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8 أنواع من الخضار تزيد فوائدها عند طهيها.. تعرف عليها

9/12/2024 3:02:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تختلف القيمة الغذائية لأنواع الخضار وفقًا لطريقة تحضيرها. على سبيل المثال، هناك أنواع يفضل تناولها نيئة، خاصة أن الطهي قد يؤثر على قيمتها الغذائية.
في المقابل، هناك أنواع أخرى تزداد فوائدها عند تناولها مطبوخة. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية". ما أبرزها؟
نبات الهليون
أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أميركا أن الهليون يتمتع بالعديد من المعادن والفيتامينات الأساسية لجسم الإنسان. وتشمل الحديد، الألياف، مضادات الأكسدة، فيتامين "ك"، والنحاس.
الفطر
اعتقد اليونانيون القدماء أن الفطر يوفر القوة للمحاربين في المعركة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا. وكان الرومان يعتبرونه "طعام الآلهة".
لقرون عديدة، اعتبر الفطر في الثقافة الصينية غذاء صحيًا، و"إكسيرًا للحياة".
في الوقت الحاضر، يعتبر الفطر من الأطعمة القيمة المشهورة وخاصة أنه يتضمن القليل من السعرات الحرارية، والكربوهيدرات، والدهون، والصوديوم، وهو خال من الكولسترول.
ويوفر الفطر عناصر غذائية مهمة، بما في ذلك السيلينيوم، والبوتاسيوم، والريبوفلافين، والنياسين، وفيتامين "د"، والبروتينات، والألياف.
السبانخ
أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "HealthySD"، أن أوراق السبانخ تمثل 100 % من القيمة اليومية لفيتامين (أ)، ما يساعد بالحفاظ على صحة عينيك، وبشرتك، وشعرك.
وتعتبر أوراق السبانخ بمثابة مصدر رائع لفيتامينات "سي" و"هـ" و"ب" و"ك".
الطماطم
تعمل منتجات الطماطم على مكافحة الالتهابات المرتبطة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية. كما تعد غنية بمضادات الأكسدة القوية، التي تعرف باسم "الكاروتينات"، وهي تحمي من أنواع معينة من السرطانات، وتُبطئ تطور تصلب الشرايين.
الجزر
يلعب الجزر دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة القلب، والرئتين، والكليتين، والأعضاء الأخرى، بحسب ما ذكرته وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا (FDACS).
وقد يساعد تناول الكثير من الفاكهة والخضار، مثل الجزر، في تقليل مخاطر العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان.
الفلفل الحلو
أشار موقع "National Library of Medicine" الإلكتروني الرسمي إلى أن ثمار الفلفل الحلو، وبذوره، وأوراقه تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا، من بينها "الفينولات"، و"الفلافونيدات"، و"الكاروتينات"، و"التوكوفيرول".
وتظهر هذه المركبات خصائص مضادة للأكسدة والبكتيريا والفطريات، ومحفزة للمناعة. وتتمتع بأنشطة مضادة لمرض السكري، والأورام، ووقائية للأعصاب، وغيرها.
الفاصولياء الخضراء
تحتوي الفاصولياء على مضادات الأكسدة، التي تساعد في منع تلف الخلايا، ومكافحة الأمراض، والشيخوخة.
وتساهم أيضًا في تحسين مختلف الحالات المرضية، مثل الأمراض القلبية الوعائية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أميركا.
وتعمل الأنماط الغذائية النباتية، التي تشمل الفاصولياء والبقوليات، على تحسين إدارة وزن الجسم، ما قد يقلل من آثار وعواقب السمنة المرتبطة بمخاطر الأمراض المعدية وغير المعدية.
الكرنب الأجعد (الكيل)
ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي "Medline Plus" بأميركا أن الكرنب الأجعد، وهو يعرف أيضًا باسم "الكيل"، غني بالفيتامينات والمعادن، التي تشمل فيتامين "أ"، وفيتامين "سي"، وفيتامين "ك"، والكالسيوم، والبوتاسيوم.

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