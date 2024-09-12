أمل جديد لعلاج الصداع النصفي المزمن

إذ يعمل هذا الدواء الذي وافقت عليه رسميا وكالة الدواء والغذاء الأمريكية، على التوجه بشكل مباشر إلى إحدى أهم محفزات الشقيقة، وهي قفل المستقبلات التي تعمل بشكل فعال في تهييج الصداع عند أغلب الأشخاص المصابين به.



ولأن الصداع النصفي يعتبر من بين الأمراض "اللغز" التي لم يجد لها العلماء علاجاً فعالاً إلى الآن، بعد العديد من المحاولات، كان أبرزها حقن البوتوكس، إلا أن هذا الدواء الجديد يعتبر الأفضل والأكثر قدرة على تحسين حالة المريض، بعد ساعتين فقط من تناوله.



ما هو مرض الصداع النصفي؟

يشكل الصداع النصفي أحد أبرز التحديات الصحية التي يعاني منها الملايين حول العالم، حيث تصاحبه نوبات من الألم الشديد والحساسية تجاه الضوء والصوت، وأحيانًا الغثيان.



يعد الصداع النصفي مرضًا مزمنًا يؤثر على جودة الحياة اليومية، وتتراوح حدته بين المعتدلة إلى الشديدة، مما يدفع المصابين إلى البحث عن حلول علاجية فعالة.



إذ يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من نوبة الصداع لبضع ساعات، فيما يعيش آخرون بنفس الألم لعدة أيام، حتى مع تناول الادوية المهدئة، التي غالبا تفقد فعاليات داخل الجسم، عند استهلاكها بكثرة.



مشاكل الصداع النصفي وتأثيره العالمي

بحسب إحصائيات "منظمة الصحة العالمية"، يعاني أكثر من مليار شخص في العالم من الصداع النصفي، حيث يعتبر هذا المرض من أكثر الحالات العصبية المزمنة شيوعًا.



إذ تشير التقديرات إلى أن حوالي 15% من سكان العالم يعانون من الصداع النصفي في مرحلة ما من حياتهم، مع انتشاره بشكل أكبر بين النساء مقارنة بالرجال.



كما تتراوح نوبات الصداع النصفي من حيث الشدة والمدة، وغالبًا ما تترك أثرًا كبيرًا على القدرة على القيام بالأنشطة اليومية، مما يؤدي إلى فقدان إنتاجية العمل والدراسة، وبالتالي يساهم في عبء اقتصادي واجتماعي ملحوظ.



كما تم ربط الصداع النصفي أو الشقيقة بمضاعفات نفسية مثل الاكتئاب والقلق، مما يزيد من الحاجة إلى علاجات فعالة له.



فعالية دواء يوبروجيبانت في علاج الصداع النصفي

"يوبروجيبانت" هو دواء جديد تمت الموافقة عليه مؤخرا لعلاج الصداع النصفي الحاد من طرف وكالة الدواء والغذاء الأمريكية.



ينتمي هذا الدواء إلى فئة جديدة من الأدوية تسمى "مضادات مستقبلات الببتيد المرتبطة بجين الكالسيتونين (CGRP)"، والتي تستهدف مسارًا عصبيًا محددًا يشارك في تسهيل انتقال الألم أثناء نوبات الصداع النصفي.



تجارب سريرية حول دواء يوبروجيبانت

أجريت دراسة عشوائية مزدوجة التعمية على فعالية وسلامة دواء "يوبروجيبانت" لعلاج الصداع النصفي الحاد، حيث تم تقسيم المشاركين البالغ عددهم 1672 إلى ثلاث مجموعات بشكل متساوٍ.



وهذه المجموعات كالتالي: المجموعة الأولى تلقت دواء وهميًا، والمجموعة الثانية تلقت 50 مجم من يوبروجيبانت، والمجموعة الثالثة تلقت 100 مجم من الدواء.



تم قياس خلال هذه الدراسة فعالية العلاج بناءً على الخلو من الألم وأعراض الصداع النصفي المزعجة بعد ساعتين من تناول الجرعة.



إذ أظهرت النتائج أن 21.2% من المجموعة التي تلقت جرعة 100 مجم من الدواء تخلصت من الألم خلال ساعتين، مقارنة بـ11.8% فقط في المجموعة التي تلقت الدواء الوهمي.



كما كانت نسبة التخلص من الأعراض المزعجة للشقيقة أيضًا أعلى في مجموعات دواء يوبروجيبانت.



إضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة تحسنًا في تخفيف الأعراض الأكثر إزعاجًا للمرضى، مثل رهاب الضوء والصوت والغثيان، حيث وصلت نسبة التحسن إلى **38.6%** و**37.7%** في الجرعتين مقارنة بـ **27.8%** للعلاج الوهمي.



الأمان والآثار الجانبية

على الرغم من فعالية دواء يوبروجيبانت، فإن التجربة السريرية أظهرت وجود بعض الآثار الجانبية له. كانت الأعراض الأكثر شيوعًا هي الغثيان والنعاس وجفاف الفم، والتي كانت أكثر بروزًا عند تناول الجرعة الأعلى (100 ملجم).



ومع ذلك، تبقى نسبة الأحداث السلبية في حدود معقولة، مما يشير إلى أن الدواء آمن نسبيًا للاستخدام في علاج الصداع النصفي الحاد.



أهمية يوبروجيبانت في مستقبل علاج الصداع النصفي

يمثل دواء يوبروجيبانت إضافة مهمة لعلاجات الصداع النصفي، خاصة لأولئك الذين لم يستجيبوا للعلاجات التقليدية مثل التريبتان وغيره من المهدئات الأخرى.



ومن المتوقع أن يساعد هذا الدواء في تحسين جودة حياة المصابين من خلال تخفيف الأعراض بشكل أسرع وأكثر فعالية.



ومع أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لضمان سلامته وفعاليته على المدى الطويل، فإن يوبروجيبانت يبشر بتخفيف معاناة الملايين حول العالم الذين يعانون من نوبات الصداع النصفي الحادة.



بالنهاية، يوفر علاج يوبروجيبانت أملًا جديدًا للمرضى في السيطرة على نوبات الصداع النصفي بشكل أكثر فعالية. (عربي بوست)

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