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هجوم واسع على مسلسل ليلى بعد مقتل الطفلة التركية نارين

9/12/2024 3:02:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعرّض المسلسل التركي "ليلى"، من بطولة الممثلة جيمري بايسال وألبيرين دويماز، إلى انتقادات حادّة، بسبب مشاهد العنف التي تعرضت لها الطفلة "ليلى" على يدَي زوجة أبيها وعشيقها، تزامناً مع جريمة هزّت الرأي العام التركي، وهي مقتل الطفلة نارين غوران (8 سنوات).
وشنّ الجمهور التركي حملة لإغلاق حساب المسلسل "ليلى: الحياة، العشق، والعدالة" عبر "إكس"، حيث عبّر البعض من المتابعين عن قساوة المشاهد بعد أيام فقط من "صدمة مقتل نارين".


وأكّد آخرون مقاطعتهم المسلسل، إذ جاء في أحد التعليقات: "لقد بحثت عن المسلسل لمدّة 5 دقائق وانتهيت. لن أشاهده بعد الآن".

وجاء في تعليق آخر: "بدأ عرض مسلسل "ليلى" على التلفزيون، لكن ألم نارين كان ثقيلاً جدّاً علينا، أتمنّى لو تمّ تأجيله قليلاً".

حرص صنّاع المسلسل على توعية المشاهدين حول العنف ضد الأطفال، إذ تحمل شارة المسلسل رسالة هادفة، تقول: "إن مسؤوليّتنا المشتركة هي الكفاح من أجل منع جميع أنواع الإساءة والعنف ضد الأطفال وضمان نموهم في بيئات آمنة".

وفي نهاية الرسالة: "إلى جميع أطفالنا الذين سُرقوا من حياتنا بشكل غير مناسب ووقح".

المسلسل يحكي قصة "ليلى" (بايسال)، التي فقدت والدتها في سنّ صغيرة، ولم يتبقَّ لها سوى والدها الذي تزوج امرأة أخرى. وبعد وفاة والدها، تتخلّى عنها زوجة أبيها "نور"، التي كانت تعنّفها، وتلقيها في الشارع. وتكبر ليلى وهي تحمل رغبة في الانتقام من "نور".

جريمة الطفلة نارين
أبكت جريمة الطفلة نارين غوران المجتمع التركي، بعد أن عثر على جثتها المفقودة قرب مدينة ديار بكر مبتورة القدم ومصابة بكدمات. وبعد التحقيقات، أشارت أصابع الاتهام إلى عمّها، الذي تطابقت عيّنات حمضه النووي مع العيّنات التي تمّ أخذها عن ملابسها.

بدأت معاناة عائلة نارين بعد تقديم بلاغ باختفاء الطفلة الذي استمر 19 عاماً، قبل العثور عليها في كيس ملقى في قاع النهر بالقرب من قريتها.


وبالتحقيقات ألقي القبض على 24 شخصاً، بينهم أفراد من عائلتها، وعمها تحديداً.

وكشفت التحقيقات أن عمّ الطفلة، وهو مختار القرية، تورط في مقتلها لقاء مبلغ 6 آلاف دولار. ووفق المعطيات الأولية، تعرّضت الطفلة للخنق، وترك جسدها في المياه لمدة 15 يوماً، فيما ظهرت عليها آثار كسور. وكالات

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