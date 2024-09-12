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عمان وحرثا يتحضران لمواجهة سوبر اليد النسوية

9/12/2024 3:02:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يفتتح فريقا عمان وحرثا بطولات كرة اليد النسوية للعام الحالي، من خلال المواجهة التي تجمع بين الفريقين في مباراة كأس السوبر، والتي تقام عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت 21 أيلول (سبتمبر) الحالي، حيث يظهر فريق عمان في هذه المباراة، والتي اعتاد الاتحاد على إقامتها سنويا، بصفته بطلا لدوري أندية السيدات للموسم الماضي، وبطلا لبطولة كأس الأميرة سمية، بينما يظهر فريق حرثا بعد أن جاء وصيفا للبطل في البطولتين.
المباراة تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وسط ترتيبات عالية المستوى بدأ الاتحاد باتخاذها، نظرا لأهمية هذه المباراة والتي تعتبر افتتاحية الموسم والخاصة بالبطولات النسوية.
ويدخل فريق عمان المباراة وهو في قمة عطائه بعد فترة جيدة خضع إليها من التحضيرات الفنية، وهو الفريق الذي سيطر في الموسم الماضي على ألقاب البطولات المحلية كاقة، وهي (دوري أندية السيدات، بطولة كأس الأردن للسيدات، ومباراة كأس السوبر)، في الوقت الذي تشير فيه الترشيحات إلى قدرة الفريق على المحافظة على هذه الألقاب نظرا لتفوقه على الفرق المنافسة، وجاهزيته لخوض غمار البطولات المحلية.
وينتظر أن يعلن نادي حرثا عن جهازه الفني الذي سيقود الفريق في الموسم الحالي، مثلما سيكشف عن قائمة الفريق، والتي ستضم العديد من اللاعبات الشابات والناشئات، فيما يقود فريق عمان المدرب محمد فضل، وتمثل الفريق مجموعة من اللاعبات اللواتي يتمتعن بالخبرة، واللاعبات الشابات والناشئات، واللواتي يعول عليهن المدرب كثيرا في حصد الإنجازات للموسم الحالي.
ويذكر أن كرة اليد النسوية تحظى باهتمام ودعم كبيرين من اتحاد اللعبة، وذلك من خلال إقامته للبطولات الموسمية كافة، وتقديم الدعم والحوافز المالية للأندية التي تشارك في البطولات، مع تميز الدعم للفرق التي تحصل على النتائج الجيدة في البطولات، مثلما يحرص الاتحاد على إقامة بطولات الفئات العمرية كافة، علاوة على اهتمامه ودعمه لمراكز الواعدين الخاصة بالإناث، والتي تعتبر من أبرز المشاريع التي يعتمد عليها الاتحاد في إنتاج اللاعبات، حيث بدأ مشروع مراكز الواعدين مطلع العام 2018، وما يزال قائما لغاية الآن، وسط تعاون وتنسيق كبيرين بين الاتحاد والأندية، خصوصا وأن الهدف واحد من هذا المشروع الحيوي.

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