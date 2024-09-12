قمر الحصادين يضيء سماء المملكة والعالم العربي الأسبوع المقبل



وأضاف مجاهد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن القمر سيشرق من الجهة الشمالية الشرقية في سماء عمان عند غروب الشمس في تمام الساعة 6:25 مساء، وحتى يغيب في الأفق الغربي في تمام الساعة 6:28 صباحا، أي أنه يسطع بحدود 12 ساعة.



وأوضح أن ظاهرة قمر الحصادين تحدث عندما يكون مكتملا أو بدرا في موعد قريب من الاعتدال الخريفي الذي يصادف في 22 أيلول من كل عام، حيث يكون مرتفعا نحو الشمال في السماء وساطعا بشكل أكبر من سطوع القمر البدر في الشهور الأخرى، كما يشرق مبكرا نسبة لموعد شروق القمر في الشهور الأخرى.



وبين أنه في المعدل يتأخر شروق القمر عن الليلة السابقة بمعدل 50 دقيقة، بينما في حالة قمر الحصادين يتأخر عن الليلة السابقة بمعدل 30 - 35 دقيقة في المناطق الواقعة على خط الاستواء، ويشرق أيضا قبل غروب الشمس بدقائق.



واستغل الفلاحون في أوروبا خلال العقود الماضية هذه الظاهرة الفلكية وسطوع القمر المميز في العمل ليلا تحت نور القمر، حيث كانوا يتابعون حراثة الأرض ونثر البذور وغيرها ليلا، تحضيرا للموسم الحالي وانتظار هطول الأمطار، ولهذا السبب أطلق الفلكيون على القمر في هذه الليلة اسم قمر الحصادين.



وأوضح أن الفلكيين يطلقون أيضا على قمر الحصادين اسما آخر وهو (قمر الذرة) نظرا لأن مزارعي أوروبا يحصدون الذرة بعد أن تكون قد نضجت وأصبحت جاهزة للقطاف في هذه الفترة من العام.



ودعا مجاهد، المختصين وهواة التصوير إلى التقاط صور القمر أثناء شروقه مساء الجمعة المقبلة؛ إذ سيكون جميلا وكبيرا بشكل نادر، خاصة في منطقة وادي رم ذات الجبال الصخرية الشاهقة والساحرة، وإرسالها إلى مواقع الفلك العالمية لنشرها على مواقعها الإلكترونية للترويج العلمي والسياحي للمملكة.-(بترا)