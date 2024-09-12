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نتائج أردنية لافتة في بطولة السعودية لصعود الهضبة للسيارات

9/12/2024 3:02:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن تفوق أردني في الترتيب العام لبطولة السعودية لصعود الهضبة للسيارات، بعد الجولة الثانية من البطولة.
ويحتل السائق الأردني أمير هشام النجار المركز الأول في الترتيب العام، والفئة 2A برصيد 40 نقطة، في حين يحتل هشام أمير النجار المركز الخامس في الترتيب العام، برصيد 20 نقطة، والأول في الفئة 1 برصيد 50 نقطة، ويحتل وائل مصطفى المركز السادس في الترتيب العام برصيد 14 نقطة، ويتصدر الفئة 2B برصيد 43 نقطة، ويحتل السائق سيف منصور المركز الثاني في الفئة 5B برصيد 25 نقطة، ويحتل أحمد جانخوت المركز الثاني في الفئة 5A برصيد 43 نقطة، ويتقاسم رصيد النقاط مع صاحب المركز الأول في الفئة السعودي بندر السلمي، ويحتل السائق إيهاب الشرفا المركز الخامس في فئة B2، برصيد 12 نقطة، ويحتل السائق مصطفى عطاري المركز السابع في الفئة 2A، برصيد 8 نقاط.
إلى ذلك، قرر الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية تأجيل الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الهضبة السعودية التي كان مقررا إقامتها يوم الخميس المقبل، وسيتم تحديد موعدها الجديد في القريب العاجل.
وكان الاتحاد السعودي للسيارات، أعلن الأسبوع الماضي، فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في السباق.
وكان عدد من السائقين الأردنيين، أعلنوا في وقت سابق مشاركتهم في السباق بعد نتائجهم المميزة في الجولتين الأولى والثانية من المنافسات التي أقيمت في مدينة الطائف السعودية.
واستطاع السائق أمير النجار، الفوز بلقب الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة، كما حقق المركز الأول لفئة A2، وجاء السائق هشام أمير النجار بالمركز الأول لفئة 1، وحل بالمركز الخامس في الترتيب العام، وحقق السائق وائل مصطفى المركز الأول لفئة 2B، وجاء بالمركز السادس بالترتيب العام، وجاء السائق أحمد جانخوت بالمركز الثاني لفئة 5A، وفي الجولة الثانية من بطولة السعودية لصعود الهضبة، حقق السائق أمير هشام النجار المركز الثالث في الترتيب العام للسباق، وفي فئة 2A، وجاء السائق هشام أمير النجار في المركز الأول بالفئة 1، وفي المركز الخامس في الترتيب العام للسباق، وجاء السائق وائل مصطفى في المركز الثاني في فئة 2B، وفي المركز السابع بالترتيب العام للسباق، وجاء السائق إيهاب الشرفاء بالمركز الرابع في فئة 2B، واحتل السائق أحمد جانخوت المركز الأول في فئة 5A.

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