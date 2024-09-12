البوتكس أثناء الرضاعة.. ما درجة الأمان؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعتبر البوتكس وسيلة شائعة لعلاج الكثير من المشكلات التي تؤثر على البشرة مثل التجاعيد، وهو يعمل عن طريق حقن مادة سامة تعرف باسم البوتولينوم في الجلد، فهل يمكن استخدامه أثناء الرضاعة بأمان؟
في السياق التالي، يوضح " الكونسلتو" هل يمكن استخدام البوتكس أثناء الرضاعة بأمان حسبما جاء في موقع " medical news today".
تعتبر حقن البوتكس آمنة، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن أي أضرار لها أثناء الرضاعة، لكن يجب الحذر فهي تحتوي على سموم عصبية يمكن أن تكون خطيرة عند تناولها بجرعات كبيرة أو للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه هذه المواد الكيميائية.
ويسمى المرض أو العدوى الناجمة عن سموم البوتولينوم بالتسمم الغذائي، حيث يمكن أن يكون التسمم الغذائي مهددًا للحياة، خاصة عند النساء الحوامل والرضع وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة أو الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي.
على الرغم من أن بعض الأبحاث وجدت أن سموم البوتولينوم قد تكون كبيرة جدًا بحيث لا يمكنها عبور المشيمة أثناء الحمل، إلا أنه يتم تشجيع النساء الحوامل والمرضعات على تجنب المصادر المحتملة للسموم، بما في ذلك بعض الأطعمة.
مصادر أخرى للبوتولينوم
تشكل المصادر الغذائية التي قد تحتوي على جرعات صغيرة من البوتولينوم:
الفواكه والخضروات المعلبة.
شراب الذرة.
الجبن وصلصات الجبن.
البطاطا المخبوزة المعبأة.
الثوم المعبأ في زجاجات.
الأسماك واللحوم المخمرة.
الأبحاث لا تزال محدودة، ولكن حقن البوتكس قد تكون قادرة أيضًا على الانتشار إلى أعصاب أو خلايا أخرى في الجسم، مما يسبب أعراضًا جانبية.
على الرغم من أنها تعتبر نادرة جدًا، إلا أن حقن البوتكس يمكن أن تسبب أعراضًا حادة، في الغالب ضائقة تنفسية، والتي يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها، لذا لا يستحب الحصول على حقن البوتكس خلال الحمل والرضاعة، وكذلك لا يجب الإفراط في استخدامها بشكل عام.
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