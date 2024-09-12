دعم سويسري للأردن لحماية الحياد المرجانية في خليج العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
جنيف – تخطو العلاقات السويسرية - الأردنية خطوات متقدمة، وعلى مدى 75 عاما ماضية، والتي تتواصل خلالها الجهود المشتركة في مواجهة تحديات أزمة المُناخ، والتهديدات التي تطال النظم البيئية مثل الحياد المرجانية.
ويتمثل الدعم السويسري للأردن، وبشكل خاص في حماية الحياد المرجانية في خليج العقبة، عبر تزويد القائمين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتكنولوجيا اللازمة لهذه الغاية، والتي تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي لقياس وتوقع التغير في صحة الشعاب المرجانية.
وتأتي هذه الخطوة عبر التعاون مع مركز البحر الأحمر العابر للحدود في سويسرا عبر مبادرة "ربط العلم بالدبلوماسية من أجل مستقبل الشغاب المرجانية"، التي كانت أطلقت عام 2021، وباستضافة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتبلغ مساحة الحيود المرجانية في البحر الأحمر، بشكل عام، ما يقارب 17640 كم2، في حين يمتد خليج العقبة فيه على مساحة 27 كم، وتحتل تلك الحيود ما يقارب 13 كم من مساحته، وسجل فيه نحو 150 نوعا من المرجان، وما يزيد على 180 نوعا من المرجان الرخو.
وتُسهم التكنولوجيا الجديدة على تقدير قدرة الشعاب المرجانية على التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤثر على المحيطات، وتقييم مستويات التلوث المحلية، وتقدير حجم الاستخدام البشري للبيئة الساحلية، وفق مدير مركز البحر الأحمر العابر للحدود أندرس ميبوم.
ولان الحياد الشعاب المرجانية في خليج العقبة أثبتت قدرتها على مقاومة درجات الحرارة وتأثيرات التغيرات المناخية، جاء اهتمام المركز البحر الأحمر للتعاون مع الأردن، وتقديم الدعم الفني لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وبهدف حماية هذه الحيود من الانقراض الذي يتعرض له المرجان في المحيطات العالمية، وفق ميبوم.
وأكد ميبوم، خلال لقاء جمعه بالإعلاميين والمؤثرين الأردنيين ضمن الجولة الإعلامية التي تنظمها السفارة السويسرية الي سويسرا، على أن "الحيود المرجانية تقدم العديد من الخدمات للنظم البيئية، في وقت تشكل جاذب للسواح من أنحاء العالم".
ولكن ما تتعرض له الحيود المرجانية من "تأثيرات مُناخية ترفع من وتيرة مخاطر الانقراض التي تتعرض نتيجة تعرضها للابيضاض يشكل مدعاة للقلق يتوجب معه بذل المزيد من الجهود لحمايتها"، بحد قوله.
ولفت إلى "أن العالم فقد نحو 50 % من الشعاب المرجانية على مدى الثلاثون عاماً ماضية، في وقت تشير التوقعات إلى أن فقد ما نسبته 10 % من هذه الحياد بحلول عام 2050".
إلا أن "حماية هذا الحياد وخاصة في منطقة الخليج والبحر الأحمر تتطلب التعاون ما بين دول الأردن ومصر والسعودية"، كما شدد ميبوم.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن هنالك حاجة ملحة "لزيادة وعي الأجيال القادمة باعتبار أن المجتمعات لا بد أن تتكاثف مع الجهات المعنية في حماية المرجان".
ويستعد مركز البحر الأحمر العابر للحدود في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لإقامة أول معرض بعنوان "حوار بين الفن والعلم والبيئة- أصوات المرجانة"، بهدف تسليط الضوء على أهمية الحياد المرجانية وضرورة حمايتها، وفق ما أعلنه رئيس الشؤون العامة في المركز صامويل جارداز.
ولأن الأردن والمنطقة العربية ستتعرض لتأثيرات تغير المُناخ بشكل كبير، بحيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل أسرع مرتين من المتوسط العالمي، فإن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) تستعد لعقد منتدى لأصحاب المصلحة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) حول مبادرة نظم الإنذار المبكر للجميع، بحد قول رئيسة الاتصالات الإستراتيجية بريجيت بيرين.
ولفتت إلى "أن هنالك تقييما سريعا لقدرات أنظمة الإنذار المبكر أجريت في عدد من الدول العربية بما في ذلك الأردن".
وأشارت إلى "أن المنظمة ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث يعملان بشكل وثيق على المستوى الإقليمي للاستجابة لاحتياجات البلدان بشأن التعامل مع تحديات المُناخ".
ورغم أن الأردن ودول المنطقة العربية "تتمتع بقدرات جيدة في مجال النمذجة المُناخية، ولكن هنالك حاجة الى تعزيز شبكة الرصد فيما يتعلق برصد انبعاثات غازات الدفيئة، وثاني أكسيد الكربون".
لكن مسؤول العلوم في المنظمة بير هيشلر أكد على "ضرورة أن تتيح الدول العديد من البيانات المتعلقة بالمُناخ بهدف إظهار الحقائق المتعلقة بمدى تعرض الدول للتأثيرات المُناخية، وما هو حجم الإنجاز المتوقع بخفض انبعاثات غازات الدفيئة".
ولفت إلى "أن العام الماضي كان الأشد حرارة، وارتفع منسوب المياه لمعدلات كبيرة، والتي جميعها تؤثر على الوضع الاقتصادي– الاجتماعي للبلدان، فيما أن التحول نحو الطاقة الذي تشهده كثير من الدول يشكل بادرة أمل في مواجهة هذه التأثيرات مستقبلا".
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