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أبو طعيمة: الروح الأسرية ساهمت في صدارة الأهلي.. وهذا سر تسجيلي للأهداف

9/12/2024 3:02:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - أكد نجم النادي الأهلي أنس أبو طعيمة، أن صدارة فريقه لدوري المحترفين لكرة القدم برصيد 9 نقاط ليست طفرة، مشددا على أن الروح الأسرية التي تغلف منظومة الأهلي إداريا وفنيا ولاعبين، والاستقرار النفسي والمالي، من أسرار تمسك الأهلي بالقمة مع مرور 3 جولات على انطلاقه.
ويتصدر الأهلي الترتيب العام لدوري المحترفين برصيد 9 نقاط، تاركا خلفه الوحدات الذي يشترك مع الحسين إربد برصيد 7 نقاط لكل منهما، والرمثا الرابع برصيد 6 نقاط، كما يقف الأهلي بالمركز الثالث في مجموعته الثانية بمسابقة درع اتحاد الكرة برصيد نقطتين، وخلف الفيصلي برصيد 3 نقاط والرمثا المتصدر برصيد 4 نقاط.
وأضاف أبو طعيمة في حديثة إلى "الغد": "نجح المدير الفني لفريق الأهلي بيبرت كغدو، في الاقتراب من اللاعبين نفسيا، وهناك دعم واهتمام ومتابعة من مجلس الإدارة برئاسة عدنان نغوي، وجماهير النادي المعروفة بانتمائها الأصيل للأهلي، وهذه عوامل جعلت اللاعبين سواء في التشكيلة الأساسية، أو على مقاعد الاحتياط على قلب رجل واحد".
وتابع: "نضيف إلى ذلك الاستقرار المالي في ظل ما تعانيه الأندية من أزمة مالية خانقة، ما أعطانا الدافع النفسي في توليفة منسجمة ومتفاهمة لاسترداد عراقة الأهلي في المسابقات المحلية، ونتعامل مع مباراة في أي مسابقة محلية وكأنها حاسمة على لقب ما، ولدينا طموحنا الذي يتمنى أن يوفقنا الله فيه، لمزاحمة الكبار على المراكز المتقدمة".
وحول نجاحه في تسجيل 3 أهداف حتى الآن في الدوري ليحتل المركز الثاني بالشراكة مع محمد عبدالمطلب (السلط)، وخلف المتصدر مهاجم الصريح محمد العكش (4 أهداف)، كشف أبو طعيمة: "يعود هذا إلى التوفيق من عند الله وتعاون زملائي على أرض الملعب، ودعم وثقة المدير الفني، ولكن ما أريد توضيحه هو أنني ألعب بالأصل على يمين ويسار خط الوسط، لكن ظروفا خاصة في نادي العقبة بالموسمين الماضيين، جعلتني أشغل مركز الظهير الأيمن أو الأيسر، فتشكلت فكرة عني بأنني مدافع".
وعن الفرق التي مثلها منذ ممارسته كرة القدم وهو ابن 12 ربيعا، قال أبو طعيمة: "كانت انطلاقتي من نادي اليرموك الذي لعبت لفريقه الأول في دوري الدرجة الأولى والمحترفين، وخضت تجربتين في عين كارم والكرمل، قبل أن ألعب للحسين إربد، والجليل والعقبة في آخر موسمين، ولم أتردد في قبول عرض النادي الأهلي الذي وجدت فيه ما يلبي طموحي، واستجابة لنداء عراقته، وأعتقد أن بدايتي الموفقة بحمد الله مع الأهلي، تعتبر الأقوى بين الأندية التي مثلتها".
وكشف أبو طعمية، عن انطباعه حول نظام ومستوى التنافس بالدوري ودرع اتحاد الكرة، قائلا: "صحيح أن مستوى المنافسة لم يكن في أوجه خلال جولات الدوري والدرع الأولى، وذلك بسبب عدم جاهزية الفرق بدنيا وتكتيكيا نتيجة قصر فترة الاستعداد، لكن نظام المنافسة خصوصا في الدوري الذي تنص تعليماته على هبوط 4 فرق في هذا الموسم، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مؤشر المنافسة، ويفرض القوة والندية والصعوبة في الجولات المقبلة".
وتناول أبو طعيمة استعدادات الأهلي لمواجهة الفيصلي في مباراة الدفاع عن الصدارة، التي تقام عند الساعة الثامنة من مساء السبت المقبل على ستاد عمان الدولي لحساب الجولة الرابعة من الدوري، وقال: "نحترم فريق الفيصلي الكبير بتاريخه وجماهيره وبطولاته، لكننا ننظر إلى المباراة بعين الفوز، وفي العين الأخرى نريد أن نسكت تلك الأصوات التي شككت بصدارتنا الترتيب العام للدوري عبر القول: "إن الأهلي خاض مباريات سهلة في الجولات الثلاث الأولى".

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