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كتاب يناقش تأثير التربية الصحية بالمناهج الدراسية

9/12/2024 3:02:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتضمن كتاب "الصحة والتربية الصحية في المناهج الدراسية" للدكتور سيف بن سعيد الحجي، جانباً مهماً من جوانب حياة الطالب، هو الجانب الصحي، مبيناً الأبعاد الصحية في المناهج الدراسية وما تقدمه من تربية صحية، وتأثيرها على اتجاهات الطلبة وسلوكياتهم لدعم وتعزيز الصحة.
وتكمن أهمية الكتاب الصادر حديثا عن "الآن ناشرون وموزعون" في كون التربية الصحية بالمناهج الدراسة موجهة لفئة طلبة التعليم المدرسي التي تُعد من أهم الفئات العمرية بالمجتمع. يقدم الكتاب الذي جاء في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، عدة إسهامات على المستويين النظري والتطبيقي.
فعلى المستوى النظري، يلقي الباحث الضوء على أهمية التربية الصحية في المناهج الدراسية، ودورها في تعزيز السلوك والاتجاهات الصحية لدى الطلبة. أما على المستوى التطبيقي، فيوفر الكتاب وثيقة معايير مقترحة للتربية الصحية يمكن لواضعي المناهج الدراسية الاستفادة منها عند إعادة بناء المناهج، وخاصة مناهج العلوم؛ لدعم أهداف التربية الصحية، وتطوير مخرجاتها، وتعزيز الاتجاهات والسلوكيات الصحية لدى الطلبة.
وتناول الباحث في الفصل الأول الذي يحمل عنوان "الصحة والتربية الصحية"، أهمية رفع المستوى الصحي للأفراد عبر تغيير سلوكهم واتجاهاتهم إلى أنواع من السلوك والاتجاهات التي تؤدي للوقاية من المرض، والمحافظة على الصحة، والعودة سريعاً إليها في حالة الوقوع في المرض، موضحاً أن المناهج الدراسية جاءت لتكون الوسيلة المثلى لتحقيق أهداف التربية الصحية لدى الطلبة، إذ يجب أن تركز المناهج على تدريس المعلومات الصحية الوظيفية، وتكوين القيم والاتجاهات الشخصية التي تدعم السلوك الصحي، وتنمية المهارات الصحية الأساسية اللازمة لتبني الممارسات المعززة للصحة والحفاظ عليها.
ويركز الفصل الثاني المعنون "الاتجاهات والسلوكيات الصحية والمناهج الدراسية" على التدخلات الصحية المبكرة في المدارس من خلال برامج التربية الصحية ومخرجات التربية الصحية في المناهج الدراسية بما فيها مناهج العلوم، الهادفة إلى الوقاية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، ومحاولة إيجاد طرق لتشجيع الطلبة على تحسين صحتهم، كمساعدتهم على الحفاظ على الوزن، والابتعاد عن التدخين، وتناول الطعام الصحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتشجيع السلوكيات التي تعزز الصحة مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة، وغسل اليدين.
وفي الفصل الثالث "النظرية السلوكية ونظريات التعلم والمناهج الدراسية"، يرى الدكتور سيف الحجي أن عملية تعديل السلوكيات والاتجاهات الصحية تعتمد أساساً على نظريات التعلم السلوكية؛ لأن عملية التعلم تعتمد على السلوك المشاهد، ويتم تعلم السلوكيات الصحية من خلال البيئة، وتعدّ المدرسة أحد أهم المصادر في تعلم هذه السلوكيات بما تقدمه من تربية صحية في المناهج الدراسية، وخاصة مناهج العلوم.
فالطالب وفقاً للباحث، يتعلم اكتساب السلوكيات الصحية من خلال الخبرات التعليمية التي يمر بها تبعاً للنماذج التعليمية، فتنشأ الاستجابة للسلوكيات الإيجابية المرغوبة، والتي تعد ناتجاً للتعلم، وتصبح هذه السلوكيات فيما بعد عادات تتكرر في المواقف التي ترتبط بها.
ويشدد الحجي على أهمية أن يدرك مطورو المناهج هذه النماذج وملاءمتها في المناهج الدراسية بما يحقق الهدف المنشود، كما أن على المعلمين مراعاة الأخذ بها في تنفيذ المناهج الدراسية؛ ليكون الطلبة قادرين على اكتساب الخبرات التي تساعدهم على تبني اتجاهات، وسلوكيات صحية صحيحة.
ويتحدث الفصل الرابع عن "معايير ومخرجات التربية الصحية في المناهج الدراسية"، إذ يتم بناء مناهج العلوم وفقاً لمصفوفة المدى والتتابع التي تتضمن مخرجات التعلم للصفوف من الأول وحتى الثاني عشر، بشقيها المعرفي والمهاري، وتضم من بينها مخرجات التربية الصحية، وتتوزع هذه المخرجات عبر المجالات الصحية المختلفة وعبر الصفوف الدراسية، ويفترض أن تحقق هذه المخرجات الأهداف المرجوة من التربية الصحية من خلال إبراز موضوعات في محتوى مناهج العلوم لها علاقة بالصحة والمحافظة عليها، بما يكسب الطلبة السلوكيات والاتجاهات الصحية. وفي الفصل الخامس والأخير يقدم الباحث "وثيقة معايير مقترحة للتربية الصحية في المناهج الدراسية"، موضحاً أن التربية الصحية جزء لا يتجزأ من التعليم الكلي لكل طالب في المدرسة من مستوى الروضة وحتى الصف الثاني عشر، وأن الطلبة بحاجة لبرامج التربية الصحية الجيدة؛ لزيادة معرفتهم بالقضايا الصحية المعاصرة المناسبة للعمر، وتطبيقها بشكل مناسب، واكتساب المهارات اللازمة لاتخاذ إجراءات تعزز الصحة، مؤكداً أن التربية الصحية تساعد الطلبة لأن يصبحوا مثقفين صحيين، ومفكرين وناقدين، وقادرين على حل المشكلات بطريقة إبداعية، وفي النهاية مواطنين، ومسؤولين، ومنتجين.
من الجدير ذكره أن د. سيف بن سعيد بن سليمان الحجي من مواليد سلطنة عمان، حاصل على درجة البكالوريوس في الأحياء، والماجستير في التربية، والدبلوم في الإشراف التربوي من جامعة السلطان قابوس، وحاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في التربية من جامعة العلوم الإسلامية الماليزية (USIM)، له مساهمات في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل المتعلقة بتدريب المعلمين والمشرفين، اشترك في لجان مراجعة المناهج الدراسية، وترأس الكثير من اللجان وفرق العمل التربوية.

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