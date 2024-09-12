الأمانة: لا رجعة عن إحالة كبار الموظفين للتقاعد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان- أكدت مصادر مطلعة في أمانة عمان الكبرى لـ"الغد"، عزم الأمانة على المضي قدما بإجراءات إحاله كبار موظفي الأمانة المصنفين على التقاعد، بعد أن تم تبيلغهم بأن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري في الأمانة الذي يمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد "لا رجعة عنها"، وضرورة الاستفادة من تلك الحوافز.
وترأس أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أمس، جلسة مجلس الأمانة الحادية عشرة العادية، التي أشاد فيها بمجريات الانتخابات البرلمانية التي شهدتها المملكة والتي تؤكد على صلابة الدولة الأردنية والتزامها في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بالسير على خطة التحديث السياسي بالرغم من الظروف الإقليمية المحيطة.
وصادق المجلس على مذكرات تفاهم منوي إبرامها مع كل من وزارة التربية والتعليم، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وشبكة المدن القوية، وعلى اتفاقية التعاون لخطة العمل المشتركة مع شركة كيمونكس انترناشونال المحدودة لغاية مشروع إعادة تدوير النفايات في القطاع التجاري ضمن حدود الأمانة.
ووافق المجلس على إطلاق الدورة الرابعة من جائزة حبيب الزيودي للشعر النبطي والفصيح ضمن المسارات الثلاثة للجائزة.
من جهه أخرى، علمت "الغد"، أن نقاشا دار خلال الجلسة حول كبار موظفي الأمانة المصنفين ممن سيكملون العام الحالي خدمة 25 عاما (تقاعد مدني)، والمقرر إحالتهم على التقاعد لغايات الاستفادة من الحوافز والمكافآت، ضمن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري للأمانة.
وكان أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة قرر أول من أمس، التنسيب بإحالة مستشارين ورؤساء أقسام وموظفين الى التقاعد بناء على طلبهم، وشمولهم باحكام المادة 10/ب من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2024 وتعديلاته والمادة 7/أ من نظام تقاعد موظفي الأمانة ومكافآتهم رقم 38 لسنة 2020 والمادة 12 و 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته.
وكما تقرر ترفيع عدد من الموظفين الى السنة والدرجة الوظيفية وإحالتهم إلى التقاعد بناء على طلبهم، وشملت هذه القرارات 63 موظفا.
وانتهت بداية الشهر الحالي، المهلة المحددة حسب تعميم صادر سابقا، لكبار موظفي الأمانة من (المصنفين) ممن سيكملون العام الحالي خدمة 25 عاما، لتقديم طلب إحالتهم على التقاعد.
وتمنح الحوافز والمكافآت الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، مبلغا ماليا يعادل الراتب الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي عن كل سنة خدمة متبقية للوصول إلى الحد الأعلى من عدد الاشتراكات في“الضمان”، والبالغ 360 اشتراكا، وبما لا يقل عن راتب شهرين.
وكان أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أصدر نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري للأمانة التي تمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد.
وبحسب التعميم، فإن كل من يستكمل خدمة 25 سنة هذا العام سيحال على التقاعد، وتشمل القائمة عددا من المديرين.
ومن المقرر أن تشمل خطة الأمانة نحو 4 آلاف و600 موظف وعامل، وأن تخصص لها نحو تسعة ملايين دينار كحوافز.
MENAFN12092024000072011014ID1108668173