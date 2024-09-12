أحمد بن محمد: نتطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن العلاقة مع الصين

تشهد نمواً متصاعداً، باعتبارها الشريك التجاري الأول للإمارات.



ولفت سموه خلال حضوره

ختام فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الصيني في دبي، بجانب

لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني،

إلى وجود أكثر من 15500 شركة صينية عاملة في الإمارات، منها 5500 شركة عاملة في دبي.

وأكد سموه تطلع دبي لتعزيز هذه العلاقة الاقتصادية مع الصين ومع مختلف الدول بما يدعم تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "X": "بحضور لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، و300 من المسؤولين وكبار رجال الأعمال والمستثمرين، شهدت اليوم ختام فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الصيني في دبي ونشكر ضيف البلاد على كلمته خلال المنتدى".

وأضاف سموه: "علاقتنا مع الصين تشهد نمواً متصاعداً، فهي الشريك التجاري الأول للإمارات. اليوم، لدينا أكثر من 15500 شركة صينية تعمل في الأسواق الإماراتية، واستقبلنا 1.2 مليون سائح صيني خلال عام 2023، وعلى مستوى دبي، بلغ عدد الشركات الصينية المسجلة في غرفة تجارة دبي نحو 5500 شركة".

وختم سموه تدوينته: "ونتطلع لتعزيز هذه العلاقة الاقتصادية مع الصين ومع مختلف الدول بما يدعم تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وشهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، ومعالي لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، جانباً من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الصيني، الذي اختتمت فعالياته اليوم (الخميس) في دبي، ونظمته غرف دبي بالتعاون مع غرفة الصين للاستيراد والتصدير للمنتجات الكهربائية والميكانيكية، واستضافة كل من وزارة الاقتصاد بالدولة ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية.

وجاء تنظيم المنتدى على هامش الزيارة الرسمية لمعالي لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية إلى دولة الإمارات، حيث استقطب المنتدى أكثر من 300 مشارك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

ورافق سموه خلال حضور أعمال المنتدى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من رجال المال والأعمال.

رؤية مشتركة

وفي هذه المناسبة القى معالي لي تشيانغ، كلمة خلال المنتدى قال فيها: "إن أعمال المنتدى يبني على عقود طويلة من العلاقات الصينية الإماراتية المزدهرة وهدفها استشراف المستقبل وتشكيل غد مزدهر مع دولة الإمارات، بما يتماشى مع طموحات البلدين الصديقين."

وأضاف معالي رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية: "أن هناك آفاقاً واعدة لتطور العلاقات الصينية الإماراتية في ظل تطور الشراكة الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث يعد "منتدى الأعمال الإماراتي الصيني" منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، عبر توفير مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في الجانبين".

مؤكداً أن البلدين الصديقين لديهم رغبة قوية فيما يخص استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتأمين النمو والتعاون الذي يغطي مجموعة واسعة من القطاعات التي تتماشى مع أهدافنا المشتركة.

علاقات تاريخية مشتركة

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات والصين تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية قائمة على التطور المستمر والتعاون المثمر في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، وحرصهما على تعزيز آفاق العلاقات الثنائية المشتركة، بما يلبي تطلعات شعبيهما، ويدعم نمو واستدامة اقتصادهما، مشيراً معاليه إلى أن البلدين يقدمان نموذجاً متميزاً في الشراكة الاقتصادية، والتعاون البناء في تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز نمو أعمال الشركات الإماراتية والصينية العاملة في أسواق البلدين.

وفي كلمته أمام المنتدى قال معاليه: "ننظر إلى مجتمع الأعمال الصيني باعتباره شريكاً اقتصادياً مهماً لقطاع الأعمال في دولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الشركات الصينية العاملة في أسواق الدولة قرابة 15500 شركة حتى الآن. ونحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، سوف تعزز من مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً".

وأضاف معاليه: "يُمثل منتدى الأعمال الصيني الإماراتي منصة مهمة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي، ودعم العمل المشترك لتطوير المزيد من الشراكات والاتفاقيات المثمرة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز استفادة الشركات الإماراتية والصينية من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة في أسواق البلدين، لا سيما أن الإمارات والصين تتمتعان بمقومات اقتصادية واعدة وموقع جغرافي حيوي يُعزز من الوصول إلى الأسواق الاستراتيجية في آسيا وإفريقيا وأوروبا".

نموذج اقتصادي جديد

واطلع معالي بن طوق المشاركين في المنتدى على النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات ودوره في دعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، وكذلك تطورات البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة وما تضمنته من إصدار قوانين وسياسات جديدة عززت من جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعمت تنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً، وفي هذا الإطار وجه معالي بن طوق الدعوة إلى الشركات الصينية للاستفادة من الممكنات المتاحة في بيئة الأعمال الإماراتية، وتوسيع أعمالها بالعديد من القطاعات الاقتصادية

الحيوية في الدولة لا سيما السياحة والطيران والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والنقل الذكي والتصنيع المستدام.

وأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي يُشكل أحد المحاور الرئيسية في مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي يشهد نمواً مستمراً في مختلف الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين في دولة الإمارات إلى قرابة 1.2 مليون سائح في العام 2023 وبنسبة نمو بلغت 213% مقارنةً بـ ,206382 سائح في العام 2022، كما وصل عدد رحلات الطيران بين الجانبين إلى 44 رحلة أسبوعياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.

شريك استراتيجي

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن تصدر الصين للمرتبة الأولى على قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات مؤشر مهم على المكانة المتنامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه نظراً للأهمية المتزايدة للسوق الصينية ومكانتها كشريك استراتيجي، افتتحت غرفة دبي العالمية 3 مكاتب خارجية في الصين في كل من شنغهاي وشنجن وهونج كونج، وهو أعلى عدد من المكاتب في دولة واحدة، حيث تعتبر هذه المكاتب بوابات لتعزيز الاستثمارات بين الجانبين، ودعم التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة.

وأضاف معاليه قائلاً ": التزامنا في غرف دبي بدعم مجتمع الأعمال الصيني لا حدود له، حيث نظمنا بنجاح الشهر الماضي منتدى دبي للأعمال في العاصمة الصينية بكين، وسط حضور 800 مستثمر ورجل أعمال من الجانبين، ليعكس هذا المنتدى رؤيتنا للصين كشريك استراتيجي هام في خططنا المستقبلية".

وختم الغرير قائلاً:" وفي انعكاس لمتانة العلاقات الثنائية بين الجانبين، بلغ إجمالي عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي مع نهاية أغسطس الماضي 5,480 شركة، منها 1,004 شركات جديدة انضمت إلى عضوية الغرفة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي".

جلسات حوارية

وانعقدت خلال فعاليات المنتدى 4 جلسات حوارية شارك فيها 20 متحدثاً من المسؤولين ورجال الأعمال من الإمارات والصين تقدمهم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي الذي ألقى كلمة افتتاحية. وتناولت الجلسات دور صناديق الاستثمار السيادية في تطوير الاستثمارات والمشاريع المشتركة، بالإضافة إلى أهمية تطوير أطر الشراكة في قطاع الطاقة إلى جانب سبل تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية البينية، بالإضافة إلى استعراض نماذج لشركات من دبي نجحت في توسيع أعمالها وشراكاتها في الصين وشركات صينية استفادت من فرص نمو الأعمال التي توفرها الإمارة.

وكانت غرف دبي، وفي إطار حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين، قد نظمت في أغسطس الماضي فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين، وهو أول دورة دولية للحدث خارج إمارة دبي، واستقطب الحدث 800 من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات الصينية الذين تعرفوا عن كثب على حزمة من الفرص الاستثنائية التي تزخر بها أجندة دبي الاقتصادية (D33)، إلى جانب مشاركة رفيعة المستوى من جهات حكومية وشركات خاصة من الإمارة.

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