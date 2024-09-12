مؤسسات محلية ودولية: الإمارات وجهة عالمية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستقطاب المهارات

أكد مسؤولو شركات عالمية ومحلية مشاركون في "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب3" الذي اختتم دورته الأولى اليوم، أن مكانة الإمارات في عالم الذكاء الاصطناعي تدعمها بيئة تنظيمية وبنية تحتية متقدمة.

و شدد هؤلاء المسؤولون على أهمية المهرجان الذي يعكس ما وصلت إليه الإمارات من تميز في هذا المجال كونه يمثل منصة تجمع القطاع الخاص والحكومي وغيرهما ممن أصحاب المصلحة لتبادل الخبرات واستعراض واستكشاف أفضل الممارسات والتقنيات العالمية.

وقال أحمد عدلي، نائب الرئيس - للهندسة السحابية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في "أوراكل" لتقنية المعلومات وقواعد البيانات، إن مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 يؤكد التزام دولة الإمارات بالأخذ بتقنيات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لدفع النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الحدث منصة مهمة لدعم جهود دبي في تنويع اقتصادها وأوضح أن دمج الذكاء الاصطناعي يتم بسرعة كبيرة في مختلف القطاعات ما يسهم في تغير طريقة عمل الشركات وتقديم الخدمات.

وأشار إلى أن القطاع العام في دولة الإمارات يمثل أحد أكثر القطاعات تقدماً رقميا في العالم ويتبنى في هذا الصدد فوائد السحابة لتحسين مرونته في تقديم الخدمات للمواطنين والكفاءة والأمن والوصول إلى أحدث التقنيات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وأكد أن سوق الحوسبة السحابية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة يشهد نمواً هائلاً موضحا أن الرقمنة المتزايدة في المنطقة، إلى جانب مزايا الحلول المستندة إلى السحابة مثل قابلية التوسع والمرونة والفعالية من حيث التكلفة، تدفع الطلب القوي على خدمات السحابة.

من جهته قال أميت راجان، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية لقطاع الجملة في بنك المشرق، إن الذكاء الاصطناعي الموضوع الأهم في عصرنا وهذا المهرجان يعكس النضج الذي بلغته دبي والإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.. وأشار إلى أن المهرجان يأتي في وقت مفصلي تسعى خلاله العديد من القطاعات مثل المالية والرعاية الصحية والسياحة إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدماتها وكفاءتها.

وقال إن صناعة الذكاء الاصطناعي تخضع لرقابة صارمة ولايمكن في الوقت نفسه استبعاد العامل البشري من الذكاء الاصطناعي وأكد أن الحاجة إلى وجود البشر لاتخاذ القرارات المناسبة ستظل قائمة.

من جانبه أكد حسن الفردان، المدير التنفيذي“لصرافة الفردان” في دولة الإمارات السعى لأن يكون لهم دور بناء في دعم استخدام الذكاء الاصطناعي ليسهم في تطوير القدرات الداخلية ومساعدة العملاء على تحسين تجربتهم، والعمل على دعم وتطوير الأجيال القادمة ليسهموا في ترسيخ مكانة الإمارات في مراتب متقدمة في هذا المجال.

وعن إدخال الذكاء الاصطناعي في مجال الصرافة، أشار إلى أن التبني يتم في العديد من المجالات كإدارة المخاطر والامتثال، بالإضافة إلى دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في التفاعل مع المتعاملين سواء كان في مراكز الاتصال أو في التطبيقات.

وأشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي سرعت عمليات التحويل بنسبة كبيرة تصل إلى 25% الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تجربة العملاء.

من جانبه قال أحمد جمال، مدير تطوير الأعمال الإقليمي لحلول“إنفيديا للذكاء الاصطناعي” إن المهرجان مهم للغاية ويوفر فرصة كبيرة جداً للشركات العالمية والموزعين والمستثمرين للتعرف على آخر الحلول في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استقطاب المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي بفعل الجهود الكبيرة التي تبذلها والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة، والبيئة التنظيمية المشجعة للشركات.

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