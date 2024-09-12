العربية لديمقراطية الانتخابات توصي بخفض سن الترشح إلى 21

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمّان- أوصت الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات ANDE بإعادة "النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية وتخفيض سن الترشح إلى 21 عاما وفقا لما هو معمول بها في الكثير من الدول العالم، وتمديد فترة قبول طلبات الرقابة المحلية لمؤسسات المجتمع المدني إلى شهر قبل يوم الاقتراع، إضافة إلى تعديل آلية انتخاب المترشحين ضمن الكوتا بما يعزز مشاركة النساء والشركس والشيشان والشباب، وكذلك منح المواطنين الأردنيين في الخارج الحق في الاقتراع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشبكة أمس، للحديث حول سير العملية الانتخابية لانتخابات المجلس النيابي العشرين التي أعلنت نتائجها الأربعاء.
وخلال المؤتمر الذي عقد في مقر اتحاد المرأة، أمس، قال ممثلو الشبكة إن تسهيلات عديدة تم تقديمها للبعثة التي ستقدم تقريرها إلى الجهات المعنية، مؤكدين أنه ليس "تقريرا رقابيا" بل تقييميا لمجريات العملية الانتخابية.
وتضم الشبكة مجموعة من المنظمات العربية غير الحكومية، وتهدف إلى تطوير العملية الانتخابية وإرساء القيم الديمقراطية من خلال الإصلاح الانتخابي وتعزيز الشفافية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، حيث تمثّل 13 دولة عربية هي: الأردن، البحرين، تونس، السعودية، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن في إطار الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات.
في الأثناء، التقت البعثة خلال وجودها في المملكة بكل من لائحة النهوض، وحزب الميثاق، وتحالف همم، ومركز الحياة - راصد، والتيار المدني الديمقراطي، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزارة التنمية الاجتماعية، والهيئة المستقلة للانتخاب، إضافة إلى أعضاء في مجلس الأعيان.
كما شاركت البعثة في فعاليات المركز الإعلامي الذي نظمته الهيئة المستقلة للانتخاب حول دور الرقابة العربية في الانتخابات البرلمانية، وراقبت الأعمال التحضيرية ويوم الاقتراع بما في ذلك عمليات التصويت في عدد من اللجان الرئيسية والفرعية في 9 دوائر انتخابية موزعة بين الشمال والوسط والجنوب من أصل 18 دائرة انتخابية.
وفي السياق، قال مدير البرامج في الشبكة رشيد حمتو إن التقرير أولي ولا يعتبر تقريرا "رقابيا" بالكامل، مشيرا إلى أن التوصيات المدرجة فيه تتعلق بمعايير تجويد العملية الانتخابية، وتحسينها من حيث التشريعات والنصوص ذات الصلة، طبقا للمعايير الدولية في الانتخابات.
من جهتها، قالت رئيسة اتحاد المرأة سابقا آمنة الزعبي، إن التوصيات المدرجة في التقرير للشبكة تندرج في باب "الملاحظات لغايات النقاش وليس التحقيق الفوري،" في سبيل تجويد العملية الانتخابية.
وقال ممثل المرصد العربي للديمقراطية والانتخاب طالب عوض، إن التوصيات تراعي الاتجاهات العالمية خاصة فيما يتعلق بسن الترشح.
وأشار التقرير، إلى أن الانتخابات أجريت "وسط مناخ سياسي يشهد تراجعاً في المسار الديمقراطي في المنطقة تجلى في التضييق على الحريات العامة خصوصاً على الحقوق المدنية والسياسية في بعض البلدان، والحد من حرية التعبير وتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني، كما تواجه المنطقة تحديات اقتصادية واجتماعية كتداعيات لخيارات سياسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، تفاقمت مع تأجج النزاعات المسلحة، والتوتر الذي تتسبب به على امتداد المنطقة، وتورط أكثر من جهة إقليمية ودولية فيها."
وعن دور منظمات المجتمع المدني في العملية السياسية والانتخابية، قال تقرير الشبكة، إن المجتمع المدني الأردني شارك بشكل لافت مبكرا في مرحلة إعداد وإقرار قانون الانتخاب الجديد لعام 2022، كما واكب خلال فترة الانتخابات عمليات الترشح وتشكيل القوائم، والحملات الانتخابية، وفترة الصمت الانتخابي من خلال المتابعة والتوثيق.
وأشارت الشبكة إلى المؤشرات الإيجابية يوم الانتخاب، بشأن انتشار أكثر من 2500 مراقب رصدوا ووثقوا من خلال تقاريرهم سير العملية الانتخابية خلال بداية الاقتراع وانتهائه، وكذلك مرحلة الفرز والعد.
وقالت "إن دور منظمات المجتمع المدني الأردني في عمليات التدريب والتثقيف الانتخابي والمراقبة، يعتبر مؤشراً إيجابيا ويؤكد أهمية دورها في المشاركة في مسار التنمية والتطوير السياسي الديمقراطي".
وعن أهم المشاهدات لبعثة الشبكة يوم الاقتراع ، أكدت أن الهيئة المستقلة للانتخاب والجهات الأخرى المعنية أظهرت الحرص على التنظيم والتنسيق الجيد للعملية الانتخابية والإحاطة بكافة التفاصيل اللوجستية التي سهلت الإجراءات في يوم الاقتراع، وجهوزية اللجان على المستوى اللوجستي من توفر المواد والعدد واللوائح ونشر أسماء الناخبين، وعلى المستوى البشري من اكتمال عدد أفراد اللجان المعنية بإدارة العملية الانتخابية داخل المراكز.
كما أشادت الشبكة بتعاون القوى الأمنية ومندوبي الهيئة المستقلة للانتخاب ورؤساء المراكز واللجان مع فريق الشبكة والسماح بالتواجد في لجان الاقتراع، وكذلك حضور المراقبين/ات المحليين في أغلب المراكز الانتخابية التي تمت زيارتها، وبالتزام رؤساء اللجان بمساعدة الناخبين وشرح آلية الاقتراع بما يتناسب مع احترام سرية التصويت.
وقالت إن هناك جهوزية في أغلب المراكز التي زارها فريق الشبكة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصولهم ومساعدتهم من خلال متطوعي الهيئة المستقلة للانتخاب، فيما انتقدت الشبكة استخدام الأطفال بشكل كثيف في الدعاية الانتخابية على أبواب مراكز الاقتراع.
وسجلت الشبكة ملاحظتها المتعلقة بما قالت "إنه ارتفاع عدد الناخبين/ات المسجلين/ات في بعض صناديق الاقتراع والفرز، حيث كان العدد يفوق 1200 ناخب/ة، وهي نسبة تفوق ما توصي به المعايير الدولية التي تطالب بمعدل وسطي لا يتجاوز 800 ناخب".
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