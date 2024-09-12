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ضبط 150 ألف حبّة مخدرة أُخفيت بثلاجة حافظة

9/12/2024 3:01:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام أحد الأشخاص بإخفاء كمّية من المواد المخدرة داخل ثلاجة حفظ الطعام المُستخدمة لسيارات الشحن، وأنه يخفي الثلاجة داخل أحد المستودعات في العاصمة عمّان ، تمهيداً لتهريب الكمّية بواسطة إحدى مركبات الشحن .

وجرى تحديد مكان المستودع ومداهمته وبتفتيشه تم ضبط الثلاجة وعُثر بداخلها على 150 ألف حبّة من حبوب الكبتاجون المخدرة وما زال التحقيق جارياً في القضية .

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