ييري ليهيتشكا 7-6 (7-1) و6-4 في المباراة الأولى. ويحاول ألكاراز قيادة منتخب بلاده إلى لقبه السابع في البطولة.
وفي المجموعة عينها، تخطت أستراليا نظيرتها فرنسا 2-1. وينتظر أن تكون أستراليا وتشيكيا التقتا في وقت متأخر من أمس، وتلتقي فرنسا وإسبانيا اليوم.
وضمن المجموعة الأولى التي تستضيف منافساتها مدينة بولونيا الإيطالية، حسمت حاملة اللقب إيطاليا مواجهة البرازيل 2-0.
وتخطى ماتيو بيريتيني منافسه جواو فونسيكا 6-1 و7-6 (7-5) في المباراة الأولى، قبل أن يحسم ماتيو أرنالدي الأمور بصعوبة بالغة على حساب تياغو مونتيرو 7-5 و6-7 (4-7) و7-6 (7-5) في مباراة متكافئة ومثيرة جدا استغرقت 3 ساعات و42 دقيقة.
وضمن المجموعة عينها فازت بلجيكا على هولندا 2-1، والتقت هولندا مع البرازيل في وقت متأخر من أمس، فيما تلعب إيطاليا مع بلجيكا اليوم.
بدورها، تخطت الولايات المتحدة وألمانيا كل من تشيلي وسلوفاكيا تواليا بالنتيجة عينها 3-0، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في مدينة جوهاي الصينية. ولعبت ألمانيا مع تشيلي أمس، والولايات المتحدة المدججة بـ32 لقبا، قياسيا مع سلوفاكيا اليوم.
من جانبها، فازت بريطانيا على فنلندا 2-0، وكندا على الأرجنتين 2-1، ضمن المجموعة الرابعة في مدينة مانشستر. ولعبت كندا مع فنلندا أمس، فيما يلتقي صاحب الأرض مع الأرجنتين اليوم.
ويخوض كل منتخب 3 مواجهات في دور المجموعات، علما أن كل مواجهة تتضمن ثلاث مباريات، منها 2 في منافسات الفردي، إضافة إلى واحدة تكون حاسمة في منافسات الزوجي إذا اقتضت الحاجة. ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات الأربع إلى ربع النهائي "فاينل 8"، المقرر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمدينة ملقة الإسبانية. -(وكالات)
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