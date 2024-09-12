البوتكس أثناء الرضاعة.. ما درجة الأمان؟



في السياق التالي، يوضح " الكونسلتو" هل يمكن استخدام البوتكس أثناء الرضاعة بأمان حسبما جاء في موقع " medical news today".



تعتبر حقن البوتكس آمنة، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن أي أضرار لها أثناء الرضاعة، لكن يجب الحذر فهي تحتوي على سموم عصبية يمكن أن تكون خطيرة عند تناولها بجرعات كبيرة أو للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه هذه المواد الكيميائية.



ويسمى المرض أو العدوى الناجمة عن سموم البوتولينوم بالتسمم الغذائي، حيث يمكن أن يكون التسمم الغذائي مهددًا للحياة، خاصة عند النساء الحوامل والرضع وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة أو الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي.



على الرغم من أن بعض الأبحاث وجدت أن سموم البوتولينوم قد تكون كبيرة جدًا بحيث لا يمكنها عبور المشيمة أثناء الحمل، إلا أنه يتم تشجيع النساء الحوامل والمرضعات على تجنب المصادر المحتملة للسموم، بما في ذلك بعض الأطعمة.

مصادر أخرى للبوتولينوم



تشكل المصادر الغذائية التي قد تحتوي على جرعات صغيرة من البوتولينوم:



الفواكه والخضروات المعلبة.

شراب الذرة.

الجبن وصلصات الجبن.

البطاطا المخبوزة المعبأة.

الثوم المعبأ في زجاجات.

الأسماك واللحوم المخمرة.



الأبحاث لا تزال محدودة، ولكن حقن البوتكس قد تكون قادرة أيضًا على الانتشار إلى أعصاب أو خلايا أخرى في الجسم، مما يسبب أعراضًا جانبية.



على الرغم من أنها تعتبر نادرة جدًا، إلا أن حقن البوتكس يمكن أن تسبب أعراضًا حادة، في الغالب ضائقة تنفسية، والتي يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها، لذا لا يستحب الحصول على حقن البوتكس خلال الحمل والرضاعة، وكذلك لا يجب الإفراط في استخدامها بشكل عام.

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