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رعشة المأساة نسخة جديدة من دراسات في أدب غسان كنفاني

9/12/2024 3:02:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- أعادت دار العائدون للنشر والتوزيع – عمان، طباعة كتاب "رعشة المأساة: دراسات في أدب غسان كنفاني"، للناقد الفلسطيني الراحل يوسف سامي اليوسف، وقد صدر الكتاب لأول مرة في دار منارات – عمان (1985).
الطبعة الجديدة تم تحريرها وتنقيحها، من قبل دار العائدون لتعيد إلى الواجهة هذه الدراسة المتميزة للناقد الذي رحل عن عالمنا قبل أحد عشر عامًا.
الكتاب جاء في جزأين الأول يتحدث عن "التراجيديا و(رجال في الشمس) (ما تبقى لكم)، والتقابل المتلاحم، (أم سعد) والتفكيك البنائي، (عائد إلى حيفا)، المجزوءات، ثم خاتمة"، فيما يتناول الجزء الثاني "ما التراجيديا؟، ثم ماذا عن اللغة؟".
وفي الجزء الأول يتحدث المؤلف عن فكرة الكتاب فيقول: "هو مجموعة من الأسئلة طرحتها على نفسي على إثر انتهائي من قراءة جملة من النقود وجهت إلى آثار الكاتب الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني، ولسوف أكتفي هنا بعرض أهم هذه الأسئلة: لماذا لم تعلن أي من تلك النقود أن (أم سعد)، ليست رواية، وأن (عائد إلى حيفا)، لا تعدو كونها قصة قصيرة، لماذا لم تكتشف هذه الدراسات أن غسان قد وضع حجر الأساس في صرح الأدب التراجيدي في ثقافتنا الناهضة، وذلك حين كتب (رجال في الشمس).
ولماذا لم تتعامل النقود الموجهة إلى تراث غسان مع البناء الفني لأعماله الأدبية؟ لماذا لم تبحث في التقنية المدهشة التي استعملها غسان في (ما تبقى لكم)، ولا سيما من حيث العلاقة بين تناسج هذه الرواية وبين مضمونها؟ والأهم من ذلك كله، ما هي النواة المركزية في البناء النفساني لأبطال غسان (عقدة الذنب)؟ ما الذي أثبته غسان حين كتب (رجال في الشمس)، أعني ما هو الاكتشاف الفني الكبير الذي فتح الأنظار عليه؟.
وأنا أجيب الآن عن هذا السؤال الأخير. لقد أثبت غسان - تطبيقيا - أن الموضوع الفلسطيني لا يمكن النهوض به إلى أعلى ذروة ممكنة، ولا يمكن دفعه إلى أقصى مدى يستطيع (الموضوع)، أن يبلغه، إلا من خلال التراجيديا. وهكذا كانت (رجال في الشمس)، أعظم عمل روائي كتب على الإطلاق في موضوعات فلسطين".
ويرى اليوسف أن أهمية غسان كنفاني لا تكمن في أنه يرسم الروح في هوانه وسقوطه أي يؤرخ نفسانيا لتطور هذا الروح في متاهة ترديه، فقط، بل تأتي أهميته من أنه أول كاتب عربي استطاع أن ينقل الكارثة الفلسطينية إلى حيز الرواية التي يتحقق لها تكامل الشروط الفنية، وفي أنه كان أول من قدم فهما تطبيقيا عميقا للتراجيديا، مبينا أن جوهر الرواية لدي كنفاني-والأقصوصة-أنها تخضع التاريخ للمحاكمة وأنها تدينه، لا كعدوان فحسب، بل وكخنوع، وتدينه في طرفيه النافي والمنفى. ومن هنا كان التراجيدي ذا طبيعة تاريخية في نظر كنفاني، وكانت الألياف المؤسسة للرواية تاريخية هي الأخرى.
ويوضح المؤلف أن كنفاني لا يدين برهة النفي وحدها، بل كذلك برهة الانتفاء "وهو هنا يدين البرهة قبل تلك، وبأشد مما يدين تلك"، فقد سيطرت عقدة الذنب على معظم أبطاله بكل وضوح. قد كان لإدانة لحظة الانتفاء، وهي نقطة مضمونية، أثرها على الجانب الفني للعمل، إذ بفضلها استطاع البطل الكنفاني أن ينجز مصيره الضروري بصورة عفوية، تماما كما لو أنه يملك غريزة يمكن تسميتها بغريزة التاريخ التي تقوده إلى السقوط وإما إلى الصعود.
وهذا يعني أن أبطاله يصدرون صدورا منطيقا عن ضروراتهم التاريخية. وبسبب من هذا الصدور عن الضروري، عن الوجود في مباشريته، فقد جاء بنيان الرواية باستثناء "ما تبقى لكم"، بعيدا عن التناسج التجريدي الذي لا يتيح لنا فرصة القبض على جدلية العام والخاص بسهولة.
