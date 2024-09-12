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25 ألف أسرة تستفيد من برامج المعونة الوطنية

9/12/2024 3:01:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمّان- استفادت 25 ألف أسرة من برامج صندوق المعونة الوطنية المعتمدة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ووفق التقرير الربعي للصندوق الصادر أمس استفادت 1615 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية المتكررة، فيما استفادت 3798 أسرة من برنامج الدعم النقدي الموحد انطبقت عليها مؤشرات الاستهداف.
وأشار التقرير إلى أن 2745 أسرة أخرى استفادت من برنامج المعونات الطارئة العادية والفورية خلال هذه الفترة، حيث تصرف المعونات الطارئة لأسر محتاجة تمر بظروف استثنائية تتطلب نوعا من الحماية والرعاية العاجلة، كما استفاد من برنامج التأهيل الجسماني 190 أسرة بهدف تطوير قدرات ومهارات الأفراد الذين يعانون من إعاقات أو مشاكل صحية وزيادة قدرتهم الإنتاجية.
وحول برامج التمكين الاقتصادي، أشار الصندوق إلى أن عدد الأفراد الذين استفادوا من التدريب 142 فردا، ومن برنامج التشغيل 422 فردا من أبناء الأسر المنتفعة، و14 ألفا جرى صرف بطاقة تأمين صحي لهم بالتعاون مع مديرية التأمين الصحي، إضافة إلى 3 آلاف أسرة استفادت من المساعدات العينية، و65 أسرة من خدمات دعم الطاقة الشمسية.
وأوضح التقرير أن عدد الاتصالات التي تتضمن استفسارات وشكاوى واردة إلى مركز الدعم والمساندة بلغت 28189 تمت الاستجابة لها بنسبة 89 بالمائة، وأن عدد الزيارات الميدانية من خلال مشروع المسح والمتابعة الشهرية هذا الربع لمختلف برامجه بلغت 28676 زيارة.-(بترا)

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