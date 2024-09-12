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دعم سويسري للأردن لحماية الحياد المرجانية في خليج العقبة

9/12/2024 3:01:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات جنيف – تخطو العلاقات السويسرية - الأردنية خطوات متقدمة، وعلى مدى 75 عاما ماضية، والتي تتواصل خلالها الجهود المشتركة في مواجهة تحديات أزمة المُناخ، والتهديدات التي تطال النظم البيئية مثل الحياد المرجانية.
ويتمثل الدعم السويسري للأردن، وبشكل خاص في حماية الحياد المرجانية في خليج العقبة، عبر تزويد القائمين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتكنولوجيا اللازمة لهذه الغاية، والتي تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي لقياس وتوقع التغير في صحة الشعاب المرجانية.
وتأتي هذه الخطوة عبر التعاون مع مركز البحر الأحمر العابر للحدود في سويسرا عبر مبادرة "ربط العلم بالدبلوماسية من أجل مستقبل الشغاب المرجانية"، التي كانت أطلقت عام 2021، وباستضافة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتبلغ مساحة الحيود المرجانية في البحر الأحمر، بشكل عام، ما يقارب 17640 كم2، في حين يمتد خليج العقبة فيه على مساحة 27 كم، وتحتل تلك الحيود ما يقارب 13 كم من مساحته، وسجل فيه نحو 150 نوعا من المرجان، وما يزيد على 180 نوعا من المرجان الرخو.
وتُسهم التكنولوجيا الجديدة على تقدير قدرة الشعاب المرجانية على التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤثر على المحيطات، وتقييم مستويات التلوث المحلية، وتقدير حجم الاستخدام البشري للبيئة الساحلية، وفق مدير مركز البحر الأحمر العابر للحدود أندرس ميبوم.
ولان الحياد الشعاب المرجانية في خليج العقبة أثبتت قدرتها على مقاومة درجات الحرارة وتأثيرات التغيرات المناخية، جاء اهتمام المركز البحر الأحمر للتعاون مع الأردن، وتقديم الدعم الفني لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وبهدف حماية هذه الحيود من الانقراض الذي يتعرض له المرجان في المحيطات العالمية، وفق ميبوم.
وأكد ميبوم، خلال لقاء جمعه بالإعلاميين والمؤثرين الأردنيين ضمن الجولة الإعلامية التي تنظمها السفارة السويسرية الي سويسرا، على أن "الحيود المرجانية تقدم العديد من الخدمات للنظم البيئية، في وقت تشكل جاذب للسواح من أنحاء العالم".
ولكن ما تتعرض له الحيود المرجانية من "تأثيرات مُناخية ترفع من وتيرة مخاطر الانقراض التي تتعرض نتيجة تعرضها للابيضاض يشكل مدعاة للقلق يتوجب معه بذل المزيد من الجهود لحمايتها"، بحد قوله.
ولفت إلى "أن العالم فقد نحو 50 % من الشعاب المرجانية على مدى الثلاثون عاماً ماضية، في وقت تشير التوقعات إلى أن فقد ما نسبته 10 % من هذه الحياد بحلول عام 2050".
إلا أن "حماية هذا الحياد وخاصة في منطقة الخليج والبحر الأحمر تتطلب التعاون ما بين دول الأردن ومصر والسعودية"، كما شدد ميبوم.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن هنالك حاجة ملحة "لزيادة وعي الأجيال القادمة باعتبار أن المجتمعات لا بد أن تتكاثف مع الجهات المعنية في حماية المرجان".
ويستعد مركز البحر الأحمر العابر للحدود في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لإقامة أول معرض بعنوان "حوار بين الفن والعلم والبيئة- أصوات المرجانة"، بهدف تسليط الضوء على أهمية الحياد المرجانية وضرورة حمايتها، وفق ما أعلنه رئيس الشؤون العامة في المركز صامويل جارداز.
ولأن الأردن والمنطقة العربية ستتعرض لتأثيرات تغير المُناخ بشكل كبير، بحيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل أسرع مرتين من المتوسط العالمي، فإن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) تستعد لعقد منتدى لأصحاب المصلحة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) حول مبادرة نظم الإنذار المبكر للجميع، بحد قول رئيسة الاتصالات الإستراتيجية بريجيت بيرين.
ولفتت إلى "أن هنالك تقييما سريعا لقدرات أنظمة الإنذار المبكر أجريت في عدد من الدول العربية بما في ذلك الأردن".
وأشارت إلى "أن المنظمة ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث يعملان بشكل وثيق على المستوى الإقليمي للاستجابة لاحتياجات البلدان بشأن التعامل مع تحديات المُناخ".
ورغم أن الأردن ودول المنطقة العربية "تتمتع بقدرات جيدة في مجال النمذجة المُناخية، ولكن هنالك حاجة الى تعزيز شبكة الرصد فيما يتعلق برصد انبعاثات غازات الدفيئة، وثاني أكسيد الكربون".
لكن مسؤول العلوم في المنظمة بير هيشلر أكد على "ضرورة أن تتيح الدول العديد من البيانات المتعلقة بالمُناخ بهدف إظهار الحقائق المتعلقة بمدى تعرض الدول للتأثيرات المُناخية، وما هو حجم الإنجاز المتوقع بخفض انبعاثات غازات الدفيئة".
ولفت إلى "أن العام الماضي كان الأشد حرارة، وارتفع منسوب المياه لمعدلات كبيرة، والتي جميعها تؤثر على الوضع الاقتصادي– الاجتماعي للبلدان، فيما أن التحول نحو الطاقة الذي تشهده كثير من الدول يشكل بادرة أمل في مواجهة هذه التأثيرات مستقبلا".

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