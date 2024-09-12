إسرائيل تقترب من حرب في لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
تسفي برئيل
قائمة طويلة، مفصلة ودقيقة، وربما دقيقة جدا، نشرتها أمس صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله حول المساعدة السخية التي وفرها ويوفرها الحزب للسكان في جنوب لبنان. ضمن أمور أخرى من المساعدات تشمل 288.617 وجبة طعام، 79.906 منحة مالية في الشهر للعائلات "الصامدة"، أي العائلات التي بقيت في القرى في جنوب لبنان، وللعائلات المهجرة، مساعدات من أجل العثور على ملجأ لـ 25.784 شخصا، الذين تدمرت بيوتهم، و3.188 مخصصا لأجرة الشقة، ومساعدة لـ 6.171 عائلة من أجل شراء أثاث للبيوت، و4.604 منح تعويضا لأصحاب البيوت التي تدمرت.. إلخ. التفصيل الكامل الذي يشمل عشرات البنود لا ينسى الإشارة إلى أنه مقارنة مع الوضع في حرب لبنان الثانية فإنه في هذه المرة حزب الله لا ينتظر اليوم التالي للحرب وهو يعمل من أجل "ملء الفراغ المعروف والمعتاد الذي تركته الحكومة ومؤسساتها ومنظمات المساعدات المحلية والدولية".
هذا النشر في الواقع هو جزء من حملة حزب الله من أجل التأثير على الرأي العام في لبنان أمام الانتقاد الجماهيري والسياسي له حول الحرب، لكنه غير منفصل أيضا عما يقرأه ويسمعه حزب الله عما يحدث في إسرائيل. فهناك يسود الإحباط واليأس في أوساطـ 100 ألف مواطن إسرائيلي الذين لا يمكنهم العودة الى بيوتهم، ويد الحكومة الإسرائيلية المقبوضة التي لا تفعل بما فيه الكفاية لمساعدة العائلات الإسرائيلية "الصامدة" أو التي تم إخلاؤها من بيوتها.
إن تهجير عشرات آلاف المواطنين الإسرائيليين يعتبره حسن نصر الله جزءا من الانتصار في المعركة مع إسرائيل، كما يعرض إشغال الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية كإسهام له في "وحدة الساحات"، إسهام يقلل الضغط عن قطاع غزة. ومشكوك فيه إذا كان السكان في جنوب لبنان أو الذين تم تهجيرهم من بيوتهم راضين عن القلق والمساعدات السخية التي يوفرها حزب الله لهم، أو المقارنة مع وضع مواطني إسرائيل. حسن نصر الله في الحقيقة وعد سكان الجنوب بأنه بعد انتهاء عملية "الثأر" التي نفذها كانتقام على تصفية فؤاد شكر يمكنهم العودة بأمان إلى بيوتهم، لكنهم يجدون صعوبة في ملاءمة هذه الدعوة مع الهجمات المستمرة لسلاح الجو الإسرائيلي. في هذه الأثناء هم، مثل الحكومة اللبنانية ودول المنطقة والولايات المتحدة، يدركون أنه لا يوجد لهذه الحرب أي نهاية وجميع الأطراف بدأت في الاستعداد "للحرب الواسعة".
في لبنان يقومون بفحص بخوف كبير للإشارات التي تدل على الظهور القريب لمثل هذه الحرب. إلى جانب التصريحات العدوانية التي تأتي من إسرائيل والتحذيرات التي ترسلها الإدارة الأميركية للحكومة اللبنانية حول نية إسرائيل، فان كثافة هجمات إسرائيل آخذة في الازدياد، والمجال الجغرافي المتضرر، لا سيما قرى الجنوب في محيط مدينة صور، يتم تفسيرها كنية إسرائيل لخلق "حزام عازل" بين الجنوب وبين نهر الليطاني. في لبنان ينشرون أيضا عن الأضرار الكبيرة بمنطقة الأحراش الكثيفة في محيط مدينة صور، التي فيها حسب الشكوك يتم تركيز منظومة صواريخ حزب الله للمدى القصير والمتوسط. ويفسرون أيضا هذه الهجمات كنية لتمهيد الأرض قبل هجوم واسع. أيضا الهجوم الكبير في سورية مساء يوم الأحد الذي قتل فيه 16 شخصا وتضمن حسب تقارير المركز السوري لحقوق الإنسان ثلاث جولات من القصف التي وجهت بالأساس الى "مركز الأبحاث العلمية" قرب مدينة حماة، يبرهن حسب محللين لبنانيين وعرب على نية تتجاوز الهجوم المحدود لموقع عسكري، الذي هوجم في السابق بضع مرات.
مرة أخرى صحيفة "الأخبار" عرضت أمس نظرية أصلية عن خطط إسرائيل، التي بحسبها تخطط لغزو البقاع في لبنان عبر سورية لفصل البقاع عن جنوب لبنان، وأن "جهات لبنانية" فحصت في السابق الأمر مع رؤساء منظمات المتمردين السوريين الموجودين في أوروبا حول إمكانية المشاركة مع إسرائيل ضد حزب الله أو الامتناع عن ذلك. حسب "الأخبار" فإن المواقف كانت منقسمة.
