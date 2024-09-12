Friday, 13 September 2024 12:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتحاد الكرة الطائرة يصدر جدول منافسات الدرجة الأولى التصنيفي

9/12/2024 3:02:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو أصدر اتحاد الكرة الطائرة جدول منافسات الدوري التصنيفي للكرة الطائرة لموسم 2024، والذي تنطلق مبارياته 15 أيلول (سبتمبر) الحالي، بمشاركة 13 فريقا، والذي يهدف إلى تصنيف الفرق بالدرجتين الأولى والثانية، ضمن نهج الاتحاد التطويري الذي ينطلق من الأندية إلى المنتخبات الوطنية.
وقال نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطشيات عن فكرة التصنيف بدوري الدرجة الأولى : "لدينا 13 فريقا في منافسات دوري الدرجة الأولى، كل من ديرعلا، وادي الأردن، فوعرا، عابل، بسمان، وادي موسى، الكرمية، مليح، التعاون، الطوال، بيت ايدس، ضرار والمشارع"، إذ جاءت فكرة الدوري التصنيفي لبقاء الأفضل في الأولى، والأقل أفضلية بالدرجة الثانية".
وأضاف قطيشات: "تتنافس الفرق فيما بينها وفق نظام الدوري، لبقاء 8 فرق بالدرجة الأولى، و5 فرق تهبط إلى الدرجة الثانية، ودوري الدرجة الثانية ستلعب فيه تلك الفرق الخمسة، إلى جانب الفرق التي تنتسب جديدا للاتحاد، ليصبح لدينا 3 درجات، الدوري الممتاز الذي تتنافس فيه 8 فرق، والأولى التي تتنافس فيها 8 فرق، والدرجة الثانية التي تتنافس فيه الفرق الخمسة الهابطة من الأولى بعد صراع التصنيف، والجديدة المنتسبة للاتحاد في الموسم المقبل".
وحول شكل المنافسة في الدوري التنصنيفي للدرجة الأولى، أجاب قطيشات: "اجتهدت لجنة المسابقات لتثبيت شكل المنافسة في الدوري التصنيفي للدرجة الأولى، حين وزعت الفرق على 4 مجموعات، تضم الأولى التعاون، المشارع، والطوال الجنوبي، وتضم الثانية كلا من فوعرا، ديرعلا ووادي الأرن وعابل، وتضم الثالثة وادي موسى، بسمان، وضرار، وتضم الرابع كل من بيت ايدس، والكريمة ومليح".
وتابع : " تقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، وسيتم تصنيف الفرق الثمانية المتاهلة للدور ربع النهائي مباشرة في دوري الدرجة الأولى، والفرق الخمسة التي لم يحالفها التوفيق ستصنف في الدرجة الثانية". وأكمل : "يقام الدور ربع النهائي وفق نظام خروج المغلوب من مرحلة واحدة، ويلتقي فيه الأول من المجموعة الأولى مع الثاني في المجموعة الرابعة، والأول من المجموعة الثانية مع الثاني من المجموعة الثالثة، والأول من المجموعة الثالثة مع الثاني في المجموعة الثانية، والأول في المجموعة الرابعة مع مع الثاني في المجموعة الأولى".
ويلتقي في انطلاق منافسات الدرجة الأولى التصنيفي، كل من ديرعلا مع وادي الأردن عند الساعة 5 في ستاد الحسن بإربد، وفوعرا مع عابل عند الساعة 7 في ذات الصالة".

MENAFN12092024000072011014ID1108668204

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث