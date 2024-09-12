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رفع العلم التركي فوق مبنى مؤسسة تونسية بالخطأ يثير غضب مواطنين

9/12/2024 3:02:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت تقارير إعلامية أن رفع علم تركيا فوق مبنى مؤسسة رسمية تونسية أثار غضب مواطنين، ما دفع المؤسسة إلى الاعتذار، الأربعاء، في بيان وصف الواقعة بـ"الخطأ" نظرا لوجود تشابه.




وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقاطع فيديو تظهر علم تركيا فوق مبنى الشركة الوطنية للسكك الحديدية (SNCFT)، قبل أن يتم استبداله بالراية الوطنية التونسية، وفقًا لبيان اعتذار أصدرته الشركة.


وبحسب موقع الحرة الإخباري، تضمنت التعليقات انتقادات للإدارة المحلية، ورأي معلقون أن الحادثة تعكس حالة من سوء التنظيم وسوء التسيير في المؤسسات التونسية. وجاء في أحد التعليقات على فيسبوك: "فضيحة علم تركيا ليست بريئة، كل الناس يعرفون هذه الشركة ومن استحوذ عليها في العشرية السوداء".


ووصفت تدوينة مرفقة بمقطع فيديو الواقعة بالـ"عبث". وأكدت الشركة التونسية للسكك الحديدية في بيانها أن ما حدث كان "خطأ" تم تداركه فور اكتشافه.


وجاء في بيان الشركة أنها اقتنت مجموعة من الأعلام، "لكن عند تسلّم الطلبية، تسرّب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس، ولم يتم الانتباه إلى ذلك إلا بعد رفعه فوق مبنى الإدارة المركزية للملك الحديدي بتونس، وقد تم التدخل على الفور واستبدال العلم بالراية الوطنية".


وأكد البيان أن المؤسسة فتحت تحقيقًا في الحادثة "للوقوف على ملابساتها وتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في هذا الشأن". وكالات

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