الأرثوذكسي يلتقي عمان اف سي في ختام دوري المحترفات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يلتقي الأرثوذكسي مع نظيره عمان اف سي في ختام الجولة الخامسة عشرة والأخيرة من دوري المحترفات لكرة القدم
لموسم 2024-2025، في المباراة التي تنطلق عند الساعة السابعة من مساء اليوم على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وافتتح فريق الاتحاد الجولة بفوز عريض على الحسين إربد بثمانية أهداف دون رد، ليرفع رصيده من النقاط إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه حسم اللقب قبل 3 جولات على نهاية الدوري، مع تتويجه الثلاثاء المقبل في اللقب بعد مباراته أمام الاستقلال في لقاء مؤجل بينهما.
وأقيمت أمس المواجهة الثانية في الجولة الأخيرة، والتي جمعت الاستقلال والنصر، حيث تم الكشف من خلالها عن الفريق الهابط لدوري الدرجة الأولى، إذ إن فوز النصر في اللقاء يبقيه لموسم آخر بين الكبار، ويطيح بالحسين إربد إلى دوري الأولى، فيما تعادل الفريقين أو فوز الاستقلال يعني هبوط النصر.
ويتطلع عمان اف سي (33 نقطة) لتسجيل فوزه الثالث على نظيره الأرثوذكسي في الموسم الحالي، بعد أن تغلب عليه في لقاء الإياب بثلاثة أهداف لهدفين، فيما انتهى لقاء الذهاب بفوز كبير لعمان اف سي بأربعة أهداف لهدف.
ويعول المدير الفني لفريق عمان اف سي أحمد حمكري في تشكيلته الأساسية على كل من باتريسيا نكيتيا، هيا خليل، أشيا كونستانس، منى الصاحب، رند أبو حسين، جوسي لاربي، راما الخاشوك، رزان الزاغة، أروى بطاينة، تالا برغوثي وبانة البيطار.
وبدوره، يأمل الأرثوذكسي (24 نقطة) في إنهاء بطولة الدوري بانتصار معنوي على عمان اف سي، إذ يعتمد المدير الفني للفريق سالم القرا على فوستينا نياكيمي، لما العمري، سلوى خليل، نور المشايخ، نور زوقش، لوجين البطوش، نيومي أنيما، تسنيم أبو الرب، صوفيا حداد، ميرا عطاري ورحمة جافارو.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكمة الساحة حنين مراد، المساعد الأول هيا الوهادنة، المساعد الثاني رهف الأخرس، والحكمة الرابعة آلاء بدوي.
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