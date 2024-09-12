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الأمانة: لا رجعة عن إحالة كبار الموظفين للتقاعد

9/12/2024 3:01:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- أكدت مصادر مطلعة في أمانة عمان الكبرى لـ"الغد"، عزم الأمانة على المضي قدما بإجراءات إحاله كبار موظفي الأمانة المصنفين على التقاعد، بعد أن تم تبيلغهم بأن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري في الأمانة الذي يمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد "لا رجعة عنها"، وضرورة الاستفادة من تلك الحوافز.
وترأس أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أمس، جلسة مجلس الأمانة الحادية عشرة العادية، التي أشاد فيها بمجريات الانتخابات البرلمانية التي شهدتها المملكة والتي تؤكد على صلابة الدولة الأردنية والتزامها في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بالسير على خطة التحديث السياسي بالرغم من الظروف الإقليمية المحيطة.
وصادق المجلس على مذكرات تفاهم منوي إبرامها مع كل من وزارة التربية والتعليم، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وشبكة المدن القوية، وعلى اتفاقية التعاون لخطة العمل المشتركة مع شركة كيمونكس انترناشونال المحدودة لغاية مشروع إعادة تدوير النفايات في القطاع التجاري ضمن حدود الأمانة.
ووافق المجلس على إطلاق الدورة الرابعة من جائزة حبيب الزيودي للشعر النبطي والفصيح ضمن المسارات الثلاثة للجائزة.
من جهه أخرى، علمت "الغد"، أن نقاشا دار خلال الجلسة حول كبار موظفي الأمانة المصنفين ممن سيكملون العام الحالي خدمة 25 عاما (تقاعد مدني)، والمقرر إحالتهم على التقاعد لغايات الاستفادة من الحوافز والمكافآت، ضمن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري للأمانة.

وكان أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة قرر أول من أمس، التنسيب بإحالة مستشارين ورؤساء أقسام وموظفين الى التقاعد بناء على طلبهم، وشمولهم باحكام المادة 10/ب من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2024 وتعديلاته والمادة 7/أ من نظام تقاعد موظفي الأمانة ومكافآتهم رقم 38 لسنة 2020 والمادة 12 و 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته.
وكما تقرر ترفيع عدد من الموظفين الى السنة والدرجة الوظيفية وإحالتهم إلى التقاعد بناء على طلبهم، وشملت هذه القرارات 63 موظفا.
وانتهت بداية الشهر الحالي، المهلة المحددة حسب تعميم صادر سابقا، لكبار موظفي الأمانة من (المصنفين) ممن سيكملون العام الحالي خدمة 25 عاما، لتقديم طلب إحالتهم على التقاعد.
وتمنح الحوافز والمكافآت الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، مبلغا ماليا يعادل الراتب الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي عن كل سنة خدمة متبقية للوصول إلى الحد الأعلى من عدد الاشتراكات في“الضمان”، والبالغ 360 اشتراكا، وبما لا يقل عن راتب شهرين.
وكان أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أصدر نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري للأمانة التي تمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد.
وبحسب التعميم، فإن كل من يستكمل خدمة 25 سنة هذا العام سيحال على التقاعد، وتشمل القائمة عددا من المديرين.
ومن المقرر أن تشمل خطة الأمانة نحو 4 آلاف و600 موظف وعامل، وأن تخصص لها نحو تسعة ملايين دينار كحوافز.

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