هناك شك إذا كان قد تم فحص هذا الخيار بجدية، لكن نشر هذه الأمور بالذات في الموقع المقرب من حزب الله يدل على الغضب في الحزب من أن سورية لم تنضم حتى الآن إلى "جبهة المساندة" وأنها لم تشارك في القتال. سورية في الحقيقة حصلت من حسن نصر الله على "الإعفاء" من الحاجة إلى المشاركة في الثأر على تصفية فؤاد شكر، لكن دمشق لا تحتاج الى مصادقة حسن نصر الله. فموقفها المنسق في الواقع مع إيران يستند الى تحليل مصالح سورية والتهديد المتوقع عليها بسبب تدخلها في الحرب.
في نفس الوقت حزب الله ما زال محبوسا في الإملاء الذي صاغه هو نفسه والذي يقول بأن المواجهة مع إسرائيل أو وقفها يرتبط بالتطورات في غزة وباتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.
طالما أن هذه المعادلة سارية المفعول فإن هامش العملية الدبلوماسية لوقف المواجهة في الشمال يرتكز بالأساس على إرسال الرسائل الهجومية والتهديدات الصريحة، سواء لحزب الله أو إيران، بهدف تقليص ساحة المواجهة لمنع اندلاع حرب شاملة. في موازاة ذلك تستمر المحادثات بين الولايات المتحدة وفرنسا والحكومة اللبنانية، وبشكل غير مباشر حزب الله بواسطة "مفوضه" رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حول خطة اليوم التالي التي أساسها يرتكز على شكل تطبيق القرار 1701. ولكن في هذا الأسبوع فاجأ وزير خارجية لبنان، عبد الله بوحبيب، القيادة السياسية في الدولة عندما أبلغها بأنه تحدث مع "جميع الأطراف المتعلقة بهذا الشأن بأن لبنان مستعد لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل حول وقف الحرب"، قال. "نحن نتحدث مع كل الدول ومع مجلس الأمن بأنه عندما سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار فإنه يجب على مجلس الأمن اتخاذ قرار جديد ليس نسخة معدلة للقرار 1701".
من غير الواضح الأمر الذي جعل بوحبيب ينشر هذه الأقوال المتناقضة مع موقف حكومة لبنان الثابت، الذي يقول بأنه يجب تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، ربما مع تعديلات صغيرة، لكن بدون تغيير جوهر هذا القرار. بوحبيب تعرض أمس لسيل من الانتقادات وسارع للتوضيح بأن "كل ما قيل حول اتخاذ قرار جديد (بدلا من القرار 1701) هو أمر نظري ولا يعتبر بديلا عن القرار الأصلي. ولكن نحن دائما منفتحون على إجراء محادثات إيجابية مع كل الشركاء في إطار المبادئ والتفاهمات الداخلية".
المبادئ والتفاهمات الداخلية في لبنان تعتبر أيضا "موضوعا نظريا"، لكن يبدو أن أقوال الوزير لا تستند فقط إلى "النظرية". مصدرها في التفسيرات التي حصل عليها من الولايات المتحدة، وبشكل غير مباشر من إسرائيل، التي بحسبها القرار 1701 فقد الأهمية أمام التهديد البالستي بعيد المدى لحزب الله. هذا القرار يطلب من حزب الله الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني وبذلك إبعاد تهديد الصواريخ قصيرة المدى والقذائف التي تتسبب بأضرار كبيرة، لكن ليس فيها ما يمكنه إحباط تهديد الصواريخ بعيدة المدى أو تهديد المسيرات. المعنى هو أنه حتى لو تم التوصل بمعجزة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي سيقوم حزب الله بتبنيه، فان ذلك لن يكفي لتوفير الشعور بالأمان وتمكين سكان الشمال من العودة إلى بيوتهم.
يتضح هنا أيضا عدم وجود إستراتيجية إسرائيلية واضحة توضح التسوية التي تسعى إليها مع لبنان وحزب الله. لأنه مقابل تدمير حماس، أو على الأقل تدمير قدراتها العسكرية والقضاء على سيطرتها المدنية في غزة التي تمت صياغتها كجزء من أهداف الحرب، فإن تدمير حزب الله لم يعتبر هدفا. إسرائيل أيضا لم تحدد تهديد لبنان الذي تطمح إلى تحييده، حيث أن جزءا كبيرا منه سيستمر في الوجود حتى لو تم تنفيذ القرار 1701. هل إسرائيل شريكة في الموقف "النظري" لوزير خارجية لبنان، الذي يقول بأنه يجب العمل على اتفاق جديد وقرار جديد في مجلس الأمن؟. يبدو أنه مثلما في غزة فإن إسرائيل تقوم بالاستعداد لحرب في لبنان بدون إستراتيجية أو سياسة واضحة حول ما تريد تحقيقه في هذه الحرب.
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