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بصيرتك.. مبادرة تكنولوجية تضيء حياة طلبة مكفوفين في الجامعات

9/12/2024 3:02:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان- بجهود تؤمن بالعلم وتعي قيمته بصنع غد أفضل يتسع لأحلام الجميع، أطلقت مبادرة بصيرتك داخل أروقة جامعة اليرموك، وهي مبادرة تطوعية تهدف إلى تذليل العقبات أمام الطلبة المكفوفين وترفع من قدرتهم على العطاء والإنجاز عن طريق التكنولوجيا.
ولأن الوطن لا يبنى إلا بسواعد أبنائه وإصرارهم على التغيير كانت المبادرة واقعا يلمس. "بصيرتك" فكرة تستحق أن تترجم كحقيقة وتكون حلا للكثير من المشاكل التي تواجه الطلبة المكفوفين دراسيا وتعيق من دمجهم في الحياة، فظروفهم المختلفة لا تبرر تهميشهم وإقصائهم عن حياة يقبلون عليها بكل شغفهم. بالإرادة كل شيء ممكن، لكن بشرط أن يكون الطريق للحلم مسيجا، والعمل بالأمل لكي نستطيع أن نصل إلى الوجهة الصحيحة ببصمات واضحة تقدس النجاح وتجسده واقعا.
تقول المسؤولة عن المبادرة الدكتورة مروة أبو عباس وهي أستاذة في مجال ريادة الأعمال بجامعة اليرموك، وحاصلة على تكريم جلالة الملك في اليوبيل الفضي في حديثها لـ"الغد"، إن تعطل طابعات البرايل في الجامعة كان الركيزة التي انطلقت منها مبادرة بصيرتك، بالإضافة إلى تكاليف الطباعة الباهظة والمعاناة الكبيرة التي يعيشها الطلبة المكفوفين تحديدا من صعوبة في متابعة دروسهم والوصول إلى المعلومة بطرق سهلة وميسرة مساواة مع غيرهم. لافتة إلى أنها تهتم شخصيا بالأشخاص ذوي الإعاقة وتؤمن بقدراتهم وبحقهم في أن يتعلموا ويحققوا ذواتهم ويكون لهم مكانا في وسط كل العقبات والتحديات التي لا تزيدهم إلا طموحا وعزيمة.
إيمانها بأن لكل مشكلة حل جعلها تفكر باللجوء لعالم التكنولوجيا وذلك بعد شكاوى سمعتها من الطلبة أنفسهم تبين حجم المشكلة والعبء الواقع على عاتقهم فهم ورغم وعورة الطرق ما يزالون يتسلحون بالأمل محتضنين أحلامهم بأيدٍ لا تعرف إلا التحليق عاليا نحو التميز والاجتهاد.
"بصيرتك" فكرة أضاءت حياة مجموعة من الطلبة المكفوفين بحسب أبو عباس التي رأت بعد الكثير من البحث في التكنولوجيا المنقذ من مشكلات تكاد تنتزع استقرار الطلبة وتحرمهم من أن يحققوا كل ما يصبون إليه بأقل الضغوطات ودون قلق من أن يؤثر ذلك على مسيرتهم التعليمية، ليس أمامهم أي خيارات سوى أن يفتشوا عن حلول تريحهم نوعا ما وتجعلهم أكثر استقلالية، فالحياة الجامعية مرحلة شاقة إذا لم يتم تطويع الظروف وتهيئة الطريق ليكون العبور منصفا وآمنا في الوقت نفسه.
وتبين أبو عباس، أن فكرة المبادرة هي مساعدة الطلبة المكفوفين على دخول عالم التكنولوجيا من خلال توزيع عدد من أجهزة الحاسوب المحمول على الطلبة وتدريبهم على استخدامها بحيث يصبح بإمكانهم الوصول للمعلومة وتوثيقها بشكل أسهل يسمح لهم بأن يقتربوا أكثر من حلم التخرج والالتحاق بسوق العمل ليستقلوا ماديا ونفسيا ويستطيعوا خدمة مجتمعهم بأمانة بعيدا عن الإقصاء.
