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تحذير للنساء.. خطر صحي مرتبط بتراكم دهون البطن

9/12/2024 3:02:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت دراسة حديثة عن خطر صحي مثير للقلق يرتبط بتراكم الدهون في منطقة البطن، التي تضم أعضاء مثل الكبد والبنكرياس.
وذكر باحثو جامعة "غرب أستراليا" أن زيادة الدهون في منطقة البطن، تزيد من خطر الإصابة بالألم المزمن في أجزاء عديدة من الجسم، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم". ويضاف هذا إلى قائمة المخاطر المؤكدة المرتبطة بتراكم الدهون حول الخصر، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وفي الدراسة، فحص الباحثون البيانات الصحية لأكثر من 32 ألف بريطاني (متوسط أعمارهم 55 عاما)، حيث خضع كل مشارك لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي لبطنه لقياس كمية الدهون حول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والبنكرياس، والمعروفة طبيا باسم الدهون الحشوية.
وقاس فريق البحث أيضا كمية الدهون الموجودة تحت الجلد مباشرة، كما طلب من المشاركين تحديد ما إذا كانوا قد عانوا من أي ألم في الرقبة أو الكتف أو الظهر أو الورك أو الركبة، أو في جميع أنحاء الجسم.
وبعد عامين، تم إجراء التقييمات مرة أخرى على 638 شخصا في المجموعة، وكشفت النتائج أن زيادة نسبة الدهون في منطقة البطن، ارتبطت بزيادة فرص الإبلاغ عن الألم، كما ارتبط الوزن الزائد مع مؤشر كتلة الجسم الأعلى بفرصة أكبر للألم.
ووجدت الدراسة أن النساء اللواتي لديهن مستويات أعلى من الدهون حول أعضائهن وتحت الجلد، كن أكثر عرضة بنسبة 60 بالمائة للإصابة بألم مزمن في جميع أنحاء الجسم، وبالمقارنة، كان الرجال أكثر عرضة بنسبة 13 بالمائة فقط للألم المزمن.
وقال فريق البحث: "ارتبطت المستويات الأعلى من الأنسجة الدهنية بزيادة احتمالات الإبلاغ عن الألم المزمن لدى كلا الجنسين. وكانت تقديرات التأثير المقلق أكبر نسبيا لدى النساء منها لدى الرجال".
وأوضح أن الاختلاف بين الجنسين قد يكمن في التباين في "توزيع الدهون والهرمونات".
ويعتقد الباحثون أن الدهون الزائدة قد تؤدي إلى الالتهاب، وهي العملية التي يطلق بها الجسم مواد كيميائية استجابة للضرر، ما يحفز الاستجابة المناعية.

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