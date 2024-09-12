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الهواري: 8 آلاف حالة سرطان سنويا بين الأردنيين

9/12/2024 3:01:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- قال وزير الصحة د. فراس الهواري، إن الوزارة لاحظت زيادة مطردة في نسبة الإصابات بالسرطان في الأردن منذ عام 2015.
وأضاف خلال إيجاز صحفي بعنوان "السجل الوطني للسرطان، معلومات وحقائق"، أن التدخين في مقدمة الأسباب المسببة لزيادة الإصابات بالسرطان في الأردن.
وبين أنه خلال الثلاث سنوات الماضية استطعنا أن نطلق 5 تقارير للسجل الوطني للسرطان، كانت غير موجودة، وقمنا الأسبوع الماضي بإطلاق السجل الوطني للأعوام 2020.
وبين أن أعداد حالات الإصابة في السرطان في الأردن تجاوزت الـ 8 آلاف حالة سنويا، مشيرا إلى أن هذا الرقم كان من المتوقع الوصول له عام 2030، لافتا إلى أنه من المتوقع أن نتجاوز بأكثر من 50 % العدد المتوقع خلال أعوام، لإصابات السرطان في الأردن.
وأوضح أن الأردن يحتل المركز الأول عالميا من حيث استهلاك الفرد للسجائر.
وبين أنه من المتوقع ارتفاع كلف معالجة السرطان عام 2030 إلى أكثر من 500 مليون دينار، مقارنة بـ 350 مليون دينار حاليا، لافتا إلى أن سرطان الرئة ارتفعت تكاليف علاجه لـ 3 أضعاف.
ولفت إلى أبرز خطوات تقليل نسب السرطان في الأردن هو الكشف المبكر، والوقاية عبر ضبط نسب التدخين التي خرجت عن "السيطرة".
وقال إن هناك ارتفاعا بعدد الإصابات بالسرطان التي تعاني منها السيدات بنسب واضحة في السنوات الأخيرة.
وتابع الهواري: إن كل من يعتقد أن "الأرجيلة" آمنة فهو مخطئ فجلسة واحدة لأرجيلة تعادل 3 علب سجائر.
وبين أننا أمام خطر حقيقي لا بد التعامل معه، فقد عملنا على حملة لحظر التدخين في الأماكن العامة والمراقبة عليها، وكان لدينا ما يقارب 35 زيارة و 63 إنذارا و15 إغلاقا لمحلات التبغ.
ولفت إلى أن نسبة نجاح الإقلاع عن التبغ في عيادات وزارة الصحة بلغت 27 %.
وقال الهواري لوحظ ازدياد بنسبة السيدات الأردنيات المدخنات والتي ارتفعت للضعف بين عامي 2004 و 2019، موضحا أن النسب ارتفعت من 7 % إلى 17 % مما أدى إلى وجود قلق كبير.
وبين أن زيادة الإصابة بأمراض سرطانية معينة يتسبب بها البتغ مباشرة كسرطان المثانة والحنجرة والمريء.
إلى ذلك، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند مبيضين إن قراري تعديل الضريبة الخاصة على السيارات والدخان جاءا للحفاظ على الاقتصاد الأردني وحماية صحة المواطنين.
وأكد مبيضين خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الصحة د. فراس الهواري، أن تكاليف العلاج من السرطان مرتفعة جدا، ولذلك جاء قرار تعديل الضريبة الخاصة على الدخان.
وكان أقر مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024، تم بموجبه تعديل الضَّريبة المفروضة على الدُّخان؛ تماشياً مع الإستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التَّبغ والتَّدخين بجميع أشكاله.
ويأتي التعديل للحدِّ من الانتشار المتسارع للتَّدخين بالوسائل الإلكترونيَّة لدى جميع الأفراد، خصوصاً فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضَّريبة المفروضة على السَّجائر التَّقليديَّة والبدائل الأخرى لها.

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