الحسين المدجج بالنجوم يبحث عن مفاجآت سارة في أبطال آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - يتطلع فريق الحسين إربد لكرة القدم
المدجج بالنجوم، إلى إحداث مفاجآت سارة عندما يبدأ يوم الأربعاء المقبل، مشواره في منافسات دوري أبطال آسيا 2.
ورفع "الأصفر" من تحضيراته استعدادا للقاء فريق أهلي دبي، عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد راشد بدبي، في أول مشاركة آسيوية لفريق الحسين منذ العام 2005، والتي شهدت مشاركته الوحيدة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وخروجه من ربع النهائي.
ويتطلع جمهور الحسين إربد بشغف كبير، لهذه المشاركة الآسيوية، من أجل تحقيق مفاجآت سارة تقود الفريق للمنافسة على اللقب، ولا سيما أن الحسين إربد بات مدججا بالنجوم في مختلف المراكز، ما يعني ضرورة تحقيق الإنجاز، حيث تعتبر المشاركة مقياسا حقيقيا لقوة الفريق وقدرات مدربه البرتغالي.
وخاض الفريق أمس، تدريبا بتشكيلته الكاملة على ملعب زبدة، بعد التحاق لاعبي المنتخب الوطني عقب مشاركاتهم مع النشامى في مباراة المنتخب الفلسطيني والتي جرت بماليزيا وانتهت أردنية بنتيجة 3-1 وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي تياغو موتينهو، على أن تكون الجرعة التدريبية خفيفة للاعبين القادمين من رحلة المنتخب وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، رجائي عايد، عبدالله العطار، محمود مرضي، يوسف ابو جلبوش"صيصا"، إحسان حداد، عارف الحاج، والوافد الجديد رزق بني هاني، بعد حصولهم على قسط من الراحة. واشتملت تدريباته على تمارين الاستشفاء والتي هدفت لتفكيك العضلات من آثار التعب والسفر.
ويختتم "الأصفر" مساء اليوم تحضيراته في الأردن، قبل السفر عصر غد السبت إلى مدينة دبي، من خلال الجرعة التدريبية المقررة على ملعب زبدة، والتي تشتمل على الجانبين الفني والبدني، وأسلوب اللعب المناسب أمام فريق يضم لاعبين مميزين محليين وأجانب، خصوصا مع الرصد والمتابعة لأداء الفريق من قبل تياغو موتينهو، وفريقه المعاون.
وشارك شباب الأهلي دبي 9 مرات بدوري أبطال آسيا، حيث فشل في التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة مؤخرا، بخسارته من الغرافة القطري في المباراة التأهيلية الفاصلة. ويطمح الحسين إربد "بطل الدوري للموسم الماضي"، إلى تحقيق نتيجة إيجابية والعودة من دبي حاملا معه رصيد نقطي، يساهم في بداية مبشرة تزيد من آمال وطموحات "الأصفر" في خطف إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة (4 من الغرب و4 من الشرق) للدور ثمن النهائي، الذي ستقام منافساته في شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، وستتبع ذلك مباريات الدور ربع النهائي في آذار(مارس) وقبل النهائي خلال شهر نيسان (أبريل)، قبل أن تختتم البطولة بنهائي من مباراة واحدة يوم 17 أيار (مايو).
ويستقبل الحسين إربد، في مباراته الثانية ضيفه فريق الكويت الكويتي يوم الثاني من الشهر المقبل على ستاد الحسن (في حال تم اعتماده من الاتحاد الآسيوي بعد طلب إنجاز عدد من الأمور الفنية والإدارية).
ويلعب الحسين إربد، في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق، شباب الأهلي دبي الإماراتي، ناساف كارشي الأوزبكي والكويت الكويتي.
وتحرص إدارة نادي الحسين على توفير طلبات الفريق كافة، بحثا عن تحقيق الهدف المرسوم بترك بصمة في المشاركة الآسيوية والمنافسة على اللقب، على الرغم من صعوبة المهمة نظرا للمشاركة القوية من الفرق.
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