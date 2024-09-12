جمعية الشفافية: الانتخابات الأخيرة الأكثر نزاهة منذ 1989

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أشادت جمعية الشفافية الأردنية بمجريات العملية الانتخابية لمجلس النواب، معتبرة إياها أكثر الانتخابات نزاهة وشفافية منذ العام 1989.
وعبرت الجمعية في بيان لها أمس، عن أملها بأن يبادر نواب الشعب المنتخبون إلى فتح صفحة جديدة عنوانها الانحياز لمصالح الأردن، والتأسيس لمستقبل أفضل ضمن مسارات التحديث الحقيقي، والعمل بدون شطط في الرقابة وسن التشريعات حتى تستعيد مؤسسة النواب هيبتها، وتوفر مظلة الأمن والأمان للوطن والمواطن في المستقبل.
كما عبرت عن شكرها وتقديرها لجلالة الملك عبدالله الثاني على رعايته وتوجيهاته الكريمة التي ضمنت للشعب الأردني تمثيلا نزيها ومستقلا في سلطة التشريع، مؤكدة أنه لولا الضمانات الملكية الحكيمة ما كنا لنحتفل بالجولة الديمقراطية الأخيرة. كما عبرت عن امتنانها للأجهزة الأمنية التي التزمت بوضوح بمعايير الحياد والموضوعية القانونية، وللهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بطاقمها ومفوضيها وإجراءاتها الإشرافية التي تؤسس لدور دستوري مستقبلا يمكن البناء عليه.
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