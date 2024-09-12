تصاعد الأزمة المالية بين مبابي وسان جيرمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدريد - رفض الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد
الإسباني، عرضا من رابطة دوري المحترفين الفرنسية لكرة القدم
للوساطة بينه وفريقه السابق باريس سان جيرمان لحل نزاعهما المالي، وذلك بعد مطالبة اللاعب بمبلغ 55 مليون يورو من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة، وفقا لما نشرته وكالة "فرانس برس".
وقال المصدر المقرب من مبابي في بيانه إلى الوكالة الفرنسية: "لقد تم التطرق إلى احتمال الوساطة هذا الصباح خلال الجلسة أمام اللجنة القانونية لرابطة دوري المحترفين، لكن ممثل
اللاعب رفض الجلسة".
واجتمع محامو الطرفين أول من أمس بدعوة من اللجنة القانونية التابعة للرابطة التي لجأ إليها قائد المنتخب الفرنسي والمهاجم الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني، حيث رحب ممثلو نادي باريس سان جيرمان في بيان صحفي، بطلب الوساطة الذي يسعى إليه منذ أشهر عديدة.
ودخل مبابي منذ أسابيع عدة في مواجهة مع سان جيرمان، الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة. ووفق صحيفة "لو موند"، يطالب مبابي نادي العاصمة بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو)، الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في شباط (فبراير)، ورواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (نيسان، أيار، وحزيران)، إضافة إلى مكافأة أخلاقية عن هذه الأشهر الثلاثة".
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مبابي تواصل مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، من خلال الاتحاد الفرنسي لحل هذه المسألة. وفي بداية العام، أفاد الطرفان بأن مبابي تخلى عن جزء من مكافآته في اتفاق مع سان جيرمان الصيف الماضي، بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر.
وتراوحت هذه المكافآت في ذلك الوقت بين 60 و70 مليون يورو، وفقا لمصدر مقرب من النادي. وتغطي قيمة هذه المكافآت الضرر المالي الناجم عن رحيل اللاعب إلى ريال مدريد من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده.
ووفق مصدر مقرب من القضية، فإن عدم دفع راتب مبابي في نيسان (أبريل) الماضي، مرتبط بهذا الاتفاق المبرم في صيف العام الماضي بين اللاعب ونادي العاصمة. -(وكالات)
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