الحسين للسرطان يحقّق قفزة نوعية في علاج السرطان باستخدام الخلايا التائية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أَعلنَ مَركَزُ الحُسَين لِلسَرَطان عَن إِنجازٍ طِبِّيٍّ
جَدِيدٍ في مَجالِ عِلاجِ السَرَطانِ مِن خِلالِ إِنْتاجِ الخَلايا التائِيَّةِ
المُعَدَّلَةِ مِخْبَرِيّاً (CAR-T)، وَالَّتِي سَيَتِمُّ اِسْتِخْدامُها فِي العِلاجِ المَناعِيِّ
لِمَرْضَى أورام الدم في الوقت القريب. هٰذا العِلاجُ الرائِدُ مَدعُومٌ بِإِنْشاءِ
مِرفَقِ حَدِيثٍ (GMP) لِمُعالَجَة الخَلايا
التائِيَّةِ، مِمّا يُعَزِّزُ مَكانَةَ المَركَزِ فِي مصاف المُؤَسَّساتِ
الطِبِّيَّةِ المُتَقَدِّمَةِ عالَمِيّاً فِي مُكافَحَةِ السَرَطانِ.
تُستَخْلصُ الخَلايا التائِيَّةُ مِن المرِيضِ، وَتُعْدِلُ جِينِيّاً فِي مُختَبَرِ
الـ GMP لِتُصبحَ قادرَةً عَلَى
التَعَرُّفِ عَلَى الخَلايا السَرَطانِيَّةِ وَمُهاجَمَتِها بِفَعالِيَّةٍ، مِمّا
يَزِيدُ مِنْ فُرَصِ القَضاءِ عَلَى الأَوْرامِ، وَيُقَلِّلُ مِنْ مُعَدَّلاتِ
الاِنتكاسِ.
وَقالَ الدكتور عاصِم منصور، مُدِيرُ عامِّ مَركَزِ الحُسَينِ
لِلسَرَطانِ "نَفْخَرُ بِتَحْقِيقِ هذا الإِنْجازِ الَّذِي يَعْكِسُ
اِلْتِزامَنا بِتَقْدِيمِ أَحْدَثِ العِلاجاتِ لِمَرضى السرطان المصابين
باللوكيميا والليمفوما، وَيَمنَحُ الأَمَلَ لِلعَدِيدِ مِن المَرضَى الأُردُنِيِّينَ
وَالعَرَبِ المصابين بهذه الأمراض، والَّذِينَ اِسْتَنْفَدُوا خِياراتِ العِلاجِ
الأُخرَى. إِنَّ اِسْتِخْدامَ الخَلايا التائِيَّةِ المُعَدَّلَةِ يُمَثِّلُ أحد
الاتجاهات المهمة التي ستعيد تشكيل مُسْتَقْبَلَ عِلاجِ السَرطانِ، وَنَحنُ
مُلْتَزِمُونَ بِتَقديمِ كُلِّ ما هُوَ جدِيدٌ وَفَعّالٌ لِتَحْسِينِ نَتائِجِ
العلاجِ".
وأكد بأن هذا الإنجاز كان جزءاً من الخطة الاستراتيجية للمركزلتوطين
هذه التقنية في المركز، فقد بدأ العمل بها مع أحد شركائنا العالميين من خلال علاج
مريضين من المركز بإشراف الطرفين وقد تكلل هذا الإجراء بالنجاح وفي نفس الوقت
شرعنا ببناء قدراتنا المحلية لنكون قادرين على انتاج هذه الخلايا في مختبراتنا،
والآن أصبحنا مؤهلين لإجراء هذه التقنية بكل فخر في مركز الحسين للسرطان.
وَأَضافَ "إن هٰذا الإِنْجازُ المهم نقلنا إلى مَصافِّ المراكزِ
العالَميَّةِ المَرْمُوقَةِ المُتَخَصصَةِ فِي عِلاجِ السَرَطانِ. وإِنَّهُ
دَلِيلٌ عَلَى سَعيِنا المُسْتَمِرِّ لِتَحقِيقِ التَمَيُّزِ وَالاِبْتِكارِ فِي
تَقدِيمِ الرِعايةِ الصحّيَّةِ لِمَرْضانا."
وأوضحَ أَهَمِّيَّةِ العلاجِ المَناعِيِّ الَّذي يَقُومُ عَلَى
اِسْتِخْدامِ الخَلايا التائِيَّةِ المُعَدَّلَةِ، وَيُعَزِّزُ مِنْ فَعالِيَّةِ
العِلاجِ ضِدَّ أَنْواعٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِن السَرَطانِ، خاصَّةً تِلْكَ الَّتِي
تَكُونُ مُقاومَةً لِلعِلاجاتِ التَقْلِيدِيَّةِ مِثْلَ الكِيمْيائِيِّ
وَالإِشْعاعِيِّ. وَهذا الأَمرُ يَعْمَلُ عَلَى زِيادَةِ فُرَصِ الشفاءِ،
وَزِيادَةِ مُعَدَّلاتِ الاِستجابَةِ لِلعِلاجِ، وَتَقْلِيلِ الآثارِ الجانبيَّةِ
مُقارنةً بالعلاجاتِ التَقْلِيدِيَّةِ، فَالعِلاجُ المَناعِيُّ يَسْتَهْدِفُ
الخَلايا السرَطانِيَّةَ بِشَكْلٍ دَقِيقٍ، ممّا يُقَلِّلُ مِن الأَضرارِ الَّتي تَلحقُ
بِالخَلايا السَليمَةِ.
وَأَشارَ د. عاصم منصورٍ أَنَّ إِدخالَ العِلاجِ المَناعِيِّ إِلَى
المَركَزِ يُتِيحُ لِلباحِثِينَ الفُرْصَةَ لِاِسْتِكْشافِ مجالاتٍ جَدِيدَةٍ فِي
البُحُوثِ الطِبِّيَّةِ، مِثْلَ فَهْمِ كيفِيَّةِ اِستجابَةِ الجِهازِ
المَناعِيِّ بِشَكْلٍ أَفْضَلَ أَو تَطْوِيرِ تِقنيّاتٍ جدِيدَةٍ لِتَحسِينِ فَعاليةِ
العلاجِ.
وَأَضافَ أَنَّ اِسْتِخْدامَ التقْنيّاتِ المُتَقَدّمَةِ مِثْلَ
الخَلايا التائِيَّةِ المُعَدَّلَةِ يُبرِزُ مَكانَةَ المَركَزِ كَمُؤَسَّسَةٍ
رائِدَةٍ فِي العِلاجِ وَالأَبْحاثِ، وَيَعكسُ اِنفِتاحَهُ عَلَى العَدِيدِ من
فُرَصِ التَعاوُنِ الدولِيِّ وَالمشارَكَةِ فِي الدِراساتِ السَرِيرِيَّةِ
المُتَقَدِّمَةِ.
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