الأردنية والإحصاءات: رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير منهجيات البحث العلمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حنان بشارات
عمان - وقعت الجامعة الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة أمس اتفاقية تعاون لتطوير وتنمية العلاقات التشاركية بين الطرفين.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية د.زياد الحوامدة ومدير دائرة الإحصاءات العامة د. حيدر فريحات، إلى توثيق التعاون والتشاركية بين الطرفين عبر البيانات والمعلومات والخبرات والمهارات الإحصائية النظرية والتطبيقية لكل منهما لرفع الكفاءة الفنية للكوادر البشرية المتخصصة في مختلف مجالات الإحصاء وتطوير منهجيات البحث العلمي.
وأكد الحوامدة على أهمية تعاون الجامعة مع المؤسسات الوطنية منها دائرة الإحصاءات العامة للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها والكفاءات والبرامج التدريبية لديها.
وأشار إلى أن الجامعة ترحب بهذا التعاون المثمر، بخاصة أنها في صدد تعديل الخطط الدراسية لتأهيل طالب مؤهل لسوق العمل والإعداد الوظيفي له وهذه الاتفاقية تعود بالنفع على الطرفين.
بدوره بين فريحات، حرص الدائرة على الاستمرار بتعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية والشريكة، حيث إن التعاون بات من أهم متطلبات المرحلة حيث قامت الدائرة بتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم مع أبرز الجهات المعنية والتي تشارك في رسم خارطة الطريق نحو بناء نظام إحصائي متكامل وتؤسس لتعاون وتنسيق تكاملي تشاركي وطني يعزز جودة المخرجات الإحصائية.
وبموجب المذكرة سيُصار إلى دعم البحث العلمي والتعاون بين الطرفين في جمع البيانات والمعلومات والخبرات والمهارات الإحصائية النظرية والتطبيقية، لرفع الكفاءة الفنية للكوادر البشرية المتخصصة في مختلف مجالات الإحصاء وتطوير منهجيات البحث العلمي، وتزويد الجامعة عبر دائرة الإحصاءات بالبيانات الإحصائية والجغرافية التي تحتاجها، وعقد الندوات لتطوير المهارات الفنية للأكاديميين في المجال التطبيقي، وتوفير التدريب التطبيقي الميداني لخريجي التخصصات ذات العلاقة بالإحصاء، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للهيئة الأكاديمية والطلابية لحضور الفعاليات والمؤتمرات الإحصائية.
كما أنه وبموجب الاتفاقية سيتم التسهيل وتشجيع مشاركة الطلبة في التعدادات والمسوحات التي تنفذها دائرة الإحصاءات، وتقديم الجامعة كافة التسهيلات وأشكال الدعم اللوجستي والفني لتنفيذ التعدادات والمسوحات في دائرة الإحصاءات العامة عبر توفير القاعات والتجهيزات الفنية واللوجستية، إضافة لعقد دورات تدريبية وندوات لتطوير المهارات الأكاديمية والعلمية لكوادر دائرة الإحصاءات العامة والترويج للتعدادات والمسوحات والدراسات التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة، والسماح لأعضاء الهيئة التدريسية المتخصصين في الإحصاء بالمشاركة في تخطيط وتنفيذ الدراسات والمسوح الاقتصادية.
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