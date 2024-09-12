الرعاية التنفسية تثمن قرار الحكومة تعديل الضريبة على السجائر



وتؤكد الجمعية ان قرار الحكومة جاء في الاتجاه الصحيح اذ ان كلفة معالجة الامراض التنفسية والناجمة عن التدخين اكثر من الفائدة الاقتصادية التي تجنيها الحكومة من الضريبة على اسعار السجائر.



وطالبت الجمعية الحكومة الاردنية بمنع وصول منتجات التبغ الى الاطفال والمراهقين وطلاب المدارس وحماية المواطن من تداعيات التدخين السلبي عبر تطبيق مشدد لقانون الصحة العامة ودعم سياسات مكافحة التدخين وبرامجها الرامية الى الحد منه تماشيا مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال ايجاد منصة الكترونية مجانية لاعطاء استشارات ونصائح مجانية للاقلاع عن التدخين وادراج برامج الاقلاع عن التدخين لان تكون مشولة بالتأمين الصحي وتعزيز دور عيادات الاقلاع عن التدخين بوسائل الاقلاع عن التبغ سواء علاجية او تثقيفية.



كما طالبت الجمعية باشراك المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات الصحية وايجاد تشاركيه حقيقية مع القطاع الخاص لتدعيم الجهود الوطنية في الحد من انتشار التبغ في الاردن.



وكان أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته اليوم الخميس ، نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، يتضمن تعديل الضريبة الخاصة المفروضة على الدُّخان.



ويأتي القرار تماشياً مع الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التَّبغ والتَّدخين بجميع أشكاله، وللحدِّ من الانتشار المتسارع للتَّدخين بالوسائل الإلكترونيَّة لدى جميع الأفراد، خصوصاً فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضَّريبة المفروضة على السَّجائر التَّقليديَّة والبدائل الأخرى لها.