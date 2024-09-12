تحديث الدليل الإرشادي للمواد والمستلزمات الزراعية

حدثت وزارة التغير المناخي والبيئة دليل مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي والواردة ضمن خدمة طلب مواد دعم للعام 2024، وتضمن الدليل قائمة بالمواد والكميات المدعومة من قبل الوزارة والتي يمكن للمزارع الحصول عليها بنصف القيمة المالية، وأسماء الشركات والموردين الذين يقومون بتوفير هذه المواد وسعرها العادي في الأسواق والسعر الخاص بالمزارعين بعد الخصم، إضافة إلى تفاصيل مكونات المنتجات وبلد المنشأ وملاءمتها لتحمّل ملوحة التربة والمياه ودرجات الحرارة والظروف الزراعية المختلفة.

معايير فنية

وأشارت الوزارة إلى أن الدليل يهدف لتشجيع المزارعين المساهمين في تحقيق الأمن الغذائي للدولة على تبني أنماط زراعية حديثة مثل الزراعة المحمية (بيوت شبكية) والزراعة العضوية من أجل إنتاج زراعي آمن، بحيث يتم توفير مستلزمات الإنتاج كالبذور والأسمدة وفق أفضل المعايير الفنية وبنصف القيمة المالية للمزارعين المساهمين في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.

وحدد الدليل عدداً من النقاط المهمة التي يجب على الشركات الموردة للمواد الالتزام بها، حيث أكد الدليل ضرورة التزام الشركات الموردة لمواد دعم الإنتاج الزراعي بتسليم جميع المواد التي يقوم المزارعون بشرائها من الوزارة إلى أرض المزرعة أو في مكان قريب من موقع المزرعة على الشارع العام، وفي الوقت المتفق عليه في العقد، وفي حال حدوث أي تأخير في تسليم المواد يستطيع المزارع التواصل مع إدارة المنطقة وإبلاغهم بذلك.

استلام المواد

وأشار الدليل إلى أنه في حال تعذر على المزارع استلام المواد خلال الفترة المحددة لسبب قاهر فعليه إبلاغ إدارة المنطقة لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة، وفي حال ظهور أي خلل أو عيب في المادة المستلمة أو كان لدى المزارع أي شكوى يقوم المزارع بالاتصال بإدارة المنطقة فوراً وإبلاغها بذلك.

وأكد الدليل أنه يتوجب على المزارع التأكد من استلام نفس المواد المعتمدة والمدرجة في الدليل، وفي حال وجود أي ملاحظات على الخدمة التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة عبر قنواتها المختلفة.

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