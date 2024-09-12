اليوم العالمي لمنع الانتحار.. كيف تكتشف المقدمين عليه؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
10 سبتمر هو اليوم العالمي لمواجهة الانتحار، للتوعية بمخاطر الأمراض النفسية التي قد تدفع البعض للانتحار، ولتسليط الضوء على أهمية تلقي العلاج النفسي، ومساعدة الأشخاص الذين يواجهون أي ضغوطات نفسية.
وفي التقرير التالي، يستعرض موقع "الكونسلتو" أبرز العلامات التي قد تشير إلى أن الشخص يفكر أو يقم على الانتحار، وفقًا لـ "CNN"، "Webmd".
1- تغيرات ملحوظة في المزاج
الأشخاص الذين يمرون بحالة نفسية سيئة قد يظهرون تغيرات ملحوظة في مزاجهم، قد يكونون مكتئبين، متوترين، أو يعانون من نوبات غضب غير مبررة، وفي بعض الأحيان، قد يظهرون أيضا سلوكيات غير متوقعة أو غير متماشية مع شخصيتهم السابقة.
2- التحدث عن الموت أو الانتحار
إذا كان الشخص يتحدث بشكل متكرر عن الموت أو يتحدث عن الرغبة في إنهاء حياته، يجب أن تكون هذه إشارات قوية على أن هناك حاجة لتدخل فوري، حتى العبارات التي قد تبدو غير جدية أو كنوع من الدعابة قد تكون دليلًا على معاناة عميقة.
3- الانسحاب الاجتماعي
الأشخاص الذين يعتزمون الانتحار قد يبدأون في الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية والعائلية التي كانوا يستمتعون بها سابقًا، وقد يتجنبون التواصل مع الأصدقاء والعائلة، ويظهرون قلة الاهتمام بالعلاقات التي كانت مهمة لهم.
4- التصرفات المتهورة أو الخطيرة
التصرفات المتهورة مثل تعاطي المخدرات بكميات كبيرة، القيادة المتهورة، أو اتخاذ قرارات غير محسوبة قد تكون علامات على أن الشخص في حالة نفسية مضطربة ويشعر بعدم قيمة الحياة.
5- الاستعداد للتخلي عن الممتلكات الشخصية
إذا بدأ الشخص في توزيع ممتلكاته الشخصية أو الحديث عن إنهاء الأمور غير المكتملة، قد يكون ذلك علامة على أنه يستعد لإنهاء حياته، هذه التصرفات يمكن أن تكون إشارة على أنه يشعر باليأس أو الاستسلام.
أهمية التوعية بمخاطر المشكلات النفسية
يهدف اليوم العالمي لمواجهة الانتحار، بتوعية الناس وإرشادهم بطرق التعامل الصحية مع المشكلات النفسية والتي قد تدفع البعض للانتحار، وقد يحقق ذلك عدد من المميزات مثل:
التدخل المبكر
التعرف على العلامات النفسية الخطيرة يمكن أن يساعد في التدخل المبكر، مما يمكن أن ينقذ حياة الشخص، فضلًا عن الدعم النفسي والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن يكون له تأثير كبير في تغيير مسار الشخص.
التوعية العامة
نشر الوعي حول هذه العلامات يمكن أن يساعد في تعليم الناس كيفية التعرف على الأعراض والبحث عن المساعدة، مما يعزز من قدرة المجتمع على تقديم الدعم للأفراد المعرضين للخطر.
الحصول على دعم الأصدقاء والعائلة
تقديم الدعم للأصدقاء والعائلة الذين يعانون من مشكلات نفسية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي، يجب على المحيطين بالشخص أن يكونوا على دراية بهذه العلامات ويستجيبوا بطريقة داعمة ومبنية على الفهم.
تقليل وصمة العار
من خلال التحدث عن الانتحار بشكل مفتوح، يمكن تقليل وصمة العار المرتبطة بالاضطرابات النفسية، فهذا يمكن أن يشجع الأشخاص على البحث عن المساعدة دون خوف من الحكم عليهم.
تشجيع البحث والتطوير
التعرف على العلامات النفسية الخطيرة يمكن أن يدعم جهود البحث والتطوير في مجال الصحة النفسية، مما يعزز من ابتكار استراتيجيات جديدة للعلاج والوقاية.
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