ومن هنا جاءت الأحداث الدرامية نتاجا لفعل قوى تتمتع بميزة الحسم التاريخي، فالقوى العائقة لحركة وتنقل الفلسطينيين هي المسؤولة -أخيرا لا أولا- عن كارثة "الخزان"، والهزيمة التي مني بها الفلسطينيون عام الكارثة، قد خلقت فيهم نوعا من اللافاعلية يتحمل المسؤولية الكبرى عن الكارثة "الخزان".
في خاتمة الكتاب يشير اليوسف إلى أن أبطال كنفاني يعكسون الروح أثناء تطوره في التاريخ، ويعبرون تعبيرا أمينا عن كل مرحلة من مراحل تاريخ الشعب. وفي خدمة هذا الترابط القائم بين العام والخاص، والقائم فيما بين الشخصيات فقد جاءت التقنية في "ما ترقى لكم"، محققة لتراكز أنسجة الحدث، أي اعتماد معنى اللحظة الواحدة على معان سواها من اللحظات، بقدر ما يعتمد معنى سواها عليها. ويتوافق هذا التراكز مع منهاجية الاسترجاع الخلفي "فلاش باك"، الذي تتداعى المعاني بواسطته وتتألف. وبهاتين الوسيلتين، التراكز والاسترجاع، يتحقق الانسياب المتدفق لتيار الشعور.
ويرى اليوسف أن كنفاني كان يتطور باتجاه تعميق الرواية الفلسطينية الموضوع، وذلك من خلال استحداث أشكال جديدة، وكذلك، من خلال تأسيس لغة روائية تتصف بقدرتها على حمل المعاني العميقة، وبتماسها بقطاع اللغة الشعرية.
ويشير المؤلف إلى رواية "العاشق"، التي هي العمل الذي كان سيقدر له أن يغدو أعظم رواية فلسطينية على الإطلاق. لأنه كان سيتطور باتجاه ملحمة تراجيدية فحسب، بل لأن كنفاني قد امتلك فيه القدرة على الصوغ العميق للشخصيات. فهو يوفر للبطل من الفرص ما يجعل منه اسما عظيما. وأهم ما نلاحظه هو أن كنفاني يقوم ببسط المضمون الذاتي للشخصية عبر الحدث أكثر مما يقوم ببسطه عبر الحوار أو عبر تداخلات المؤلف. وهذه خطوة جبارة قام بها كنفاني، لأنها تأخذ بالحسبان أن الفعل هو إخراج الوعي على هيئة موضوع.
وخلص المؤلف إلى أنه يمكن في كل رواية من روايات كنفاني العنصر الاجتماعي أو التاريخي. وهذا يعني أن كنفاني يعمد دومان بصورة بصوره مباشرة أو غير مباشرة، على تبيان السبب الذي من أجله تقدم الشخصيات على الفعل أو تحجم عنه. والحقيقة أن تفاعلنا مع شخصياته يتوقف على القدر الذي تعكس به إنسان البيئة، وعلى القدر الذي تتفاعل به مع هذه البيئة. وبذلك تواظب رواياته على سبر الواقع وارتياد مجامله واكتشاف ما استتر منه، أو تعميق استيعاب ما هو مكتشف بحيث يغدو أشد نصوعا من ذي قبل، لافتا إلى أن رواية "الأعمى والأطرش"، التي لا تكشف عن جديد في الواقع الفلسطيني، تستطيع أن ترسخ فينا وعي القهر والشعور بالتمزق، وأن تعمق وتوسع مثل هذه الحال الداخلية.
في كلمة على غلاف الكتاب تشير إلى أن اليوسف يطرح في دراسته هذه مجموعة من الأسئلة على النقاد الذين تناولوا تجربة كنفاني، ومن بين أسئلته: لماذا لم تبحث النقودات الموجهة إلى تراث غسان في التقنية المدهشة التي استعملها غسان في "ما تبقى لكم"، ولا سيما من حيث العلاقة بين تناسج هذه الرواية وبين مضمونها؟ ما هي النواة المركزية في البناء النفساني لأبطال غسان (عقدة الذنب)؟ ما الذي أثبته غسان حين كتب "رجال في الشمس"، أعني ما هو الاكتشاف الفني الكبير الذي فتح الأنظار عليه؟.
ويذكر أن يوسف سامي اليوسف (ولد في قرية سلمة-يافا 1938، هُجّر في العام 1948، واختارت أسرته سورية للجوئها. عاش حياته في مخيم اليوموك، وبقي فيه حتى تمّ تدميره بالطائرات، فلجأ اليوسف إلى مخيم عين الحلوة-بيروت، وتوفي فيه العام 2013).
صدرت له عشرات الكتب، أبرزها: "مقالات في الشعر الجاهلي"، الغزَل العذري"، و"ما الشعر العظيم؟!"، و"فلسطين في التاريخ القديم"، مذكراته في أربعة أجزاء بعنوان "تلك الأيام"، مرورًا بقراءته لإبداعات الشهيد غسّان كنفاني، "رعشة المأساة".. وغيرها.

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