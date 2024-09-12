الحسين للسرطان يحقّق قفزة نوعية في علاج السرطان باستخدام الخلايا التائية



تُستَخْلصُ الخَلايا التائِيَّةُ مِن المرِيضِ، وَتُعْدِلُ جِينِيّاً فِي مُختَبَرِ الـ GMP لِتُصبحَ قادرَةً عَلَى التَعَرُّفِ عَلَى الخَلايا السَرَطانِيَّةِ وَمُهاجَمَتِها بِفَعالِيَّةٍ، مِمّا يَزِيدُ مِنْ فُرَصِ القَضاءِ عَلَى الأَوْرامِ، وَيُقَلِّلُ مِنْ مُعَدَّلاتِ الاِنتكاسِ.



وَقالَ الدكتور عاصِم منصور، مُدِيرُ عامِّ مَركَزِ الحُسَينِ لِلسَرَطانِ "نَفْخَرُ بِتَحْقِيقِ هذا الإِنْجازِ الَّذِي يَعْكِسُ اِلْتِزامَنا بِتَقْدِيمِ أَحْدَثِ العِلاجاتِ لِمَرضى السرطان المصابين باللوكيميا والليمفوما، وَيَمنَحُ الأَمَلَ لِلعَدِيدِ مِن المَرضَى الأُردُنِيِّينَ وَالعَرَبِ المصابين بهذه الأمراض، والَّذِينَ اِسْتَنْفَدُوا خِياراتِ العِلاجِ الأُخرَى. إِنَّ اِسْتِخْدامَ الخَلايا التائِيَّةِ المُعَدَّلَةِ يُمَثِّلُ أحد الاتجاهات المهمة التي ستعيد تشكيل مُسْتَقْبَلَ عِلاجِ السَرطانِ، وَنَحنُ مُلْتَزِمُونَ بِتَقديمِ كُلِّ ما هُوَ جدِيدٌ وَفَعّالٌ لِتَحْسِينِ نَتائِجِ العلاجِ".



وأكد بأن هذا الإنجاز كان جزءاً من الخطة الاستراتيجية للمركزلتوطين هذه التقنية في المركز، فقد بدأ العمل بها مع أحد شركائنا العالميين من خلال علاج مريضين من المركز بإشراف الطرفين وقد تكلل هذا الإجراء بالنجاح وفي نفس الوقت شرعنا ببناء قدراتنا المحلية لنكون قادرين على انتاج هذه الخلايا في مختبراتنا، والآن أصبحنا مؤهلين لإجراء هذه التقنية بكل فخر في مركز الحسين للسرطان.



وَأَضافَ "إن هٰذا الإِنْجازُ المهم نقلنا إلى مَصافِّ المراكزِ العالَميَّةِ المَرْمُوقَةِ المُتَخَصصَةِ فِي عِلاجِ السَرَطانِ. وإِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى سَعيِنا المُسْتَمِرِّ لِتَحقِيقِ التَمَيُّزِ وَالاِبْتِكارِ فِي تَقدِيمِ الرِعايةِ الصحّيَّةِ لِمَرْضانا."



وأوضحَ أَهَمِّيَّةِ العلاجِ المَناعِيِّ الَّذي يَقُومُ عَلَى اِسْتِخْدامِ الخَلايا التائِيَّةِ المُعَدَّلَةِ، وَيُعَزِّزُ مِنْ فَعالِيَّةِ العِلاجِ ضِدَّ أَنْواعٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِن السَرَطانِ، خاصَّةً تِلْكَ الَّتِي تَكُونُ مُقاومَةً لِلعِلاجاتِ التَقْلِيدِيَّةِ مِثْلَ الكِيمْيائِيِّ وَالإِشْعاعِيِّ. وَهذا الأَمرُ يَعْمَلُ عَلَى زِيادَةِ فُرَصِ الشفاءِ، وَزِيادَةِ مُعَدَّلاتِ الاِستجابَةِ لِلعِلاجِ، وَتَقْلِيلِ الآثارِ الجانبيَّةِ مُقارنةً بالعلاجاتِ التَقْلِيدِيَّةِ، فَالعِلاجُ المَناعِيُّ يَسْتَهْدِفُ الخَلايا السرَطانِيَّةَ بِشَكْلٍ دَقِيقٍ، ممّا يُقَلِّلُ مِن الأَضرارِ الَّتي تَلحقُ بِالخَلايا السَليمَةِ.



وَأَشارَ د. عاصم منصورٍ أَنَّ إِدخالَ العِلاجِ المَناعِيِّ إِلَى المَركَزِ يُتِيحُ لِلباحِثِينَ الفُرْصَةَ لِاِسْتِكْشافِ مجالاتٍ جَدِيدَةٍ فِي البُحُوثِ الطِبِّيَّةِ، مِثْلَ فَهْمِ كيفِيَّةِ اِستجابَةِ الجِهازِ المَناعِيِّ بِشَكْلٍ أَفْضَلَ أَو تَطْوِيرِ تِقنيّاتٍ جدِيدَةٍ لِتَحسِينِ فَعاليةِ العلاجِ.



وَأَضافَ أَنَّ اِسْتِخْدامَ التقْنيّاتِ المُتَقَدّمَةِ مِثْلَ الخَلايا التائِيَّةِ المُعَدَّلَةِ يُبرِزُ مَكانَةَ المَركَزِ كَمُؤَسَّسَةٍ رائِدَةٍ فِي العِلاجِ وَالأَبْحاثِ، وَيَعكسُ اِنفِتاحَهُ عَلَى العَدِيدِ من فُرَصِ التَعاوُنِ الدولِيِّ وَالمشارَكَةِ فِي الدِراساتِ السَرِيرِيَّةِ المُتَقَدِّمَةِ.