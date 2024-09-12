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إسرائيل تقترب من حرب في لبنان

9/12/2024 3:01:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس تسفي برئيل

قائمة طويلة، مفصلة ودقيقة، وربما دقيقة جدا، نشرتها أمس صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله حول المساعدة السخية التي وفرها ويوفرها الحزب للسكان في جنوب لبنان. ضمن أمور أخرى من المساعدات تشمل 288.617 وجبة طعام، 79.906 منحة مالية في الشهر للعائلات "الصامدة"، أي العائلات التي بقيت في القرى في جنوب لبنان، وللعائلات المهجرة، مساعدات من أجل العثور على ملجأ لـ 25.784 شخصا، الذين تدمرت بيوتهم، و3.188 مخصصا لأجرة الشقة، ومساعدة لـ 6.171 عائلة من أجل شراء أثاث للبيوت، و4.604 منح تعويضا لأصحاب البيوت التي تدمرت.. إلخ. التفصيل الكامل الذي يشمل عشرات البنود لا ينسى الإشارة إلى أنه مقارنة مع الوضع في حرب لبنان الثانية فإنه في هذه المرة حزب الله لا ينتظر اليوم التالي للحرب وهو يعمل من أجل "ملء الفراغ المعروف والمعتاد الذي تركته الحكومة ومؤسساتها ومنظمات المساعدات المحلية والدولية".
هذا النشر في الواقع هو جزء من حملة حزب الله من أجل التأثير على الرأي العام في لبنان أمام الانتقاد الجماهيري والسياسي له حول الحرب، لكنه غير منفصل أيضا عما يقرأه ويسمعه حزب الله عما يحدث في إسرائيل. فهناك يسود الإحباط واليأس في أوساطـ 100 ألف مواطن إسرائيلي الذين لا يمكنهم العودة الى بيوتهم، ويد الحكومة الإسرائيلية المقبوضة التي لا تفعل بما فيه الكفاية لمساعدة العائلات الإسرائيلية "الصامدة" أو التي تم إخلاؤها من بيوتها.
إن تهجير عشرات آلاف المواطنين الإسرائيليين يعتبره حسن نصر الله جزءا من الانتصار في المعركة مع إسرائيل، كما يعرض إشغال الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية كإسهام له في "وحدة الساحات"، إسهام يقلل الضغط عن قطاع غزة. ومشكوك فيه إذا كان السكان في جنوب لبنان أو الذين تم تهجيرهم من بيوتهم راضين عن القلق والمساعدات السخية التي يوفرها حزب الله لهم، أو المقارنة مع وضع مواطني إسرائيل. حسن نصر الله في الحقيقة وعد سكان الجنوب بأنه بعد انتهاء عملية "الثأر" التي نفذها كانتقام على تصفية فؤاد شكر يمكنهم العودة بأمان إلى بيوتهم، لكنهم يجدون صعوبة في ملاءمة هذه الدعوة مع الهجمات المستمرة لسلاح الجو الإسرائيلي. في هذه الأثناء هم، مثل الحكومة اللبنانية ودول المنطقة والولايات المتحدة، يدركون أنه لا يوجد لهذه الحرب أي نهاية وجميع الأطراف بدأت في الاستعداد "للحرب الواسعة".
في لبنان يقومون بفحص بخوف كبير للإشارات التي تدل على الظهور القريب لمثل هذه الحرب. إلى جانب التصريحات العدوانية التي تأتي من إسرائيل والتحذيرات التي ترسلها الإدارة الأميركية للحكومة اللبنانية حول نية إسرائيل، فان كثافة هجمات إسرائيل آخذة في الازدياد، والمجال الجغرافي المتضرر، لا سيما قرى الجنوب في محيط مدينة صور، يتم تفسيرها كنية إسرائيل لخلق "حزام عازل" بين الجنوب وبين نهر الليطاني. في لبنان ينشرون أيضا عن الأضرار الكبيرة بمنطقة الأحراش الكثيفة في محيط مدينة صور، التي فيها حسب الشكوك يتم تركيز منظومة صواريخ حزب الله للمدى القصير والمتوسط. ويفسرون أيضا هذه الهجمات كنية لتمهيد الأرض قبل هجوم واسع. أيضا الهجوم الكبير في سورية مساء يوم الأحد الذي قتل فيه 16 شخصا وتضمن حسب تقارير المركز السوري لحقوق الإنسان ثلاث جولات من القصف التي وجهت بالأساس الى "مركز الأبحاث العلمية" قرب مدينة حماة، يبرهن حسب محللين لبنانيين وعرب على نية تتجاوز الهجوم المحدود لموقع عسكري، الذي هوجم في السابق بضع مرات.
مرة أخرى صحيفة "الأخبار" عرضت أمس نظرية أصلية عن خطط إسرائيل، التي بحسبها تخطط لغزو البقاع في لبنان عبر سورية لفصل البقاع عن جنوب لبنان، وأن "جهات لبنانية" فحصت في السابق الأمر مع رؤساء منظمات المتمردين السوريين الموجودين في أوروبا حول إمكانية المشاركة مع إسرائيل ضد حزب الله أو الامتناع عن ذلك. حسب "الأخبار" فإن المواقف كانت منقسمة.
