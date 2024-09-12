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ما هو مصير النائب الحزبي إذا استقال أو تم فصله من حزبه؟

9/12/2024 3:01:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ بتت الهيئة المستقلة للانتخاب على لسان ناطقها الإعلامي محمد خير الرواشدة في تصريح منه ل"الغد"، الجواب على تساؤلات ما إذا كان النائب الحزبي المنتخب على أساس القائمة العامة يتساوى مع النائب الحزبي المرشح على أساس القائمة المحلية، فيما يتعلق بمصير مقعده في حال استقال من الحزب أو تم فصله.
وأجاب الرواشدة بقوله: "في حال استقال نائب مرشح ضمن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه تسقط عضويته من المجلس كذلك في حال تم فصله من الحزب ويشغل مكانه مرشح سابق عضو من ذات حزبه لأن المقعد النيابي في هذه المرحلة ستكون للحزب".


وتنص المادة 58 في بندها الرابع من قانون الانتخاب على: "إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملىء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملىء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون"

وأضاف الرواشدة : "لكن في حال تم فصل نائب حزبي مرشح ضمن القائمة المحلية من الحزب الذي ينتمي إليه، فلا يتم إسقاط عضويته من مجلس النواب، كذلك الحال ما إذا استقال من عضويته كنائب، ويشغل مكانه المرشح الذي يليه في ذات القائمة وليس ذات الحزب".


يشار إلى أنه اجتازت 10 أحزاب العتبة المقدرة بنحو 41 ألفا من أصل 24، وحل حزب جبهة العمل الإسلامي بالمركز الأول بنيله 17 مقعدا و464 ألف صوت، تلاه "الميثاق" بـ3 مقاعد و93 ألف صوت، بالإضافة لمقعد كوتا الشركس/ الشيشان، ثم "الوطني الإسلامي" بـ3 مقاعد و87 ألف صوت، فـ"إرادة" بـ3 مقاعد و75 ألف صوت، بينما نالت أحزاب: الاتحاد الوطني، تقدم، الأرض المباركة، العمال، نماء والعمل، وعزم مقعدين لكل منها، وذهب مقعد المسيحي كوتا إلى "الاتحاد الوطني.

MENAFN12092024000072011014ID1108668183

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