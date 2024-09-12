الاستيطان في غزة

ميخال سيلع

خطة توطين إسرائيليين يهود في المنطقة التي تسمى شمال قطاع غزة، التي تحدث عنها الوف بن ("هآرتس"، 9/9) ليست إلا تجسيدا لخطة دافيد بن غوريون وقادة الاستيطان اليهودي، الاستيطان في كل أرض إسرائيل وطرد كل العرب، بأموال يهود أميركا. هكذا أقيمت في الأعوام 1936 – 1939 بطريقة "السور والبرج" 52 مستوطنة. كل ذلك من أجل الإضرار باقتراح حكومة بريطانيا إقامة دولة ثنائية القومية، وتقليص فضاء عيش الفلسطينيين. هكذا أقيمت في 1946، 11 بؤرة استيطانية في النقب، بما في ذلك نيريم وبئيري، كوسيلة تأثير على رسم خريطة تقسيم البلاد قبل النقاشات في الجمعية العمومية بعد سنة من ذلك.

الحرب، حرب الاستقلال أو النكبة، أوجدت المحفز والأدوات للطرد والقتل وتوسيع المناطق اليهودية في أرض إسرائيل. قطاع غزة بقي، رغم استياء بن غوريون، في يد مصر، لكنه أصبح خلال فترة قصيرة إلى مكان لطرد معظم الفلسطينيين إليه الذين يوجدون في المثلث الجغرافي بين يافا وبئر السبع وغزة. بن غوريون لم يهدأ بسبب أن قطاع غزة ليس تحت سيطرة إسرائيل. محاولة فرنسا وبريطانيا في 1956 منع تأميم قناة السويس على يد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، أسرت بن غوريون الذي تحمس لإمكانية الانضمام وتحقيق الحلم: السيطرة على قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء حتى قناة السويس. وهو ايضا قام بوضع خطة لطرد جميع الفلسطينيين، حسب رأيه إعادة توطينهم في شبه جزيرة سيناء ومصر والعراق.

في هيئة الاركان في العام 1954 توجد وثيقة "نابو" التي تتكون من 43 صفحة، خطة توسيع حدود إسرائيل، الحيوية من أجل البقاء. السيطرة على شبه جزيرة سيناء حتى قناة السويس، والتوسع الى ما وراء الصحراء السعودية والسيطرة على آبار النفط ورسم خط الحدود مع سورية في جبال الباشان، وفي قطاع غزة اخلاء كل السكان (السيطرة وابادة السكان المعادين الذين يبلغ عددهم اكثر من 1.3 مليون شخص). "سياسة التخفيف" يمكنها حسب وثيقة "نابو" أن تندمج في جهد استيطاني كبير.

حدود الخط الاخضر لم تعتبر في أي وقت في دولة إسرائيل كحدود دائمة. بالعكس، الجيش تم إعداده لمدة 19 سنة من أجل احتلال كل المنطقة بين النهر والبحر، الوحدات القتالية التي درست الطبوغرافيا وحتى وحدات جمع الوثائق، كل شيء تم إعداده، بما في ذلك تفجير الجسر على الشارع السريع بين عمان والقدس في حرب الأيام الستة.

يبدو أن بن غوريون استخف بقيمة الحياة التي أزهقت. في عملية ثأر قام بالإحصاء "لديهم ثمانية ولدينا ستة". في سيناء كتب: قتل بالإجمال تقريبا 150. ما الذي تغير منذ ذلك الحين؟ بعد ذلك تحدثوا عن الإستراتيجية. بعد قتل سكان من كفر قاسم أثناء عودتهم من العمل في الحقول، وضع القاضي بنيامين هليفي مفهوم "علم يرفرف عليه علم أسود".

الآن باروخ غولدشتاين ويغئال عمير وعميرام بن اولئيل هم أبطال الثقافة. عندما يديرون عيونهم يتحدثون عن الأرض المقدسة بين النهر والبحر. اليهود وليس الفلسطينيين. كل ذلك بعد 76 سنة من الطرد والتهجير والحرمان من مصدر الرزق والحكم العسكري بدون عوائق وخرق بنود اخرى في الاعلان حول حقوق الانسان الذي لم تنضم اليه إسرائيل.

