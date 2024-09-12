اتحاد الكرة الطائرة يصدر جدول منافسات الدرجة الأولى التصنيفي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
أصدر اتحاد الكرة الطائرة جدول منافسات الدوري
التصنيفي للكرة الطائرة لموسم 2024، والذي تنطلق مبارياته 15 أيلول (سبتمبر) الحالي، بمشاركة 13 فريقا، والذي يهدف إلى تصنيف الفرق بالدرجتين الأولى والثانية، ضمن نهج الاتحاد التطويري الذي ينطلق من الأندية إلى المنتخبات الوطنية.
وقال نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطشيات عن فكرة التصنيف بدوري
الدرجة الأولى : "لدينا 13 فريقا في منافسات دوري الدرجة الأولى، كل من ديرعلا، وادي الأردن، فوعرا، عابل، بسمان، وادي موسى، الكرمية، مليح، التعاون، الطوال، بيت ايدس، ضرار والمشارع"، إذ جاءت فكرة الدوري التصنيفي لبقاء الأفضل في الأولى، والأقل أفضلية بالدرجة الثانية".
وأضاف قطيشات: "تتنافس الفرق فيما بينها وفق نظام الدوري، لبقاء 8 فرق بالدرجة الأولى، و5 فرق تهبط إلى الدرجة الثانية، ودوري الدرجة الثانية ستلعب فيه تلك الفرق الخمسة، إلى جانب الفرق التي تنتسب جديدا للاتحاد، ليصبح لدينا 3 درجات، الدوري الممتاز الذي تتنافس فيه 8 فرق، والأولى التي تتنافس فيها 8 فرق، والدرجة الثانية التي تتنافس فيه الفرق الخمسة الهابطة من الأولى بعد صراع التصنيف، والجديدة المنتسبة للاتحاد في الموسم المقبل".
وحول شكل المنافسة في الدوري التنصنيفي للدرجة الأولى، أجاب قطيشات: "اجتهدت لجنة المسابقات لتثبيت شكل المنافسة في الدوري التصنيفي للدرجة الأولى، حين وزعت الفرق على 4 مجموعات، تضم الأولى التعاون، المشارع، والطوال الجنوبي، وتضم الثانية كلا من فوعرا، ديرعلا ووادي الأرن وعابل، وتضم الثالثة وادي موسى، بسمان، وضرار، وتضم الرابع كل من بيت ايدس، والكريمة ومليح".
وتابع : " تقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، وسيتم تصنيف الفرق الثمانية المتاهلة للدور ربع النهائي مباشرة في دوري الدرجة الأولى، والفرق الخمسة التي لم يحالفها التوفيق ستصنف في الدرجة الثانية". وأكمل : "يقام الدور ربع النهائي وفق نظام خروج المغلوب من مرحلة واحدة، ويلتقي فيه الأول من المجموعة الأولى مع الثاني في المجموعة الرابعة، والأول من المجموعة الثانية مع الثاني من المجموعة الثالثة، والأول من المجموعة الثالثة مع الثاني في المجموعة الثانية، والأول في المجموعة الرابعة مع مع الثاني في المجموعة الأولى".
ويلتقي في انطلاق منافسات الدرجة الأولى التصنيفي، كل من ديرعلا مع وادي الأردن عند الساعة 5 في ستاد الحسن بإربد، وفوعرا مع عابل عند الساعة 7 في ذات الصالة".
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