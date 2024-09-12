إقرار نظام الابتعاث للمعهد القضائي لسنة 2024



ويأتي النظام لغايات رفد الجهاز القضائي بكفاءات علمية وعملية من أوائل كليات الحقوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس القضائي وذلك بابتعاثهم للالتحاق ببرنامج دبلوم المعهد، ولتنظيم إجراءات الابتعاث والالتزامات المترتبة على الموفد نتيجة ابتعاثه إلى المعهد.



كما أقر المجلس نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024؛ وذلك نظرا لصدور قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021، والذي تطلب إصدار نظام لتحديد آلية عمل اللجنة، وسائر الأحكام المتعلقة بها.



وأقر المجلس أيضا نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024؛ وذلك لتمكين أمانة عمان من القيام بمسؤولياتها المناطة بها ضمن هذا النظام.