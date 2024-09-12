انطلاق بطولات الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انطلقت أمس بطولات الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية 2024، بتنظيم من الاتحاد الملكي الأردني للفروسية على ميدان الاسطبلات الملكية في منطقة الحمر.
ويشارك في البطولة التي تقام سنويا أكثر من 134 رأس خيل من مختلف الإسطبلات الأردنية والعربية، حيث تشارك مرابط واسطبلات خيل من الأردن وفلسطين والسعودية وتتنافس السلالات العربية الأصيلة على ألقاب البطولة التي باتت تحظى باهتمام كبير من مالكي الإسطبلات في المنطقة.
وتستمر منافسات البطولة لغاية مساء يوم غد بإقامة النهائيات لكل المسابقات، فيما تقام اليوم تصفيات الفئات للبطولة.
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