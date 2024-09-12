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الأرثوذكسي يلتقي عمان اف سي في ختام دوري المحترفات

9/12/2024 3:02:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يلتقي الأرثوذكسي مع نظيره عمان اف سي في ختام الجولة الخامسة عشرة والأخيرة من دوري المحترفات لكرة القدم لموسم 2024-2025، في المباراة التي تنطلق عند الساعة السابعة من مساء اليوم على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وافتتح فريق الاتحاد الجولة بفوز عريض على الحسين إربد بثمانية أهداف دون رد، ليرفع رصيده من النقاط إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه حسم اللقب قبل 3 جولات على نهاية الدوري، مع تتويجه الثلاثاء المقبل في اللقب بعد مباراته أمام الاستقلال في لقاء مؤجل بينهما.
وأقيمت أمس المواجهة الثانية في الجولة الأخيرة، والتي جمعت الاستقلال والنصر، حيث تم الكشف من خلالها عن الفريق الهابط لدوري الدرجة الأولى، إذ إن فوز النصر في اللقاء يبقيه لموسم آخر بين الكبار، ويطيح بالحسين إربد إلى دوري الأولى، فيما تعادل الفريقين أو فوز الاستقلال يعني هبوط النصر.
ويتطلع عمان اف سي (33 نقطة) لتسجيل فوزه الثالث على نظيره الأرثوذكسي في الموسم الحالي، بعد أن تغلب عليه في لقاء الإياب بثلاثة أهداف لهدفين، فيما انتهى لقاء الذهاب بفوز كبير لعمان اف سي بأربعة أهداف لهدف.
ويعول المدير الفني لفريق عمان اف سي أحمد حمكري في تشكيلته الأساسية على كل من باتريسيا نكيتيا، هيا خليل، أشيا كونستانس، منى الصاحب، رند أبو حسين، جوسي لاربي، راما الخاشوك، رزان الزاغة، أروى بطاينة، تالا برغوثي وبانة البيطار.
وبدوره، يأمل الأرثوذكسي (24 نقطة) في إنهاء بطولة الدوري بانتصار معنوي على عمان اف سي، إذ يعتمد المدير الفني للفريق سالم القرا على فوستينا نياكيمي، لما العمري، سلوى خليل، نور المشايخ، نور زوقش، لوجين البطوش، نيومي أنيما، تسنيم أبو الرب، صوفيا حداد، ميرا عطاري ورحمة جافارو.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكمة الساحة حنين مراد، المساعد الأول هيا الوهادنة، المساعد الثاني رهف الأخرس، والحكمة الرابعة آلاء بدوي.

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