حادثة مرعبة داخل مستشفى.. مريض ميت في فرن المطبخ

وفي التفاصيل بحسب ما نشرت جريدة "Metro" البريطانيةفقد بدأت التحقيقات من قبل إدارة المستشفى والشرطة بعد العثور على مريض ميتاً في فرن تقديم الطعام في مستشفى كيتيرينج العام بمنطقة "نورثهامبتونشاير" إلى الشمال من العاصمة لندن (130 كيلو متر شمالاً).



وتم استدعاء الشرطة إلى المستشفى بعد اكتشاف جثة الرجل المجهول يوم الجمعة الماضية، حيث قامت قوات من الشرطة بتطويق المنطقة بينما كان الضباط يحققون.



وأكدت شرطة "نورثهامبتونشاير" منذ ذلك الحين أنها لا تتعامل مع الوفاة على أنها مشبوهة.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول كيفية وصول الرجل إلى الفرن، فيما قال المستشفى إنهم يحققون في الظروف المحيطة بالمأساة.



وقالت المتحدثة باسم الشرطة: "تم استدعاء ضباط الشرطة إلى الوفاة المفاجئة لرجل في مستشفى كيتيرينج العام يوم الجمعة 6 سبتمبر".



وأضافت: "نحن لا نتعامل مع هذه الوفاة على أنها مشبوهة وسنعد تقريراً للطبيب الشرعي. إن أفكارنا مع عائلة الرجل وأصدقائه في هذا الوقت".



وقالت جولي هوج، كبيرة الممرضات في مجموعة مستشفيات جامعة نورثهامبتونشاير: "نحن نعمل مع الشرطة حتى يتمكنوا من إكمال تقرير للطبيب الشرعي حول ظروف هذا الحادث المأساوي.. إن أفكارنا مع عائلة الرجل وأحبائه. لن نعلق أكثر في هذا الوقت". وكالات