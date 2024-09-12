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12 مصابا في انفجار سيارة مفخخة في الرملة

9/12/2024 3:01:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم 5 في حالة حرجة، مساء الخميس، في الرملة، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأفادت الصحيفة بأن انفجار المركبة امتد إلى محلين تجاريين فيما هرعت فرق الإطفاء لإخماد الحريق، بينما رجحت شرطة الاحتلال أن السيارة كانت مفخخة.
وباشرت شرطة الاحتلال التحقيق بعد تلقي بلاغ بخصوص الانفجار الذي وقع في شارع هرتزل بالقرب من سوق الرملة، كما بدأت فحص بقايا السيارة ومسح مكان الحادث، ويجري الآن التحقيق في الحادث.


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