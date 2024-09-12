بعد إجراء الانتخابات النيابية: ما هي الخطوات الدستورية اللاحقة؟

MENAFN - Alghad Newspaper) جهاد المنسي

بعد أن أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، يوم أمس الأربعاء، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العشرين، يترقب الأردنيون مجموعة من الخطوات الدستورية التي ينتظر الإعلان عنها تباعا، إيذنا ببدء عمل مجلس النواب الجديد.



وبالتزامن تطرح تساؤلات حول مصير حكومة الدكتور بشر الخصاونة التي تواجه سيناريوهات عديدة.



حاليا، ينتظر خلال الفترة القريبة القادمة صدور عدد خاص من الجريدة الرسمية، تنشر فيه أسماء الفائزين الـ138 بعضوية مجلس النواب، لتبدأ فور ذلك مدة مجلس النواب العشرين بالسريان، وتقول الفقرة أ من المادة 68 من الدستور "مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية ..."



بيد ان صدور الجريدة الرسمية لا تعني انه يحق للنائب الجديد ممارسة صلاحياته في توجيه الأسئلة للحكومة والرقابة عليها، اذا يشرع النائب بممارسة صلاحياته في الرقابة والتشريع والسؤال بعد أداء القسم الدستوري وتقول المادة 80 من الدستور "على كل عضو من أعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يمينا هذا نصها (اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة اليّ حق القيام)".



وبحسب التوقعات فانه من المرجح صدور إرادة ملكية بدعوة المجلس الجديد للانعقاد في الأول في تشرين اول/اكتوبر المقبل، وبالأثر صدور إرادة ملكية بإرجاء عقد الجلسة، والتي يرجح ان يكون الارجاء حتى أواخر تشرين اول /أكتوبر او بدايات تشرين ثاني/ نوفمبر.



هذا فيما يخص مجلس النواب الجديد، والنصوص الدستورية المتعلقة بالنواب الجدد، اما فيما يتعلق بالحكومة، فانه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة تقديم استقالتها، وانما وجب عليها سواء استمرت هذه الحكومة أو إن جاءت حكومة جديدة تقديم بيان وزاري تطلب الثقة على أساسه، وتقول المادة 53 الفقرة السادسة من الدستور" يتوجب على أي وزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري الى أي مجلس نواب انتخب في عهدها وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس".



ذاك يعني ان الحكومة الحالية اذا أراد لها جلالة الملك الاستمرار في عملها فانه يتعين عليها الحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب الجدد، كما ان أي حكومة جديدة وجب عليها تقديم بيانها وان تطلب الثقة على أساسه، فلو افترضنا انم المجلس انعقد بدايات تشرين ثاني فان الحكومة وجب عليها تقديم بيانها الوزاري للمجلس قبل الاول من كانون اول.