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الأردنية والإحصاءات: رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير منهجيات البحث العلمي

9/12/2024 3:01:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - وقعت الجامعة الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة أمس اتفاقية تعاون لتطوير وتنمية العلاقات التشاركية بين الطرفين.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية د.زياد الحوامدة ومدير دائرة الإحصاءات العامة د. حيدر فريحات، إلى توثيق التعاون والتشاركية بين الطرفين عبر البيانات والمعلومات والخبرات والمهارات الإحصائية النظرية والتطبيقية لكل منهما لرفع الكفاءة الفنية للكوادر البشرية المتخصصة في مختلف مجالات الإحصاء وتطوير منهجيات البحث العلمي.
وأكد الحوامدة على أهمية تعاون الجامعة مع المؤسسات الوطنية منها دائرة الإحصاءات العامة للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها والكفاءات والبرامج التدريبية لديها.
وأشار إلى أن الجامعة ترحب بهذا التعاون المثمر، بخاصة أنها في صدد تعديل الخطط الدراسية لتأهيل طالب مؤهل لسوق العمل والإعداد الوظيفي له وهذه الاتفاقية تعود بالنفع على الطرفين.
بدوره بين فريحات، حرص الدائرة على الاستمرار بتعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية والشريكة، حيث إن التعاون بات من أهم متطلبات المرحلة حيث قامت الدائرة بتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم مع أبرز الجهات المعنية والتي تشارك في رسم خارطة الطريق نحو بناء نظام إحصائي متكامل وتؤسس لتعاون وتنسيق تكاملي تشاركي وطني يعزز جودة المخرجات الإحصائية.
وبموجب المذكرة سيُصار إلى دعم البحث العلمي والتعاون بين الطرفين في جمع البيانات والمعلومات والخبرات والمهارات الإحصائية النظرية والتطبيقية، لرفع الكفاءة الفنية للكوادر البشرية المتخصصة في مختلف مجالات الإحصاء وتطوير منهجيات البحث العلمي، وتزويد الجامعة عبر دائرة الإحصاءات بالبيانات الإحصائية والجغرافية التي تحتاجها، وعقد الندوات لتطوير المهارات الفنية للأكاديميين في المجال التطبيقي، وتوفير التدريب التطبيقي الميداني لخريجي التخصصات ذات العلاقة بالإحصاء، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للهيئة الأكاديمية والطلابية لحضور الفعاليات والمؤتمرات الإحصائية.
كما أنه وبموجب الاتفاقية سيتم التسهيل وتشجيع مشاركة الطلبة في التعدادات والمسوحات التي تنفذها دائرة الإحصاءات، وتقديم الجامعة كافة التسهيلات وأشكال الدعم اللوجستي والفني لتنفيذ التعدادات والمسوحات في دائرة الإحصاءات العامة عبر توفير القاعات والتجهيزات الفنية واللوجستية، إضافة لعقد دورات تدريبية وندوات لتطوير المهارات الأكاديمية والعلمية لكوادر دائرة الإحصاءات العامة والترويج للتعدادات والمسوحات والدراسات التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة، والسماح لأعضاء الهيئة التدريسية المتخصصين في الإحصاء بالمشاركة في تخطيط وتنفيذ الدراسات والمسوح الاقتصادية.

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