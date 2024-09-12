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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

9/12/2024 3:01:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و 96 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأوضحت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ342 على قطاع غزة، أن هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 41118 شهيدا و 95125 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)

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