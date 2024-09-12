20 ألف درهم تعويضاً لزبون تسببت ورشة تصليح في حجز مركبته

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ورشة وأحد العاملين فيها بدفع 20 ألف درهم، تعويضاً عن قيامها باستخدام سيارة زبون وارتكاب مخالفة مرورية.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكي بتسليم الورشة (المشكو عليها) سيارته لإصلاحها ولكنه تفاجأ بقيام أحد العاملين في الورشة (المشكو عليه الثاني) بقيادة سيارته بدون إذنه وارتكب مخالفة جسيمة من بينها قيادة السيارة في حالة سكر، تم على إثرها حجز السيارة.

وتضرر الشاكي من فعل المشكو عليهما وتكلف مصاريف ورسوم واستئجار سيارة ونقلها وفك حجزها بسبب خطأ المشكو عليهما مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، مطالباً من هيئة المحكمة إلزام المشكو عليها بأن يؤديا له 31 ألفاً و623 درهماً، إضافة إلى مبلغ 30 ألف درهم كتعويض معنوي وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشكو عليه الثاني الذي يعمل لدى الورشة، قام بقيادة مركبة الشاكي، دون إذنه وقد نتج عن ذلك أضرار مادية لحقت بالشاكي، تمثلت في قيمة مخالفة مرورية بمبلغ 195 درهماً، كما نتج عن قيادته للسيارة وهو في حالة «سكر» أنه تم حجز مركبة الشاكي، فقام الأخير بإخراجها من الحجز الذي تسبب فيه المشكو عليه الثاني وقام بدفع 2700 درهم مقابل الحجز، كما قام بدفع ما مجموعه مبلغ 1100 درهم لنقل المركبة من وإلى ساحة الحجز وكذلك الكراج كما قام باستئجار سيارة طوال فترة الحجز بقيمة 5100 درهم.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشاكي 20 ألف درهم.

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