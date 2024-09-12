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انطلاق بطولات الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية

9/12/2024 3:02:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انطلقت أمس بطولات الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية 2024، بتنظيم من الاتحاد الملكي الأردني للفروسية على ميدان الاسطبلات الملكية في منطقة الحمر.
ويشارك في البطولة التي تقام سنويا أكثر من 134 رأس خيل من مختلف الإسطبلات الأردنية والعربية، حيث تشارك مرابط واسطبلات خيل من الأردن وفلسطين والسعودية وتتنافس السلالات العربية الأصيلة على ألقاب البطولة التي باتت تحظى باهتمام كبير من مالكي الإسطبلات في المنطقة.
وتستمر منافسات البطولة لغاية مساء يوم غد بإقامة النهائيات لكل المسابقات، فيما تقام اليوم تصفيات الفئات للبطولة.

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