اليوم العالمي لمنع الانتحار.. كيف تكتشف المقدمين عليه؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي التقرير التالي، يستعرض موقع "الكونسلتو" أبرز العلامات التي قد تشير إلى أن الشخص يفكر أو يقم على الانتحار، وفقًا لـ "CNN"، "Webmd".1- تغيرات ملحوظة في المزاجالأشخاص الذين يمرون بحالة نفسية سيئة قد يظهرون تغيرات ملحوظة في مزاجهم، قد يكونون مكتئبين، متوترين، أو يعانون من نوبات غضب غير مبررة، وفي بعض الأحيان، قد يظهرون أيضا سلوكيات غير متوقعة أو غير متماشية مع شخصيتهم السابقة.



2- التحدث عن الموت أو الانتحار

إذا كان الشخص يتحدث بشكل متكرر عن الموت أو يتحدث عن الرغبة في إنهاء حياته، يجب أن تكون هذه إشارات قوية على أن هناك حاجة لتدخل فوري، حتى العبارات التي قد تبدو غير جدية أو كنوع من الدعابة قد تكون دليلًا على معاناة عميقة.



3- الانسحاب الاجتماعي

الأشخاص الذين يعتزمون الانتحار قد يبدأون في الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية والعائلية التي كانوا يستمتعون بها سابقًا، وقد يتجنبون التواصل مع الأصدقاء والعائلة، ويظهرون قلة الاهتمام بالعلاقات التي كانت مهمة لهم.



4- التصرفات المتهورة أو الخطيرة

التصرفات المتهورة مثل تعاطي المخدرات بكميات كبيرة، القيادة المتهورة، أو اتخاذ قرارات غير محسوبة قد تكون علامات على أن الشخص في حالة نفسية مضطربة ويشعر بعدم قيمة الحياة.



5- الاستعداد للتخلي عن الممتلكات الشخصية

إذا بدأ الشخص في توزيع ممتلكاته الشخصية أو الحديث عن إنهاء الأمور غير المكتملة، قد يكون ذلك علامة على أنه يستعد لإنهاء حياته، هذه التصرفات يمكن أن تكون إشارة على أنه يشعر باليأس أو الاستسلام.



أهمية التوعية بمخاطر المشكلات النفسية

يهدف اليوم العالمي لمواجهة الانتحار، بتوعية الناس وإرشادهم بطرق التعامل الصحية مع المشكلات النفسية والتي قد تدفع البعض للانتحار، وقد يحقق ذلك عدد من المميزات مثل:



التدخل المبكر

التعرف على العلامات النفسية الخطيرة يمكن أن يساعد في التدخل المبكر، مما يمكن أن ينقذ حياة الشخص، فضلًا عن الدعم النفسي والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن يكون له تأثير كبير في تغيير مسار الشخص.



التوعية العامة

نشر الوعي حول هذه العلامات يمكن أن يساعد في تعليم الناس كيفية التعرف على الأعراض والبحث عن المساعدة، مما يعزز من قدرة المجتمع على تقديم الدعم للأفراد المعرضين للخطر.



الحصول على دعم الأصدقاء والعائلة

تقديم الدعم للأصدقاء والعائلة الذين يعانون من مشكلات نفسية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي، يجب على المحيطين بالشخص أن يكونوا على دراية بهذه العلامات ويستجيبوا بطريقة داعمة ومبنية على الفهم.



تقليل وصمة العار

من خلال التحدث عن الانتحار بشكل مفتوح، يمكن تقليل وصمة العار المرتبطة بالاضطرابات النفسية، فهذا يمكن أن يشجع الأشخاص على البحث عن المساعدة دون خوف من الحكم عليهم.



تشجيع البحث والتطوير

التعرف على العلامات النفسية الخطيرة يمكن أن يدعم جهود البحث والتطوير في مجال الصحة النفسية، مما يعزز من ابتكار استراتيجيات جديدة للعلاج والوقاية.

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