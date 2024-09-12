عمان وحرثا يتحضران لمواجهة سوبر اليد النسوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يفتتح فريقا عمان وحرثا بطولات كرة اليد النسوية للعام الحالي، من خلال المواجهة التي تجمع بين الفريقين في مباراة
كأس السوبر، والتي تقام عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت 21 أيلول (سبتمبر) الحالي، حيث يظهر فريق عمان في هذه المباراة، والتي اعتاد الاتحاد على إقامتها سنويا، بصفته بطلا لدوري أندية السيدات للموسم الماضي، وبطلا لبطولة كأس الأميرة سمية، بينما يظهر فريق حرثا بعد أن جاء وصيفا للبطل في البطولتين.
المباراة تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وسط ترتيبات عالية المستوى بدأ الاتحاد باتخاذها، نظرا لأهمية هذه المباراة والتي تعتبر افتتاحية الموسم والخاصة بالبطولات النسوية.
ويدخل فريق عمان المباراة وهو في قمة عطائه بعد فترة جيدة خضع إليها من التحضيرات الفنية، وهو الفريق الذي سيطر في الموسم الماضي على ألقاب البطولات المحلية كاقة، وهي (دوري أندية السيدات، بطولة كأس الأردن للسيدات، ومباراة كأس السوبر)، في الوقت الذي تشير فيه الترشيحات إلى قدرة الفريق على المحافظة على هذه الألقاب نظرا لتفوقه على الفرق المنافسة، وجاهزيته لخوض غمار البطولات المحلية.
وينتظر أن يعلن نادي حرثا عن جهازه الفني الذي سيقود الفريق في الموسم الحالي، مثلما سيكشف عن قائمة الفريق، والتي ستضم العديد من اللاعبات الشابات والناشئات، فيما يقود فريق عمان المدرب محمد فضل، وتمثل الفريق مجموعة من اللاعبات اللواتي يتمتعن بالخبرة، واللاعبات الشابات والناشئات، واللواتي يعول عليهن المدرب كثيرا في حصد الإنجازات للموسم الحالي.
ويذكر أن كرة اليد النسوية تحظى باهتمام ودعم كبيرين من اتحاد اللعبة، وذلك من خلال إقامته للبطولات الموسمية كافة، وتقديم الدعم والحوافز المالية للأندية التي تشارك في البطولات، مع تميز الدعم للفرق التي تحصل على النتائج الجيدة في البطولات، مثلما يحرص الاتحاد على إقامة بطولات الفئات العمرية كافة، علاوة على اهتمامه ودعمه لمراكز الواعدين الخاصة بالإناث، والتي تعتبر من أبرز المشاريع التي يعتمد عليها الاتحاد في إنتاج اللاعبات، حيث بدأ مشروع مراكز الواعدين مطلع العام 2018، وما يزال قائما لغاية الآن، وسط تعاون وتنسيق كبيرين بين الاتحاد والأندية، خصوصا وأن الهدف واحد من هذا المشروع الحيوي.
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