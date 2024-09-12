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العربية لديمقراطية الانتخابات توصي بخفض سن الترشح إلى 21

9/12/2024 3:01:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان- أوصت الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات ANDE بإعادة "النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية وتخفيض سن الترشح إلى 21 عاما وفقا لما هو معمول بها في الكثير من الدول العالم، وتمديد فترة قبول طلبات الرقابة المحلية لمؤسسات المجتمع المدني إلى شهر قبل يوم الاقتراع، إضافة إلى تعديل آلية انتخاب المترشحين ضمن الكوتا بما يعزز مشاركة النساء والشركس والشيشان والشباب، وكذلك منح المواطنين الأردنيين في الخارج الحق في الاقتراع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشبكة أمس، للحديث حول سير العملية الانتخابية لانتخابات المجلس النيابي العشرين التي أعلنت نتائجها الأربعاء.
وخلال المؤتمر الذي عقد في مقر اتحاد المرأة، أمس، قال ممثلو الشبكة إن تسهيلات عديدة تم تقديمها للبعثة التي ستقدم تقريرها إلى الجهات المعنية، مؤكدين أنه ليس "تقريرا رقابيا" بل تقييميا لمجريات العملية الانتخابية.
وتضم الشبكة مجموعة من المنظمات العربية غير الحكومية، وتهدف إلى تطوير العملية الانتخابية وإرساء القيم الديمقراطية من خلال الإصلاح الانتخابي وتعزيز الشفافية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، حيث تمثّل 13 دولة عربية هي: الأردن، البحرين، تونس، السعودية، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن في إطار الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات.
في الأثناء، التقت البعثة خلال وجودها في المملكة بكل من لائحة النهوض، وحزب الميثاق، وتحالف همم، ومركز الحياة - راصد، والتيار المدني الديمقراطي، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزارة التنمية الاجتماعية، والهيئة المستقلة للانتخاب، إضافة إلى أعضاء في مجلس الأعيان.
كما شاركت البعثة في فعاليات المركز الإعلامي الذي نظمته الهيئة المستقلة للانتخاب حول دور الرقابة العربية في الانتخابات البرلمانية، وراقبت الأعمال التحضيرية ويوم الاقتراع بما في ذلك عمليات التصويت في عدد من اللجان الرئيسية والفرعية في 9 دوائر انتخابية موزعة بين الشمال والوسط والجنوب من أصل 18 دائرة انتخابية.
وفي السياق، قال مدير البرامج في الشبكة رشيد حمتو إن التقرير أولي ولا يعتبر تقريرا "رقابيا" بالكامل، مشيرا إلى أن التوصيات المدرجة فيه تتعلق بمعايير تجويد العملية الانتخابية، وتحسينها من حيث التشريعات والنصوص ذات الصلة، طبقا للمعايير الدولية في الانتخابات.
من جهتها، قالت رئيسة اتحاد المرأة سابقا آمنة الزعبي، إن التوصيات المدرجة في التقرير للشبكة تندرج في باب "الملاحظات لغايات النقاش وليس التحقيق الفوري،" في سبيل تجويد العملية الانتخابية.
وقال ممثل المرصد العربي للديمقراطية والانتخاب طالب عوض، إن التوصيات تراعي الاتجاهات العالمية خاصة فيما يتعلق بسن الترشح.
وأشار التقرير، إلى أن الانتخابات أجريت "وسط مناخ سياسي يشهد تراجعاً في المسار الديمقراطي في المنطقة تجلى في التضييق على الحريات العامة خصوصاً على الحقوق المدنية والسياسية في بعض البلدان، والحد من حرية التعبير وتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني، كما تواجه المنطقة تحديات اقتصادية واجتماعية كتداعيات لخيارات سياسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، تفاقمت مع تأجج النزاعات المسلحة، والتوتر الذي تتسبب به على امتداد المنطقة، وتورط أكثر من جهة إقليمية ودولية فيها."
وعن دور منظمات المجتمع المدني في العملية السياسية والانتخابية، قال تقرير الشبكة، إن المجتمع المدني الأردني شارك بشكل لافت مبكرا في مرحلة إعداد وإقرار قانون الانتخاب الجديد لعام 2022، كما واكب خلال فترة الانتخابات عمليات الترشح وتشكيل القوائم، والحملات الانتخابية، وفترة الصمت الانتخابي من خلال المتابعة والتوثيق.
وأشارت الشبكة إلى المؤشرات الإيجابية يوم الانتخاب، بشأن انتشار أكثر من 2500 مراقب رصدوا ووثقوا من خلال تقاريرهم سير العملية الانتخابية خلال بداية الاقتراع وانتهائه، وكذلك مرحلة الفرز والعد.
وقالت "إن دور منظمات المجتمع المدني الأردني في عمليات التدريب والتثقيف الانتخابي والمراقبة، يعتبر مؤشراً إيجابيا ويؤكد أهمية دورها في المشاركة في مسار التنمية والتطوير السياسي الديمقراطي".
وعن أهم المشاهدات لبعثة الشبكة يوم الاقتراع ، أكدت أن الهيئة المستقلة للانتخاب والجهات الأخرى المعنية أظهرت الحرص على التنظيم والتنسيق الجيد للعملية الانتخابية والإحاطة بكافة التفاصيل اللوجستية التي سهلت الإجراءات في يوم الاقتراع، وجهوزية اللجان على المستوى اللوجستي من توفر المواد والعدد واللوائح ونشر أسماء الناخبين، وعلى المستوى البشري من اكتمال عدد أفراد اللجان المعنية بإدارة العملية الانتخابية داخل المراكز.
كما أشادت الشبكة بتعاون القوى الأمنية ومندوبي الهيئة المستقلة للانتخاب ورؤساء المراكز واللجان مع فريق الشبكة والسماح بالتواجد في لجان الاقتراع، وكذلك حضور المراقبين/ات المحليين في أغلب المراكز الانتخابية التي تمت زيارتها، وبالتزام رؤساء اللجان بمساعدة الناخبين وشرح آلية الاقتراع بما يتناسب مع احترام سرية التصويت.
وقالت إن هناك جهوزية في أغلب المراكز التي زارها فريق الشبكة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصولهم ومساعدتهم من خلال متطوعي الهيئة المستقلة للانتخاب، فيما انتقدت الشبكة استخدام الأطفال بشكل كثيف في الدعاية الانتخابية على أبواب مراكز الاقتراع.
وسجلت الشبكة ملاحظتها المتعلقة بما قالت "إنه ارتفاع عدد الناخبين/ات المسجلين/ات في بعض صناديق الاقتراع والفرز، حيث كان العدد يفوق 1200 ناخب/ة، وهي نسبة تفوق ما توصي به المعايير الدولية التي تطالب بمعدل وسطي لا يتجاوز 800 ناخب".

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