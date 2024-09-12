أبو طعيمة: الروح الأسرية ساهمت في صدارة الأهلي.. وهذا سر تسجيلي للأهداف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - أكد نجم النادي الأهلي أنس أبو طعيمة، أن صدارة فريقه لدوري المحترفين لكرة القدم
برصيد 9 نقاط ليست طفرة، مشددا على أن الروح الأسرية التي تغلف منظومة الأهلي إداريا وفنيا ولاعبين، والاستقرار النفسي والمالي، من أسرار تمسك الأهلي بالقمة مع مرور 3 جولات على انطلاقه.
ويتصدر الأهلي الترتيب العام لدوري المحترفين برصيد 9 نقاط، تاركا خلفه الوحدات الذي يشترك مع الحسين إربد برصيد 7 نقاط لكل منهما، والرمثا الرابع برصيد 6 نقاط، كما يقف الأهلي بالمركز الثالث في مجموعته الثانية بمسابقة درع اتحاد الكرة برصيد نقطتين، وخلف الفيصلي برصيد 3 نقاط والرمثا المتصدر برصيد 4 نقاط.
وأضاف أبو طعيمة في حديثة إلى "الغد": "نجح المدير الفني لفريق الأهلي بيبرت كغدو، في الاقتراب من اللاعبين نفسيا، وهناك دعم واهتمام ومتابعة من مجلس الإدارة برئاسة عدنان نغوي، وجماهير النادي المعروفة بانتمائها الأصيل للأهلي، وهذه عوامل جعلت اللاعبين سواء في التشكيلة الأساسية، أو على مقاعد الاحتياط على قلب رجل واحد".
وتابع: "نضيف إلى ذلك الاستقرار المالي في ظل ما تعانيه الأندية من أزمة مالية خانقة، ما أعطانا الدافع النفسي في توليفة منسجمة ومتفاهمة لاسترداد عراقة الأهلي في المسابقات المحلية، ونتعامل مع مباراة في أي مسابقة محلية وكأنها حاسمة على لقب ما، ولدينا طموحنا الذي يتمنى أن يوفقنا الله فيه، لمزاحمة الكبار على المراكز المتقدمة".
وحول نجاحه في تسجيل 3 أهداف حتى الآن في الدوري ليحتل المركز الثاني بالشراكة مع محمد عبدالمطلب (السلط)، وخلف المتصدر مهاجم الصريح محمد العكش (4 أهداف)، كشف أبو طعيمة: "يعود هذا إلى التوفيق من عند الله وتعاون زملائي على أرض الملعب، ودعم وثقة المدير الفني، ولكن ما أريد توضيحه هو أنني ألعب بالأصل على يمين ويسار خط الوسط، لكن ظروفا خاصة في نادي العقبة بالموسمين الماضيين، جعلتني أشغل مركز الظهير الأيمن أو الأيسر، فتشكلت فكرة عني بأنني مدافع".
وعن الفرق التي مثلها منذ ممارسته كرة القدم وهو ابن 12 ربيعا، قال أبو طعيمة: "كانت انطلاقتي من نادي اليرموك الذي لعبت لفريقه الأول في دوري الدرجة الأولى والمحترفين، وخضت تجربتين في عين كارم والكرمل، قبل أن ألعب للحسين إربد، والجليل والعقبة في آخر موسمين، ولم أتردد في قبول عرض النادي الأهلي الذي وجدت فيه ما يلبي طموحي، واستجابة لنداء عراقته، وأعتقد أن بدايتي الموفقة بحمد الله مع الأهلي، تعتبر الأقوى بين الأندية التي مثلتها".
وكشف أبو طعمية، عن انطباعه حول نظام ومستوى التنافس بالدوري ودرع اتحاد الكرة، قائلا: "صحيح أن مستوى المنافسة لم يكن في أوجه خلال جولات الدوري والدرع الأولى، وذلك بسبب عدم جاهزية الفرق بدنيا وتكتيكيا نتيجة قصر فترة الاستعداد، لكن نظام المنافسة خصوصا في الدوري الذي تنص تعليماته على هبوط 4 فرق في هذا الموسم، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مؤشر المنافسة، ويفرض القوة والندية والصعوبة في الجولات المقبلة".
وتناول أبو طعيمة استعدادات الأهلي لمواجهة الفيصلي في مباراة الدفاع عن الصدارة، التي تقام عند الساعة الثامنة من مساء السبت المقبل على ستاد عمان الدولي لحساب الجولة الرابعة من الدوري، وقال: "نحترم فريق الفيصلي الكبير بتاريخه وجماهيره وبطولاته، لكننا ننظر إلى المباراة بعين الفوز، وفي العين الأخرى نريد أن نسكت تلك الأصوات التي شككت بصدارتنا الترتيب العام للدوري عبر القول: "إن الأهلي خاض مباريات سهلة في الجولات الثلاث الأولى".
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