مستشفى القاسمي بالشارقة يقدم علاجاً جديداً لنقص التروية يمنع بتر الأطراف

أعلن القاسمي بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اليوم تحقيق إنجاز طبي رائد في مجال نقص التروية المزمن المهدد للأطراف أسفل الركبة بعد نجاحه في زراعة أول دعامة "إسبريت" (EspritTM BTK) محملة بعقار "إيفروليموس" وقابلة للذوبان بشكل تلقائي وذلك للمرة الأولى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تعد دعامة "إسبريت" الجديدة من تطوير شركة "أبوت" الطبية الدعامة الأولى من نوعها وأحدث الحلول المخصصة لعلاج الأوعية الدموية عند مرضى نقص التروية المزمن الذي يهدد الأطراف أسفل الركبة .

حصلت هذه الدعامة المبتكرة المكونة من مواد مشابهة للخيوط الجراحية على ترخيص منظمة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخراً لتقدم بذلك خياراً علاجياً جديداً يقلل من مخاطر المضاعفات طويلة الأمد .

وتعمل الدعامة قبل ذوبانها على إبقاء الوعاء الدموي مفتوحاً لحين إطلاق العقار الذي يساعد على شفائه وتقويته بما يكفي ليبقى مفتوحاً تلقائياً.

وأكد الدكتور عارف النورياني مدير مستشفى القاسمي بالشارقة أن نجاح الفريق الطبي بالمستشفى في زراعة دعامة "إسبريت" الحديثة والمبتكرة يمثل إنجازاً فريداً وعلامة فارقة في مسيرة تطور القطاع الصحي بالدولة لما توفره هذه الدعامة من حل علاجي مبتكر من شأنه الإسهام في تحسين جودة حياة المرضى من خلال معالجة مشاكل الشرايين المتصلبة تحت الركبة والتي غالباً ما تؤدي إلى بتر الأعضاء ونسب عالية من الوفيات بعد خمس سنوات من العلاج .

وأشار إلى أن الإنجاز يعكس التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المتواصل بتحسين جودة الرعاية الصحية وإحداث نقلة نوعية في حياة الأفراد عبر تبني نهج ابتكاري قائم على التكنولوجيا الطبية المتقدمة بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وأهداف رؤية "نحن الإمارات" 2031 ومئوية الإمارات 2071 التي تركز على تعزيز الابتكار في جميع القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع الصحي.

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