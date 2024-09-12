25 ألف أسرة تستفيد من برامج المعونة الوطنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمّان- استفادت 25 ألف أسرة من برامج صندوق المعونة الوطنية المعتمدة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ووفق التقرير الربعي للصندوق الصادر أمس استفادت 1615 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية المتكررة، فيما استفادت 3798 أسرة من برنامج الدعم النقدي الموحد انطبقت عليها مؤشرات الاستهداف.
وأشار التقرير إلى أن 2745 أسرة أخرى استفادت من برنامج المعونات الطارئة العادية والفورية خلال هذه الفترة، حيث تصرف المعونات الطارئة لأسر محتاجة تمر بظروف استثنائية تتطلب نوعا من الحماية والرعاية العاجلة، كما استفاد من برنامج التأهيل الجسماني 190 أسرة بهدف تطوير قدرات ومهارات الأفراد الذين يعانون من إعاقات أو مشاكل صحية وزيادة قدرتهم الإنتاجية.
وحول برامج التمكين الاقتصادي، أشار الصندوق إلى أن عدد الأفراد الذين استفادوا من التدريب 142 فردا، ومن برنامج التشغيل 422 فردا من أبناء الأسر المنتفعة، و14 ألفا جرى صرف بطاقة تأمين صحي لهم بالتعاون مع مديرية التأمين الصحي، إضافة إلى 3 آلاف أسرة استفادت من المساعدات العينية، و65 أسرة من خدمات دعم الطاقة الشمسية.
وأوضح التقرير أن عدد الاتصالات التي تتضمن استفسارات وشكاوى واردة إلى مركز الدعم والمساندة بلغت 28189 تمت الاستجابة لها بنسبة 89 بالمائة، وأن عدد الزيارات الميدانية من خلال مشروع المسح والمتابعة الشهرية هذا الربع لمختلف برامجه بلغت 28676 زيارة.-(بترا)
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