هناك شك إذا كان قد تم فحص هذا الخيار بجدية، لكن نشر هذه الأمور بالذات في الموقع المقرب من حزب الله يدل على الغضب في الحزب من أن سورية لم تنضم حتى الآن إلى "جبهة المساندة" وأنها لم تشارك في القتال. سورية في الحقيقة حصلت من حسن نصر الله على "الإعفاء" من الحاجة إلى المشاركة في الثأر على تصفية فؤاد شكر، لكن دمشق لا تحتاج الى مصادقة حسن نصر الله. فموقفها المنسق في الواقع مع إيران يستند الى تحليل مصالح سورية والتهديد المتوقع عليها بسبب تدخلها في الحرب.
في نفس الوقت حزب الله ما زال محبوسا في الإملاء الذي صاغه هو نفسه والذي يقول بأن المواجهة مع إسرائيل أو وقفها يرتبط بالتطورات في غزة وباتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.
طالما أن هذه المعادلة سارية المفعول فإن هامش العملية الدبلوماسية لوقف المواجهة في الشمال يرتكز بالأساس على إرسال الرسائل الهجومية والتهديدات الصريحة، سواء لحزب الله أو إيران، بهدف تقليص ساحة المواجهة لمنع اندلاع حرب شاملة. في موازاة ذلك تستمر المحادثات بين الولايات المتحدة وفرنسا والحكومة اللبنانية، وبشكل غير مباشر حزب الله بواسطة "مفوضه" رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حول خطة اليوم التالي التي أساسها يرتكز على شكل تطبيق القرار 1701. ولكن في هذا الأسبوع فاجأ وزير خارجية لبنان، عبد الله بوحبيب، القيادة السياسية في الدولة عندما أبلغها بأنه تحدث مع "جميع الأطراف المتعلقة بهذا الشأن بأن لبنان مستعد لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل حول وقف الحرب"، قال. "نحن نتحدث مع كل الدول ومع مجلس الأمن بأنه عندما سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار فإنه يجب على مجلس الأمن اتخاذ قرار جديد ليس نسخة معدلة للقرار 1701".
من غير الواضح الأمر الذي جعل بوحبيب ينشر هذه الأقوال المتناقضة مع موقف حكومة لبنان الثابت، الذي يقول بأنه يجب تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، ربما مع تعديلات صغيرة، لكن بدون تغيير جوهر هذا القرار. بوحبيب تعرض أمس لسيل من الانتقادات وسارع للتوضيح بأن "كل ما قيل حول اتخاذ قرار جديد (بدلا من القرار 1701) هو أمر نظري ولا يعتبر بديلا عن القرار الأصلي. ولكن نحن دائما منفتحون على إجراء محادثات إيجابية مع كل الشركاء في إطار المبادئ والتفاهمات الداخلية".
المبادئ والتفاهمات الداخلية في لبنان تعتبر أيضا "موضوعا نظريا"، لكن يبدو أن أقوال الوزير لا تستند فقط إلى "النظرية". مصدرها في التفسيرات التي حصل عليها من الولايات المتحدة، وبشكل غير مباشر من إسرائيل، التي بحسبها القرار 1701 فقد الأهمية أمام التهديد البالستي بعيد المدى لحزب الله. هذا القرار يطلب من حزب الله الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني وبذلك إبعاد تهديد الصواريخ قصيرة المدى والقذائف التي تتسبب بأضرار كبيرة، لكن ليس فيها ما يمكنه إحباط تهديد الصواريخ بعيدة المدى أو تهديد المسيرات. المعنى هو أنه حتى لو تم التوصل بمعجزة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي سيقوم حزب الله بتبنيه، فان ذلك لن يكفي لتوفير الشعور بالأمان وتمكين سكان الشمال من العودة إلى بيوتهم.
يتضح هنا أيضا عدم وجود إستراتيجية إسرائيلية واضحة توضح التسوية التي تسعى إليها مع لبنان وحزب الله. لأنه مقابل تدمير حماس، أو على الأقل تدمير قدراتها العسكرية والقضاء على سيطرتها المدنية في غزة التي تمت صياغتها كجزء من أهداف الحرب، فإن تدمير حزب الله لم يعتبر هدفا. إسرائيل أيضا لم تحدد تهديد لبنان الذي تطمح إلى تحييده، حيث أن جزءا كبيرا منه سيستمر في الوجود حتى لو تم تنفيذ القرار 1701. هل إسرائيل شريكة في الموقف "النظري" لوزير خارجية لبنان، الذي يقول بأنه يجب العمل على اتفاق جديد وقرار جديد في مجلس الأمن؟. يبدو أنه مثلما في غزة فإن إسرائيل تقوم بالاستعداد لحرب في لبنان بدون إستراتيجية أو سياسة واضحة حول ما تريد تحقيقه في هذه الحرب.

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