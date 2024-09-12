إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «توزيع بذور القمح على المزارعين» بالشارقة

باشرت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة بتوزيع بذور القمح غير المعدّلة وراثياً على المزارعين، ضمن مكرمة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ بهدف تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي للإمارة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في زراعة القمح. جاء ذلك خلال إطلاق سعادة سالم عبدالله الكعبي، المرحلة الثالثة من مبادرة توزيع البذور في المبنى الإداري لمزرعة القمح بمليحة، بحضور أعضاء جمعية مزارعي القمح وعدد من المزارعين.

تنمية مستدامة



وأكد سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية: «يأتي الاستمرار في توزيع بذور القمح على المزارعين ضمن استراتيجية الشارقة للأمن الغذائي التي تحظى باهتمام صاحب السموّ حاكم الشارقة، حين وجّه سموّه كلمة للمزارعين خلال تدشين مشروع مزرعة مليحة، قائلاً: «بكم نبدأ، ونحوّل هذه الأرض الخالية إلى مزارع قمح»، ويأتي هذا الدعم الكبير للمزارعين، إيماناً من سموّه بأهمية زراعة القمح، للمحافظة على الموارد الزراعية والمشروعات المستدامة التي توفر الغذاء الصحي والآمن، والاعتماد على الإنتاج المحلي، وهو ما يعكس السياسات الحكومية الداعمة للمزارع الإنتاجية في الإمارة، وتوفير القمح وباقي المحاصيل الزراعية المختلفة، ما يسهم في توافرها في منافذ البيع بأسعار مناسبة، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

أفضل الممارسات



وأوضح سعادة خليفة الطنيجي أن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سجلتا توزيع 15 طناً من القمح، واستفاد منهما نحو 800 مزارع من الإمارات كافة، منوهاً بحرص الدائرة على توظيف الإمكانات والموارد كافة، لتوفير المحاصيل والمنتجات الغذائية الآمنة، من خلال تبني أفضل الأساليب الزراعية المتقدمة.



برامج إرشادية

من جانبه، قال سعادة سالم عبدالله الكعبي، مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، إن مبادرة توزيع بذور القمح، تهدف إلى إنتاج قمح ذي جودة عالية عبر توزيع السلالات غير المعدّلة وراثياً للمزارعين، لتوفير المحاصيل الغذائية الآمنة.

وأضاف سالم الكعبي: من المقرر توزيع أكثر من 15 طناً من البذور من سلالة «يوكورا روجو»، داعياً مزارعي القمح إلى الاستفادة من هذه المبادرة، وسرعة التواصل مع الدائرة، للحصول على عبوات بذور القمح.

وأشار إلى أن الدائرة توفّر إلى جانب هذه المبادرة برامج إرشادية وتوعوية متنوعة للمزارعين، إضافة إلى معدات وآليات زراعية حديثة للعمليات الزراعية بالتعاون مع جمعية مزارعي القمح، واستخدام التقنيات الزراعية التي تسهم في توفير المياه، وتحافظ على البيئة وفق أفضل الممارسات وأساليب الزراعة الحديثة.





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