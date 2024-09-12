Friday, 13 September 2024 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البوتكس أثناء الرضاعة.. ما درجة الأمان؟

9/12/2024 3:02:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعتبر البوتكس وسيلة شائعة لعلاج الكثير من المشكلات التي تؤثر على البشرة مثل التجاعيد، وهو يعمل عن طريق حقن مادة سامة تعرف باسم البوتولينوم في الجلد، فهل يمكن استخدامه أثناء الرضاعة بأمان؟


في السياق التالي، يوضح " الكونسلتو" هل يمكن استخدام البوتكس أثناء الرضاعة بأمان حسبما جاء في موقع " medical news today".

تعتبر حقن البوتكس آمنة، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن أي أضرار لها أثناء الرضاعة، لكن يجب الحذر فهي تحتوي على سموم عصبية يمكن أن تكون خطيرة عند تناولها بجرعات كبيرة أو للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه هذه المواد الكيميائية.


ويسمى المرض أو العدوى الناجمة عن سموم البوتولينوم بالتسمم الغذائي، حيث يمكن أن يكون التسمم الغذائي مهددًا للحياة، خاصة عند النساء الحوامل والرضع وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة أو الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي.


على الرغم من أن بعض الأبحاث وجدت أن سموم البوتولينوم قد تكون كبيرة جدًا بحيث لا يمكنها عبور المشيمة أثناء الحمل، إلا أنه يتم تشجيع النساء الحوامل والمرضعات على تجنب المصادر المحتملة للسموم، بما في ذلك بعض الأطعمة.
مصادر أخرى للبوتولينوم


تشكل المصادر الغذائية التي قد تحتوي على جرعات صغيرة من البوتولينوم:


الفواكه والخضروات المعلبة.

شراب الذرة.
الجبن وصلصات الجبن.
البطاطا المخبوزة المعبأة.
الثوم المعبأ في زجاجات.
الأسماك واللحوم المخمرة.


الأبحاث لا تزال محدودة، ولكن حقن البوتكس قد تكون قادرة أيضًا على الانتشار إلى أعصاب أو خلايا أخرى في الجسم، مما يسبب أعراضًا جانبية.


على الرغم من أنها تعتبر نادرة جدًا، إلا أن حقن البوتكس يمكن أن تسبب أعراضًا حادة، في الغالب ضائقة تنفسية، والتي يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها، لذا لا يستحب الحصول على حقن البوتكس خلال الحمل والرضاعة، وكذلك لا يجب الإفراط في استخدامها بشكل عام.

اقرأ أيضاً:

الفيلر والبوتوكس..أيهما أنسب وكيف نحافظ على ديمومتهما؟

دراسة: البوتكس يخفض القلق بنسبة 72%

MENAFN12092024000072011014ID1108668199

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث