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الأردن يتقدم 44 مركزا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي

9/12/2024 3:01:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- تقدم الأردن وللمرة الأولى ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالمياً (Role-model) 44 مركزا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
وحصلت المملكة على ترتيب 27 عالمياً استناداً للتقرير الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024 مقارنة بترتيب 71 عالمياً عن تقرير عام 2020.
وكشف التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمتضمن ترتيب 194 دولة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي عن حصول المملكة على علامة (98.6%) مقارنة بعلامة (71%) عن تقرير عام 2020 .
ويقيس مؤشر الأمن السيبراني العالمي، التزام الدول بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني استناداً لمجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بإدارة الأمن السيبراني على المستوى الوطني ضمن خمسة معايير رئيسية، احتصلت الأردن على علامة (100%) في ثلاثة منها.
ويعد هذا الإنجاز والتقدم الملحوظ لترتيب المملكة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام (2024) نتاجا للدعم والتوجيهات الملكية المستمرة لمنظومة الأمن السيبراني الوطنية وتمكينها وتطوير أداوتها وبما يحقق الرؤى الملكية للمملكة، والاهتمام الذي حظيت به هذه التوجيهات من كافة الجهات الوطنية ذات العلاقة الحكومية والخاصة والأكاديمية، وبقيادة المركز الوطني للأمن السيبراني بصفته الجهة الوطنية المناط بها مهام إدارة وتطوير منظومة الفضاء السيبراني الأردني، وصولاً لفضاء سيبراني أردني، آمن وموثوق، قادر على الصمود، معتمد على القدرات الوطنية، مُعزز للاقتصاد والرفاه المجتمعي. -(بترا)

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