رفع العلم التركي فوق مبنى مؤسسة تونسية بالخطأ يثير غضب مواطنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت تقارير إعلامية أن رفع علم تركيا فوق مبنى مؤسسة رسمية تونسية أثار غضب مواطنين، ما دفع المؤسسة إلى الاعتذار، الأربعاء، في بيان وصف الواقعة بـ"الخطأ" نظرا لوجود تشابه.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقاطع فيديو تظهر علم تركيا فوق مبنى الشركة الوطنية للسكك الحديدية (SNCFT)، قبل أن يتم استبداله بالراية الوطنية التونسية، وفقًا لبيان اعتذار أصدرته الشركة.
وبحسب موقع الحرة الإخباري، تضمنت التعليقات انتقادات للإدارة المحلية، ورأي معلقون أن الحادثة تعكس حالة من سوء التنظيم وسوء التسيير في المؤسسات التونسية. وجاء في أحد التعليقات على فيسبوك: "فضيحة علم تركيا ليست بريئة، كل الناس يعرفون هذه الشركة ومن استحوذ عليها في العشرية السوداء".
ووصفت تدوينة مرفقة بمقطع فيديو الواقعة بالـ"عبث". وأكدت الشركة التونسية للسكك الحديدية في بيانها أن ما حدث كان "خطأ" تم تداركه فور اكتشافه.
وجاء في بيان الشركة أنها اقتنت مجموعة من الأعلام، "لكن عند تسلّم الطلبية، تسرّب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس، ولم يتم الانتباه إلى ذلك إلا بعد رفعه فوق مبنى الإدارة المركزية للملك الحديدي بتونس، وقد تم التدخل على الفور واستبدال العلم بالراية الوطنية".
وأكد البيان أن المؤسسة فتحت تحقيقًا في الحادثة "للوقوف على ملابساتها وتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في هذا الشأن". وكالات
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