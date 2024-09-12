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جمعية الشفافية: الانتخابات الأخيرة الأكثر نزاهة منذ 1989

9/12/2024 3:01:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أشادت جمعية الشفافية الأردنية بمجريات العملية الانتخابية لمجلس النواب، معتبرة إياها أكثر الانتخابات نزاهة وشفافية منذ العام 1989.
وعبرت الجمعية في بيان لها أمس، عن أملها بأن يبادر نواب الشعب المنتخبون إلى فتح صفحة جديدة عنوانها الانحياز لمصالح الأردن، والتأسيس لمستقبل أفضل ضمن مسارات التحديث الحقيقي، والعمل بدون شطط في الرقابة وسن التشريعات حتى تستعيد مؤسسة النواب هيبتها، وتوفر مظلة الأمن والأمان للوطن والمواطن في المستقبل.
كما عبرت عن شكرها وتقديرها لجلالة الملك عبدالله الثاني على رعايته وتوجيهاته الكريمة التي ضمنت للشعب الأردني تمثيلا نزيها ومستقلا في سلطة التشريع، مؤكدة أنه لولا الضمانات الملكية الحكيمة ما كنا لنحتفل بالجولة الديمقراطية الأخيرة. كما عبرت عن امتنانها للأجهزة الأمنية التي التزمت بوضوح بمعايير الحياد والموضوعية القانونية، وللهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بطاقمها ومفوضيها وإجراءاتها الإشرافية التي تؤسس لدور دستوري مستقبلا يمكن البناء عليه.

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