تقول: لم تكن المبادرة فقط تأمين عدد من اللابتوبات، بل أيضا عقد دورات تأسيسية للطلبة لتدريبهم على مهارات الحاسوب واستخدامه من خلال برامج ناطقة ترشدهم وتمكنهم من اكتشاف قدرات جديدة فيهم تجعلهم أقدر على تطوير أنفسهم ومواصلة السعي نحو مستقبل يليق بكل تلك الطموحات والتي تحتاج فقط للتهيئة على كل المستويات والثقة بإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة وبحقوقهم كافة كجزء أساسي من المجتمع.
وتشير إلى أن الفضل في نجاح المبادرة بعد الله يرجع إلى مجموعة من رجال الأعمال من المجتمع المدني وحبهم لعمل الخير ومد يد العون لكل من يحتاج لتتساوى الفرص ويكون باستطاعة الطلبة المكفوفين من الاندماج اجتماعيا ودراسيا وحتما ينابيع الخير باقية لا تنضب مهما كانت التحديات.
هذا وتطمح الدكتورة أبو عباس إلى أن تعمم مبادرة بصيرتك لتشمل جميع الجامعات الأردنية، لكن دون الاستغناء عن طابعات برايل التي يجب التعامل معها بوعي أكثر. وتوضح أن موقعها كأستاذة في جامعة اليرموك يساعدها كثيرا على التقرب من الأشخاص ذوي الإعاقة والاستماع لهمومهم ومشاكلهم والعمل على حلها قدر المستطاع كما أنها تسعى إلى توعيتهم في مجال ريادة الأعمال ومساعدتهم على أن تكون لديهم أفكار لمشاريع يمكن تطبيقها واقعيا وتمويلها بالتشبيك مع رجال أعمال ومؤسسات تدعمهم ماديا.
تقول: لا نستثني دور القطاع الخاص الكبير في التغيير وتقديم الفرص وتذليل العقبات لأن ذلك كله يرتقي بالوطن عاليا ويسمح للأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا بالصفوف الأولى. مؤكدة على ضرورة الخروج من سياسة التدريس النظري داخل الجامعات والاتجاه للتطبيق العملي والتفكير بطريقة مختلفة تسمح لهم بالإبداع بعيدا عن نمطية الحفظ.
وتلفت أبو عباس إلى أن المبادرة وفرت إلى الآن 20 جهاز حاسوب تمت تهيئتهم وتزويدهم ببرامج ناطقة خاصة بالمكفوفين وسيتم التركيز أكثر في الأيام المقبلة على الدورات التأسيسية للوصول لأفضل مستوى في الدراسة وانتشارها كفكرة مريحة تخفف على الجامعة تكاليف الطباعة العالية
أما عن رسالتها للناس والمجتمع فتدعو أبو عباس إلى ضرورة تقبل الأهل لأبنائهم من ذوي الإعاقة أولا ليستطيعوا أن يخرجوا للعالم وينخرطوا اجتماعيا، التقبل يكون بتصالحهم مع حقيقة أن ابنهم له وضع خاص واحتياجات معينة يجب مراعاتها فهم ليسوا عالة على المجتمع إذا أدركنا ما هي الإعاقة وكيف نعمل جميعا من أجل تأمين حياة مستقرة لهم باعتبارهم أصحاب حق لا أشخاص ينتظرون حسنة من أحد. فالأهل هم الأساس برأي أبو عباس التي ترى أن إيمان الأهل بأبنائهم من ذوي الإعاقة سيكون هو بداية لواقع أفضل يحترمهم ويعمل جاهدا لأن تكون حياتهم بالكامل مهيأة.
وتنصح الأشخاص من ذوي الإعاقة أن ينظروا دائما إلى النصف الممتلئ من الكأس، وأن يزنوا الأمور بعين الإصلاح، فهي تؤمن جدا أن هناك دائما خطة بديلة لكل ما يواجهنا فالمطلوب، فقط ألا نضع العقدة بالمنشار وأن يظل الأمل صديقا لنا في كل خطوة نخطوها.
كما تدعو أبو عباس الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى أن يكونوا مستقلين قادرين على قيادة أنفسهم بعيدا عن الخوف أو حتى التأثر بنظرات الشفقة والبقاء على أحلامهم إلى أن تتحقق، لكن أيضا هذا كله لن يتحقق إلا إذا تعاون الجميع وآمنا بالأشخاص ذوي الإعاقة إنسانيا وحقوقيا.

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