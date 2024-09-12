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بوتين: العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بفضل جهود خامنئي

9/12/2024 3:01:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ان العلاقات بين روسيا وإيران تتطور، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى جهود المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وقال بوتين خلال لقائه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ: "في السنوات الأخيرة، اكتسبت العلاقات الروسية الإيرانية الودية زخما إضافيا، كل هذا يحدث إلى حد كبير بدعم من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".


ولفت بوتين إلى أن موسكو تترقب قيام الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بزيارة منفصلة للبلاد لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة. وكالات

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