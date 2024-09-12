كاتب إسرائيلي: حكومة نتنياهو بلا بوصلة ولا ضمير.. وتل أبيب ذاهبة للهاوية لا محالة



وينبه غانور أيضاً إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن تنشر الصحافة الأجنبية في هذه الأيام وثائق استخباراتية يُزعم أنها صادرة عن أرفع المستويات في حركة“حماس”، وهي تهدف، بوضوح، إلى تبرير مواقف نتنياهو وخطواته مرجحاً أن يكون الأمر مجرد مسألة وقت، قبل أن تنكشف هذه الفضيحة ومصادرها أمام الجمهور.



ويضيف:“أمّا بالنسبة إلى أولئك الذين يكافحون في هذه اللحظات من أجل تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أسباب أسوأ كارثة منذ قيام الدولة، ومَن يتحمل المسؤولية عنها، فيبدو أن هناك شكوكاً كبيرة تتعلق أساساً باحتمالات تشكيل لجنة تحقيق رسمية. لكن، ربما الأهم والأكثر إلحاحاً هنا هو الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق للتدقيق في سلوك الحكومة الغريب منذ تاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر، وحتى اليوم”.



طبقاً لغانور، ما من شك في أن النتائج التي سيتم التوصل إليها، إذا شُكّل مثل هذه اللجنة، ستكون خطِرة ومؤلمة بالقدر نفسه: إن ما نعيشه اليوم، بالذات، ما تسميه هذه الحكومة ومؤيدوها“نصراً مطلقاً”، وإليكم بعض ملامح هذا النصر: لا يزال يحيى السنوار حيّاً، وكامناً في مكان ما، بعد نحو عام على الحرب، وهو يضع شروطاً لإسرائيل، كأننا في 8 تشرين الأول/أكتوبر، بينما يحتفظ بـ101 رهينة، ويستمتع بمشاهدة إسرائيل وهي تتمزق بين مَن يناضلون من أجل إطلاق سراح الأسرى، عبر صفقة، وبين المستعدين للتضحية بالأسرى على مذبح“النصر المطلق”، وهو نصر غير واقعي، ولن يتحقق قط.



صداع غزة.. حرب العصابات



ويرجح غانور أن ما كان هو ما سيكون، فقطاع غزة سيسبّب لنا الصداع دائماً، على مدار أعوام مقبلة: تلقينا هذا الأسبوع تأكيداً لذلك بواسطة صاروخين أُطلقا على عسقلان. أمّا أولئك الذين يعلنون في هذه الأيام، بصوت عالٍ، أن نهاية“حماس” اقتربت، فهُم أنفسهم الذين كانوا، قبل عام، يفضلون“حماس” قوية ومستقرة في وجه السلطة الفلسطينية، ويرونها أداة إستراتيجية مهمة للسيطرة على الضفة الغربية، وتحقيق حلم“أرض إسرائيل الكاملة. ويقول إن هذه الحكومة الفاشلة تحاول إيهام الناس بأننا قادرون على التحكم في قطاع غزة من خلال حُكم عسكري إسرائيلي، كما كانت عليه الحال في الماضي، لكن لن يمرّ وقت طويل إلى أن نشعر جيداً بقسوة مقاتلي حرب العصابات التي ستُشن ضد قواتنا في القطاع، والتي ستكلفنا دماءً وضحايا يومية مؤلمة، وستحوّل وهم النصر المطلق إلى جرح مؤلم ونازف.



ويتابع ساخراً:“أمّا الفرق بين شمال دولة“النصر المطلق” وجنوبها، بعد عام على الحرب، فهو أن سكان الشمال تم إجلاؤهم، تاركين وراءهم منازل مدمرة، وحقولاً محترقة، ومشاريع حياة متوقفة، ولم يُحدَّد موعد عودتهم، بينما سكان الجنوب تُركوا لمصيرهم تحت رحمة السماء، ولم يتركوا خلفهم سوى رماد وكارثة لن يمحوهما قط أيّ نصر”.



حكومة بلا بوصلة وبلا ضمير



بموجب رؤية غانور، فإنه، وسط كل هذا، يتساءل الشعب القلِق الحزين: عن أيّ نصر مُطلق يتحدثون؟ هل هو النصر على“حماس”؟ ربما على“حزب الله” في الشمال؟ أم على“الإرهاب” المتصاعد في الضفة الغربية؟ أهو النصر على الحوثيين في اليمن؟

