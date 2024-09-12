12 مصابا في انفجار سيارة مفخخة في الرملة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم 5 في حالة حرجة، مساء الخميس، في الرملة، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأفادت الصحيفة بأن انفجار المركبة امتد إلى محلين تجاريين فيما هرعت فرق الإطفاء لإخماد الحريق، بينما رجحت شرطة الاحتلال أن السيارة كانت مفخخة.
وباشرت شرطة الاحتلال التحقيق بعد تلقي بلاغ بخصوص الانفجار الذي وقع في شارع هرتزل بالقرب من سوق الرملة، كما بدأت فحص بقايا السيارة ومسح مكان الحادث، ويجري الآن التحقيق في الحادث.
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