بفارق زمني 7 سنوات.. إثيوبيا تحتفل برأس السنة الميلادية 2017

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" إن الإثيوبيين لا يحتفلون بعامهم الجديد في الأول من يناير/ كانون الثاني مثل العديد من أنحاء العالم، حيث يصادف العام الجديد الإثيوبي يوم 11 أو 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.



وأوضحت الوكالة أنه لدى البلاد تقويمها الفريد في العالم المكون من 13 شهرًا، كل شهر من الأشهر الاثني عشر يتكون من 30 يوما، الشهر الثالث عشر، باجومن، يتكون من 5 أيام أو 6 أيام خلال كل سنة كبيسة.



تنبع هذه الظاهرة الفريدة من استخدام البلاد للتقويم الإثيوبي القديم، والذي يختلف بشكل ملحوظ عن التقويم الغريغوري المعتمد على نطاق واسع والمستخدم عالميًا.



وتتمتع إثيوبيا بنظام زمني فريد من نوعه، حيث يبدأ اليوم في الساعة 6:00 بدلاً من 00:00. ينقسم اليوم إلى جزأين كل منهما 12 ساعة، حيث يبدأ الجزء الأول في الساعة 6:00 والآخر في الساعة 18:00.



ولا تزال إثيوبيا تحتفل بالعام 2017، لأن التقويم الإثيوبي على التقويم القبطي القديم، والذي نشأ بدوره من التقويم اليولياني الذي قدمه يوليوس قيصر في عام 45 قبل الميلاد، حسبما ذكر موقع "tv47".



تم استخدام هذا النظام من قبل المسيحيين الأوائل وظل دون تغيير إلى حد كبير في إثيوبيا، لكن الفرق الأساسي بين التقويمين الإثيوبي والغريغوري هو حساب سنة ميلاد السيد المسيح.



بينما يحدد التقويم الغريغوري ميلاد المسيح بين عام 1 قبل الميلاد وعام 1 بعد الميلاد، تضع الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية الحدث بعد حوالي سبع إلى ثماني سنوات، وهو ما يفسر هذا الفارق الزمني.



على عكس رأس السنة الميلادية، الذي يتم الاحتفال به في الأول من يناير، فإن رأس السنة الإثيوبية، والتي تسمى "إنكوتاتاش"، يقع في الأول من مسكريم، والذي يتوافق مع الحادي عشر أو الثاني عشر من سبتمبر في التقويم الغريغوري.



يرتبط التاريخ بنهاية موسم الأمطار في إثيوبيا وازدهار الزهور، مما يجعله مناسبة احتفالية مليئة بالتفاؤل، ويتبع كل من التقويمين الغريغوري والإثيوبي نظام السنة الكبيسة، لكن إثيوبيا تحسب سنواتها الكبيسة بشكل مختلف.



يشار إلى أن إثيوبيا لا تستخدم شهورا غربية ولا شرقية، إذ أن لديها أسماء الشهور الخاصة بها وهي: مسكرم، طقمت، هدار، تاهساس، طر، يكاتيت، مغابيت، ميازيا، غنبوت، سني، هملي، نهاسي، باغمي. سبوتنيك