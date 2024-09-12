ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
9/12/2024 3:01:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و 96 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ342 على قطاع غزة، أن هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 41118 شهيدا و 95125 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
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