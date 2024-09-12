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تصاعد الأزمة المالية بين مبابي وسان جيرمان

9/12/2024 3:02:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدريد - رفض الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، عرضا من رابطة دوري المحترفين الفرنسية لكرة القدم للوساطة بينه وفريقه السابق باريس سان جيرمان لحل نزاعهما المالي، وذلك بعد مطالبة اللاعب بمبلغ 55 مليون يورو من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة، وفقا لما نشرته وكالة "فرانس برس".
وقال المصدر المقرب من مبابي في بيانه إلى الوكالة الفرنسية: "لقد تم التطرق إلى احتمال الوساطة هذا الصباح خلال الجلسة أمام اللجنة القانونية لرابطة دوري المحترفين، لكن ممثل اللاعب رفض الجلسة".
واجتمع محامو الطرفين أول من أمس بدعوة من اللجنة القانونية التابعة للرابطة التي لجأ إليها قائد المنتخب الفرنسي والمهاجم الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني، حيث رحب ممثلو نادي باريس سان جيرمان في بيان صحفي، بطلب الوساطة الذي يسعى إليه منذ أشهر عديدة.
ودخل مبابي منذ أسابيع عدة في مواجهة مع سان جيرمان، الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة. ووفق صحيفة "لو موند"، يطالب مبابي نادي العاصمة بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو)، الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في شباط (فبراير)، ورواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (نيسان، أيار، وحزيران)، إضافة إلى مكافأة أخلاقية عن هذه الأشهر الثلاثة".
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مبابي تواصل مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، من خلال الاتحاد الفرنسي لحل هذه المسألة. وفي بداية العام، أفاد الطرفان بأن مبابي تخلى عن جزء من مكافآته في اتفاق مع سان جيرمان الصيف الماضي، بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر.
وتراوحت هذه المكافآت في ذلك الوقت بين 60 و70 مليون يورو، وفقا لمصدر مقرب من النادي. وتغطي قيمة هذه المكافآت الضرر المالي الناجم عن رحيل اللاعب إلى ريال مدريد من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده.
ووفق مصدر مقرب من القضية، فإن عدم دفع راتب مبابي في نيسان (أبريل) الماضي، مرتبط بهذا الاتفاق المبرم في صيف العام الماضي بين اللاعب ونادي العاصمة. -(وكالات)

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