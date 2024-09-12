الاستيطان في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
ميخال سيلع
خطة توطين إسرائيليين يهود في المنطقة التي تسمى شمال قطاع غزة، التي تحدث عنها الوف بن ("هآرتس"، 9/9) ليست إلا تجسيدا لخطة دافيد بن غوريون وقادة الاستيطان اليهودي، الاستيطان في كل أرض إسرائيل وطرد كل العرب، بأموال يهود أميركا. هكذا أقيمت في الأعوام 1936 – 1939 بطريقة "السور والبرج" 52 مستوطنة. كل ذلك من أجل الإضرار باقتراح حكومة بريطانيا إقامة دولة ثنائية القومية، وتقليص فضاء عيش الفلسطينيين. هكذا أقيمت في 1946، 11 بؤرة استيطانية في النقب، بما في ذلك نيريم وبئيري، كوسيلة تأثير على رسم خريطة تقسيم البلاد قبل النقاشات في الجمعية العمومية بعد سنة من ذلك.
الحرب، حرب الاستقلال أو النكبة، أوجدت المحفز والأدوات للطرد والقتل وتوسيع المناطق اليهودية في أرض إسرائيل. قطاع غزة بقي، رغم استياء بن غوريون، في يد مصر، لكنه أصبح خلال فترة قصيرة إلى مكان لطرد معظم الفلسطينيين إليه الذين يوجدون في المثلث الجغرافي بين يافا وبئر السبع وغزة. بن غوريون لم يهدأ بسبب أن قطاع غزة ليس تحت سيطرة إسرائيل. محاولة فرنسا وبريطانيا في 1956 منع تأميم قناة السويس على يد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، أسرت بن غوريون الذي تحمس لإمكانية الانضمام وتحقيق الحلم: السيطرة على قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء حتى قناة السويس. وهو ايضا قام بوضع خطة لطرد جميع الفلسطينيين، حسب رأيه إعادة توطينهم في شبه جزيرة سيناء ومصر والعراق.
في هيئة الاركان في العام 1954 توجد وثيقة "نابو" التي تتكون من 43 صفحة، خطة توسيع حدود إسرائيل، الحيوية من أجل البقاء. السيطرة على شبه جزيرة سيناء حتى قناة السويس، والتوسع الى ما وراء الصحراء السعودية والسيطرة على آبار النفط ورسم خط الحدود مع سورية في جبال الباشان، وفي قطاع غزة اخلاء كل السكان (السيطرة وابادة السكان المعادين الذين يبلغ عددهم اكثر من 1.3 مليون شخص). "سياسة التخفيف" يمكنها حسب وثيقة "نابو" أن تندمج في جهد استيطاني كبير.
حدود الخط الاخضر لم تعتبر في أي وقت في دولة إسرائيل كحدود دائمة. بالعكس، الجيش تم إعداده لمدة 19 سنة من أجل احتلال كل المنطقة بين النهر والبحر، الوحدات القتالية التي درست الطبوغرافيا وحتى وحدات جمع الوثائق، كل شيء تم إعداده، بما في ذلك تفجير الجسر على الشارع السريع بين عمان والقدس في حرب الأيام الستة.
يبدو أن بن غوريون استخف بقيمة الحياة التي أزهقت. في عملية ثأر قام بالإحصاء "لديهم ثمانية ولدينا ستة". في سيناء كتب: قتل بالإجمال تقريبا 150. ما الذي تغير منذ ذلك الحين؟ بعد ذلك تحدثوا عن الإستراتيجية. بعد قتل سكان من كفر قاسم أثناء عودتهم من العمل في الحقول، وضع القاضي بنيامين هليفي مفهوم "علم يرفرف عليه علم أسود".
الآن باروخ غولدشتاين ويغئال عمير وعميرام بن اولئيل هم أبطال الثقافة. عندما يديرون عيونهم يتحدثون عن الأرض المقدسة بين النهر والبحر. اليهود وليس الفلسطينيين. كل ذلك بعد 76 سنة من الطرد والتهجير والحرمان من مصدر الرزق والحكم العسكري بدون عوائق وخرق بنود اخرى في الاعلان حول حقوق الانسان الذي لم تنضم اليه إسرائيل.
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