أم هو النصر النهائي على إيران؟



عن كل ذلك يضيف قاطعاً:“أيها السادة، إذا حققنا نصراً إضافياً واحداً من الانتصارات التي على هذه الشاكلة، فإننا سنضيع. لا أحد سوى هذه الحكومة الغارقة في الهذيان، قادر على الحديث عن نصر مطلق، بينما تغرقنا في واقع مرير، من دون تقديم حلول مناسبة على أيّ جبهة. هذه الحكومة بلا بوصلة، ولا ضمير، تقود الدولة نحو الكارثة، الخطوة تلو الخطوة. وعندما يقف بن غفير وسموتريتش، إلى جانب رئيس الوزراء نتنياهو في معسكر“النصر المطلق”، واللذان يرفعان أعلام هذا النصر الوهمي، فعلينا القول على البلد السلام، فهذا البلد ذاهب إلى الهاوية، لا محالة... ذكرى اندلاع هذه الحرب اللعينة تقترب، وحالتنا تزداد سوءاً وخطورةً”.



ويختتم بالقول:“حدث كل هذا لأن عائلة نتنياهو لم توافق على التخلي عن السلطة، وكانت مستعدة للتضحية بالشعب والدولة من أجل البقاء في الحكم”.



خط أحمر أخير أمام إسرائيل



في المقابل؛ هناك من يرى بضرورة مواصلة القتال دون هوادة، معتبراً وقفه خطراً كبيراً على مستقبل إسرائيل، من بينهم الحاخام حاييم نافون، الذي يقول، في مقال تنشره صحيفة المستوطنين“ماكور ريشون”، إنه كلما زاد إصرار نتنياهو على عدم الانسحاب منه (محور فيلادلفيا)، كلما سخر معارضوه من إصراره على هذا المحور بالذات. وطبقاً لهذا الحاخام فإن مَن يفتح الخريطة، يجد أن المقصود ليست طريقاً نائية، ومجرد نزوة شريرة يصرّ رئيس الحكومة على الاحتفاظ بها، بل إن المسـألة هي مَن سيسيطر على الحدود. لكن حتى هذا، في رأيي، ليس هو المسألة المهمة في هذه القصة. ليس لديّ أيّ فكرة عمّا يدور في خلد رئيس الحكومة نتنياهو في هذا السياق، لكنني أستطيع التعبير عمّا يدور في رأسي وقلبي.

الحزن على الأسرى والمخطوفين مفجع، وألم العائلات يدمي القلب. من حقهم أن يصرخوا، ومن واجبنا الاستماع إليهم. ويجب على دولة إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها من أجل تحريرهم من الأسر. كما يجب أن نسأل عمّا يمكنها أن تفعله تحديداً، وماذا يوجد ما وراء الحدود. كما يجب أن نستمع إلى تسفيكا مور، والد أحد المخطوفين، عندما يشرح سبب معارضته صفقة سيئة.



في صلب مزاعمه يعبّر هذا الحاخام عن قطاع اليمين في إسرائيل وعن حكومة الاحتلال بالقول:“وإذا كانت إسرائيل مستعدة لإخضاع حاجاتها الإستراتيجية الآن لصفقة مخطوفين، فإن النتيجة ستكون مضاعفة جهود التنظيمات“الإرهابية” في خطف مزيد من الإسرائيليين... على خلفية تاريخنا الدموي، نحن نعرف معرفة وثيقة أن الخضوع لـ“الإرهاب” يولد مزيداً من“الإرهاب”. لقد حرّرنا ألف أسير فلسطيني مقابل جلعاد شاليط، وحصلنا على“المذبحة” في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

لقد كانت“حماس” مستعدة للتضحية بآلاف القتلى من عناصرها من أجل خطف عشرات المواطنين الإسرائيليين. وإذا اكتشف أعداء إسرائيل أنها مستعدة لدفع“أيّ ثمن”، بما فيه أثمان إستراتيجية مقابل المخطوفين، ما هو عدد القتلى الذين سيضحّي بهم أعداء إسرائيل في المرة المقبلة؟ هل سيضحّي“حزب الله” بعشرات الآلاف من القتلى من أجل السيطرة على ثلاث مدارس مع تلامذتها، والمطالبة بتفكيك مفاعل ديمونا في مقابل إطلاق سراحهم؟ ماذا سنفعل حينها؟ إن الطريق الوحيدة لمنع وقوع مثل هذه الكوارث أن توضح إسرائيل مسبقاً أنها لن تقدم“للمخربين” أرصدة إستراتيجية في مقابل المخطوفين.



ويختتم بالقول إنه لا يعارض الصفقة مبدئياً، لكن“سابقة الخضوع الإستراتيجي في مقابل مخطوفين”، يمكن، برأيه، أن تترك أثراً مدمراً وقاتلاً في مستقبلنا، ويجب علينا عدم إبرام صفقة سيئة، يمكن أن يندم عليها أولادنا وأحفادنا كثيراً”.-(وكالات)