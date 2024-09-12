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الحسين المدجج بالنجوم يبحث عن مفاجآت سارة في أبطال آسيا

9/12/2024 3:02:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - يتطلع فريق الحسين إربد لكرة القدم المدجج بالنجوم، إلى إحداث مفاجآت سارة عندما يبدأ يوم الأربعاء المقبل، مشواره في منافسات دوري أبطال آسيا 2.
ورفع "الأصفر" من تحضيراته استعدادا للقاء فريق أهلي دبي، عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد راشد بدبي، في أول مشاركة آسيوية لفريق الحسين منذ العام 2005، والتي شهدت مشاركته الوحيدة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وخروجه من ربع النهائي.
ويتطلع جمهور الحسين إربد بشغف كبير، لهذه المشاركة الآسيوية، من أجل تحقيق مفاجآت سارة تقود الفريق للمنافسة على اللقب، ولا سيما أن الحسين إربد بات مدججا بالنجوم في مختلف المراكز، ما يعني ضرورة تحقيق الإنجاز، حيث تعتبر المشاركة مقياسا حقيقيا لقوة الفريق وقدرات مدربه البرتغالي.
وخاض الفريق أمس، تدريبا بتشكيلته الكاملة على ملعب زبدة، بعد التحاق لاعبي المنتخب الوطني عقب مشاركاتهم مع النشامى في مباراة المنتخب الفلسطيني والتي جرت بماليزيا وانتهت أردنية بنتيجة 3-1 وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي تياغو موتينهو، على أن تكون الجرعة التدريبية خفيفة للاعبين القادمين من رحلة المنتخب وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، رجائي عايد، عبدالله العطار، محمود مرضي، يوسف ابو جلبوش"صيصا"، إحسان حداد، عارف الحاج، والوافد الجديد رزق بني هاني، بعد حصولهم على قسط من الراحة. واشتملت تدريباته على تمارين الاستشفاء والتي هدفت لتفكيك العضلات من آثار التعب والسفر.
ويختتم "الأصفر" مساء اليوم تحضيراته في الأردن، قبل السفر عصر غد السبت إلى مدينة دبي، من خلال الجرعة التدريبية المقررة على ملعب زبدة، والتي تشتمل على الجانبين الفني والبدني، وأسلوب اللعب المناسب أمام فريق يضم لاعبين مميزين محليين وأجانب، خصوصا مع الرصد والمتابعة لأداء الفريق من قبل تياغو موتينهو، وفريقه المعاون.
وشارك شباب الأهلي دبي 9 مرات بدوري أبطال آسيا، حيث فشل في التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة مؤخرا، بخسارته من الغرافة القطري في المباراة التأهيلية الفاصلة. ويطمح الحسين إربد "بطل الدوري للموسم الماضي"، إلى تحقيق نتيجة إيجابية والعودة من دبي حاملا معه رصيد نقطي، يساهم في بداية مبشرة تزيد من آمال وطموحات "الأصفر" في خطف إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة (4 من الغرب و4 من الشرق) للدور ثمن النهائي، الذي ستقام منافساته في شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، وستتبع ذلك مباريات الدور ربع النهائي في آذار(مارس) وقبل النهائي خلال شهر نيسان (أبريل)، قبل أن تختتم البطولة بنهائي من مباراة واحدة يوم 17 أيار (مايو).
ويستقبل الحسين إربد، في مباراته الثانية ضيفه فريق الكويت الكويتي يوم الثاني من الشهر المقبل على ستاد الحسن (في حال تم اعتماده من الاتحاد الآسيوي بعد طلب إنجاز عدد من الأمور الفنية والإدارية).
ويلعب الحسين إربد، في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق، شباب الأهلي دبي الإماراتي، ناساف كارشي الأوزبكي والكويت الكويتي.
وتحرص إدارة نادي الحسين على توفير طلبات الفريق كافة، بحثا عن تحقيق الهدف المرسوم بترك بصمة في المشاركة الآسيوية والمنافسة على اللقب، على الرغم من صعوبة المهمة نظرا للمشاركة القوية من الفرق.

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