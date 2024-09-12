أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية بدء عمليات التقييم الأولي لمسابقة «مبتكرون»، وهي إحدى المبادرات الرائدة، التي تهدف إلى دعم وتشجيع المبتكرين الشباب في مجالات العلم والتكنولوجيا.



وبدأت عمليات تقييم المشاريع المتقدمة على مدى يومين لاختيار الفرق، التي ستتأهل للمرحلة التالية من المسابقة.

وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن المسابقة تسعى إلى الكشف عن المبدعين الشباب ودعمهم، من خلال عملية تقييم تعتمد على معايير دقيقة وشفافة.



وأوضح أن الهدف من المبادرة هو توفير الفرص اللازمة لتطوير أفكار الشباب الابتكارية وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات العلم والتكنولوجيا.

وتشمل المراحل المتبقية من المسابقة مرحلة التنفيذ، التي ستبدأ في مختبر فاب لاب الإمارات خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، حيث سيتم تنفيذ المشاريع المتميزة، التي تم اختيارها في المرحلة الأولى، ويلي ذلك المرحلة الثانية من التقييم في شهر نوفمبر المقبل، التي ستعتمد على مدى تحقيق المشاريع للأهداف المحددة، لتحديد الفرق الفائزة.



وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال شهر نوفمبر، تأكيداً لدعم المؤسسة المستمر للشباب وتشجيعهم على الابتكار والتفوق في مجالاتهم.

وقال القائمون على المسابقة، إن النسخة الحالية شهدت اهتمامًا كبيرًا من الشباب الإماراتي والخليجي، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 137 طلباً، وتضم لجان التحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات المسابقة، وقد خضعوا لتدريبات مكثفة على أحدث التطورات والمستجدات، لضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في عملية التحكيم.

وأضافوا أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص المؤسسة على تقديم مسابقة عادلة وشفافة، تتيح الفرص المتكافئة لجميع المشاركين لإبراز مواهبهم، وتحقيق طموحاتهم.





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