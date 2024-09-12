نتائج أردنية لافتة في بطولة السعودية لصعود الهضبة للسيارات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن تفوق أردني في الترتيب العام لبطولة السعودية لصعود الهضبة للسيارات، بعد الجولة الثانية من البطولة.
ويحتل السائق الأردني أمير هشام النجار المركز الأول في الترتيب العام، والفئة 2A برصيد 40 نقطة، في حين يحتل هشام أمير النجار المركز الخامس في الترتيب العام، برصيد 20 نقطة، والأول في الفئة 1 برصيد 50 نقطة، ويحتل وائل مصطفى المركز السادس في الترتيب العام برصيد 14 نقطة، ويتصدر الفئة 2B برصيد 43 نقطة، ويحتل السائق سيف منصور المركز الثاني في الفئة 5B برصيد 25 نقطة، ويحتل أحمد جانخوت المركز الثاني في الفئة 5A برصيد 43 نقطة، ويتقاسم رصيد النقاط مع صاحب المركز الأول في الفئة السعودي بندر السلمي، ويحتل السائق إيهاب الشرفا المركز الخامس في فئة B2، برصيد 12 نقطة، ويحتل السائق مصطفى عطاري المركز السابع في الفئة 2A، برصيد 8 نقاط.
إلى ذلك، قرر الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية تأجيل الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الهضبة السعودية التي كان مقررا إقامتها يوم الخميس المقبل، وسيتم تحديد موعدها الجديد في القريب العاجل.
وكان الاتحاد السعودي للسيارات، أعلن الأسبوع الماضي، فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في السباق.
وكان عدد من السائقين الأردنيين، أعلنوا في وقت سابق مشاركتهم في السباق بعد نتائجهم المميزة في الجولتين الأولى والثانية من المنافسات التي أقيمت في مدينة الطائف السعودية.
واستطاع السائق أمير النجار، الفوز بلقب الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة، كما حقق المركز الأول لفئة A2، وجاء السائق هشام أمير النجار بالمركز الأول لفئة 1، وحل بالمركز الخامس في الترتيب العام، وحقق السائق وائل مصطفى المركز الأول لفئة 2B، وجاء بالمركز السادس بالترتيب العام، وجاء السائق أحمد جانخوت بالمركز الثاني لفئة 5A، وفي الجولة الثانية من بطولة السعودية لصعود الهضبة، حقق السائق أمير هشام النجار المركز الثالث في الترتيب العام للسباق، وفي فئة 2A، وجاء السائق هشام أمير النجار في المركز الأول بالفئة 1، وفي المركز الخامس في الترتيب العام للسباق، وجاء السائق وائل مصطفى في المركز الثاني في فئة 2B، وفي المركز السابع بالترتيب العام للسباق، وجاء السائق إيهاب الشرفاء بالمركز الرابع في فئة 2B، واحتل السائق أحمد جانخوت المركز الأول في فئة 5A.
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