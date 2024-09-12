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في الكويت.. تغريم زوجة 4 آلاف دولار بسبب إيموجي مسيء

9/12/2024 3:02:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قضت محكمة كويتية، الأربعاء، بتغريم مواطنة بدفع أكثر من 4 آلاف دولار أميركي بسبب رسالة "واتساب" أرسلتها إلى شريك حياتها.


وذكرت صحيفة "المجلس " المحلية، أن محكمة الجنح المفوضة، قضت بتغريم زوجة "مواطنة" بدفع 1300 دينار كويتي، عقب إدانتها بسب زوجها واستخدام إيموجي (ملصق) غير لائق، خلال محادثة على تطبيق "واتساب".


وتباينت ردود الأفعال بشأن هذه الواقعة التي أثارت جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أبدت إحداهن اعتراضها على تقديم الزوج لتلك الشكاوى قائلة "رياييل (رجال) آخر زمن".
وقالت أخرى بما معناه "تقدم بشكوى ضد زوجته، مع ذلك يتهمون النساء بأنهن من يسعين وراء الخلافات واللجوء إلى المحاكم والقضاء".

في المقابل، قال مدون كويتي بطريقة ساخرة إن الزوج شخص "يفهم"، مضيفا أن الأخير "لجأ إلى القضاء على غرار ما تفعل بعض الزوجات".


ووفقا لموقع شركة المحاماة الكويتية "انعقاد"، فإن عقوبة السب على تطبيق "واتساب" ومنصات المحادثة، هي السجن لمدة سنتين على الأكثر مع دفع غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 5000 دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

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